এশিয়া কাপের সেরা চারে দুই বাংলাদেশি

ক্রীড়া ডেস্ক
পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে, ২০২৫ এশিয়া কাপে কী দারুণ খেলছে বাংলাদেশ। অধিনায়ক লিটন দাস হয়ে উঠেছেন ‘ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট’। নিয়মিত যেমন রান করছেন, তেমনি ম্যাচ উপযোগী কিছু সিদ্ধান্তও নিচ্ছেন। ছন্দে থাকা এই তারকা ক্রিকেটার জায়গা করে নিয়েছেন সেরাদের তালিকায়।
লিটনের পাশাপাশি নিয়মিত রান করছেন তাওহীদ হৃদয়-সাইফ হাসানরা। সুপার ফোরে গতকাল দুবাইয়ে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ফিফটির দেখা পেয়েছেন সাইফ ও হৃদয়। এখন পর্যন্ত ২০২৫ এশিয়া কাপে সর্বোচ্চ পাঁচ রানসংগ্রাহকের তালিকায় আছেন হৃদয় ও লিটন। ব্যাটাররা যেমন ছন্দে আছেন, বোলিংটাও দারুণ হচ্ছে বাংলাদেশের। মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদের মতো পেসারদের পাশাপাশি শেখ মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেনের ঘূর্ণি জাদু তো রয়েছেই। চার ম্যাচ খেলে কেবল একটি ম্যাচই হেরেছে বাংলাদেশ।
গ্রুপ পর্বের ১২ ম্যাচ শেষে গতকাল দুবাইয়ে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়েছে সুপার ফোর পর্ব। সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচ পর্যন্ত হিসেব করলে দেখা যাচ্ছে, ১৪৬ রান করে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক শ্রীলঙ্কার পাতুম নিশাঙ্কা। টুর্নামেন্টে এরই মধ্যে দুটি ফিফটি করেছেন। গড় ৩৬.৫০ ও স্ট্রাইকরেট ১৪৮.৯৭। নিশাঙ্কা পরই এই তালিকায় আছেন হৃদয়। ৪২.৩৩ গড় ও ১২৪.৫০ স্ট্রাইকরেটে করেন ১২৭ রান। দুবাইয়ে গত রাতে হৃদয় ৩৭ বলে ৪ চার ও ২ ছক্কায় করেছেন ৫৮ রান।
সাইফ-হৃদয়ের দারুণ ব্যাটিংয়ের দিনে ভেলকি দেখিয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান-শেখ মেহেদী হাসানরা। । টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া শ্রীলঙ্কার স্কোর ১৮ ওভার শেষে ছিল ৪ উইকেটে ১৫৩ রান। দাসুন শানাকার তাণ্ডবে তখন দিশেহারা বাংলাদেশ। ১৯তম ওভারে এসে মোস্তাফিজ দেখালেন তাঁর জাদু। মোস্তাফিজের সেই ওভার থেকে এসেছে কেবল ৫ রান। চারিত আসালাঙ্কার রানআউটসহ পড়েছে ৩ উইকেট। কামিন্দু মেন্ডিস, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নিয়েছেন মোস্তাফিজ। ৭ উইকেট নিয়ে এবারের এশিয়া কাপে এখন পর্যন্ত তৃতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার। সংযুক্ত আরব আমিরাতের পেসার জুনাইদ সিদ্দিকী সর্বোচ্চ ৯ উইকেট পেয়েছেন এখন পর্যন্ত।
জুনাইদের দল আমিরাত বাদ পড়ে গেছে গ্রুপ পর্বে। মোস্তাফিজের কাছে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী হওয়ার দারুণ সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসারের লড়াইটা হবে কুলদীপ যাদব, সাইম আইয়ুব, নুয়ান তুষারাদের সঙ্গে। ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর সুপার ফোরের অপর দুই ম্যাচে বাংলাদেশ খেলবে ভারত ও পাকিস্তানের বিপক্ষে। লিটন দাস-সাইফরা সুপার ফোরের সব ম্যাচ খেলবেন দুবাইয়ে। এই পর্ব থেকে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা দুই দল খেলবে ফাইনাল।
২০২৫ এশিয়া কাপের সর্বোচ্চ পাঁচ রানসংগ্রাহক
রান দল স্ট্রাইক রেট
পাতুম নিশাঙ্কা ১৪৬ শ্রীলঙ্কা ১৪৮.৯৭
তাওহদ হৃদয় ১২৭ বাংলাদেশ ১২৪.৫০
কুশল মেন্ডিস ১২২ শ্রীলঙ্কা ১২৫.৭৭
লিটন দাস ১১৯ বাংলাদেশ ১২৯.৩৪
মোহাম্মদ নবি ১০৮ আফগানিস্তান ১৭১.৪২
*২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত
২০২৫ এশিয়া কাপের সর্বোচ্চ পাঁচ উইকেটশিকারী
উইকেট দল ইকোনমি
জুনাইদ সিদ্দিকী ৯ সংযুক্ত আরব আমিরাত ৬.৩৩
কুলদীপ যাদব ৮ ভারত ৫.২৩
মোস্তাফিজুর রহমান ৭ বাংলাদেশ ৭.০০
সাইম আইয়ুব ৬ পাকিস্তান ৬.১০
নুয়ান তুষারা ৬ শ্রীলঙ্কা ৭.০৬
*২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত
