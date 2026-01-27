Ajker Patrika
ক্রিকেট

আইসিসি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের দুবাই অফিস, বলছেন ভারতীয় সাংবাদিক

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৭ জানুয়ারি ২০২৬, ২২: ২০
আইসিসি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের দুবাই অফিস, বলছেন ভারতীয় সাংবাদিক
আইসিসির ওপর প্রভাব ফেলছে বিসিসিআই? ছবি: সংগৃহীত

আইসিসি আন্তজার্তিক ক্রিকেট সংস্থা হলেও কেউ কেউ তা মজা করে বলেন ইন্ডিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাংলাদেশ ভারতে খেলতে চায়নি নিরাপত্তা শঙ্কার কারণে। সেই অনুরোধ ফিরিয়ে উল্টো বাংলাদেশকেই বাদ দিয়ে বিশ্বকাপ সাজাচ্ছে আইসিসি।

বিশ্বকাপ বর্জনের আলোচনার মধ্যে রয়েছে পাকিস্তানও। তাই শুরুর আগমুহূর্তে রাজনৈতিক মারপ্যাচের মধ্যে পড়ে গেল। এর পেছনে আইসিসির ওপর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআইয়ের প্রভাবই মূল কারণ বলে মনে করেন প্রখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক শারদা উগরা। তাঁর মতে, আইসিসি বিসিসিআইয়ের দুবাই শাখা।

আজ প্রকাশিত ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়্যারের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে শারদা উগরা বলেন, ‘অবশ্যই, কারণ এখন সবাই জানে—সবার মধ্যেই এই সচেতনতা তৈরি হয়েছে যে, আইসিসি আসলে বিসিসিআইয়ের দুবাই অফিস ছাড়া আর কিছুই নয়। বিসিসিআই যা চায়, আইসিসি সেভাবেই চলে; এবং আমরা দেখেছি যে তাদের এক্সিকিউটিভ বোর্ডও একইভাবে সাড়া দেয়। তাই এই সিদ্ধান্তটি যেভাবে নেওয়া হয়েছে, তাতে আমি মোটেও অবাক হইনি।’

বাংলাদেশের পরিবর্তে স্কটল্যান্ড সুযোগ পেয়েছে বিশ্বকাপ খেলার। পাকিস্তানের সরকারের সবুজ সংকেত পেলে খেলবে বিশ্বকাপ। সেই সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আগামী সোমবার পর্যন্ত।

বিষয়:

খেলাক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পুতুলকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য: বিএনপির প্রবীণ নেতা বহিষ্কার

পথসভায় কেঁদেকেটে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ভোট চাইলেন যুবদল নেতা, পেলেন শোকজ

পিঠা উৎসবে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর দিকে একের পর এক ডিম নিক্ষেপ, ‘নারায়ে তাকবির’ স্লোগান কর্মীদের

ইরানের কাছে পৌঁছেছে ভেনেজুয়েলার চেয়েও বড় ‘আর্মাডা’, সমঝোতা চায় ইরান: ট্রাম্প

নারায়ণগঞ্জে জামায়াতের গণসংযোগে হামলা, আহত ৪

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নারায়ণগঞ্জে জামায়াতের গণসংযোগে হামলা, আহত ৪

নারায়ণগঞ্জে জামায়াতের গণসংযোগে হামলা, আহত ৪

সোনার দাম তো বাড়ছেই, তবে রুপা যেন ‘ট্রাম্পকার্ড’

সোনার দাম তো বাড়ছেই, তবে রুপা যেন ‘ট্রাম্পকার্ড’

‘কাজের টোপ’ দিয়ে রাশিয়ায় নিয়ে বাংলাদেশিদের পাঠানো হচ্ছে যুদ্ধে

‘কাজের টোপ’ দিয়ে রাশিয়ায় নিয়ে বাংলাদেশিদের পাঠানো হচ্ছে যুদ্ধে

পুতুলকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য: বিএনপির প্রবীণ নেতা বহিষ্কার

পুতুলকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য: বিএনপির প্রবীণ নেতা বহিষ্কার

ঢাকা-৮ আসন দখলে নিতে চাইতেছেন মির্জা আব্বাস: আম্মার

ঢাকা-৮ আসন দখলে নিতে চাইতেছেন মির্জা আব্বাস: আম্মার

সম্পর্কিত

আইসিসি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের দুবাই অফিস, বলছেন ভারতীয় সাংবাদিক

আইসিসি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের দুবাই অফিস, বলছেন ভারতীয় সাংবাদিক

সিডনির আধুনিক স্পোর্টস পার্কে ঘাঁটি গড়ছে বাংলাদেশ

সিডনির আধুনিক স্পোর্টস পার্কে ঘাঁটি গড়ছে বাংলাদেশ

শিগগির ফিরছেন নেইমার, জানাল তাঁর ক্লাব

শিগগির ফিরছেন নেইমার, জানাল তাঁর ক্লাব

‘বাংলাদেশ বিশ্বকাপ বয়কট করেছে দেখে কি পাকিস্তানকেও সেটা করতে হবে’

‘বাংলাদেশ বিশ্বকাপ বয়কট করেছে দেখে কি পাকিস্তানকেও সেটা করতে হবে’