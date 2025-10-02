আইএল টি–টোয়েন্টি খেলার অপেক্ষায় সাকিব, সতীর্থ হিসেবে পাচ্ছেন যাঁদের

ক্রীড়া ডেস্ক
বাংলাদেশ দলের বাইরে থাকলেও বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলে বেড়াচ্ছেন সাকিব আল হাসান। প্রথমবারের মতো আইএল টি-টোয়েন্টিতে দল পেয়েছেন তারকা অলরাউন্ডার। সংযুক্ত আরব আমিরাতের লিগটিতে খেলার সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক।
নিলাম থেকে ৪০ হাজার মার্কিন ডলার ভিত্তিমূল্যে সাকিবকে দলে ভিড়িয়েছে এমআই এমিরেটস। দলটির মালিক ভারতের ধনকুবের মুকেশ আম্বানি। সাকিব ছাড়াও নাভিন উল হক, ফজল হক ফারুকি, রোমারিও শেফার্ড, ক্রিজ ওকস, গজনফার, জনি বেয়ারস্টো, আন্দ্রে ফ্লেচারদের মতো তারকা ক্রিকেটারদের দলে নিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।
নিলাম থেকে দলে টানার পর নিজেদের অফিশিয়াল পেজে সাকিবের সঙ্গে বাঘের ছবি পোস্ট করে এমআই এমিরটেস। সেই ছবি নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে পোস্ট করেছেন সাকিব। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘এমআই এমিরেটস দিয়ে আইএল টি-টোয়েন্টিতে আমার অভিষেক হতে যাচ্ছে। এমআই পরিবারের অংশ হতে পারার চেয়ে আমার জন্য গর্বের মুহূর্ত আর কিছু হতে পারে না।’
সাকিবের মতো তাসকিনও প্রথমবারের মতো আইএল টি-টোয়েন্টিতে খেলবেন। ভিত্তিমূল্য ৮০ হাজার মার্কিন ডলারে এই পেসারকে ভিড়িয়েছে শারজা ওয়ারিয়র্স। সতীর্থ হিসেবে টিম সাউদি, দিনেশ কার্তিক, জনসন চার্লস, ডোয়াইন প্রিটোরিয়াস, সিকান্দার রাজা, টিম ডেভিডদের মতো বিশ্ব ক্রিকেটের পরিচিত মুখদের পাচ্ছেন তাসকিন।
একনজরে দেখে নেওয়া যাক আইএল টি-টোয়েন্টিতে সাকিব–তাসকিনদের দলে যাঁরা আছেন।
এমআই এমিরেটস: সাকিব আল হাসান, আল্লাহ গজনফার, ক্রিস ওকস, জনি বেয়ারস্টো, মোহাম্মদ শফিক, মোহাম্মদ রোহিদ, জর্ডান থম্পসন, নাভিন-উল-হক, আন্দ্রে ফ্লেচার, নোস্থুশ কেনজিগে, জায়ন উল আবেদিন, উসমান খান, আকিম অগাস্ট, আরব গুল, তজিন্দর ঢিল্লন, জাহুর খান, ফজলহক ফারুকি, কামিন্দু মেন্ডিস, টম ব্যান্টন, মোহাম্মদ ওয়াসিম, রোমারিও শেফার্ড।
শারজা ওয়ারিয়র্স: তাসকিন আহমেদ, আদিল রশিদ, সিকান্দার রাজা, টিম ডেভিড, টিম সাউদি, দিনেশ কার্তিক, জনসন চার্লস, জুনায়েদ সিদ্দিক, জেমস রিউ, নাথান সাউটার, ডোয়াইন প্রিটোরিয়াস, জেইডেন সিলস, হরমিত সিং, ওয়াসিম আকরাম, মোহাম্মদ আসলাম, রইস আহমদ, রিচার্ড এনগারাভা, ইথান ডিসুজা, শুভম রঞ্জন, আবদুল সালাম খান, টম কোলার-ক্যাডমোর, সৌরভ নেত্রাভালকার, টম অ্যাবেল।
