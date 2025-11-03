বিশ্বকাপ জিতে বিশাল অঙ্কের পুরস্কার পেল ভারত নারী দল

ক্রীড়া ডেস্ক
ঘোষণা আগেই দিয়ে রেখেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতে পারলে হারমানপ্রীত কৌরদের মোটা অঙ্কের পুরস্কার দিতে চেয়েছিল সংস্থাটি। এবার সেই কথা রাখল বিসিসিআই।
ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো মেয়েদের বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছে ভারত। মেয়েরা শিরোপা জেতার পর ৫১ কোটি রুপি পুরস্কার ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থার সচিব দেবজিত সাইকিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ৭১ কোটি টাকা। এই অর্থ বিশ্বকাপ জয়ী দলের খেলোয়াড় ছাড়াও কোচ ও স্টাফদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে।
এছাড়া বিশ্বকাপ জেতায় আইসিসির কাছ থেকে প্রাইজমানি বাবদ আরও প্রায় ৫৫ কোটি রুপি পাবে ভারত। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ইতিহাসে আগে কোনো দল এতো পরিমাণ অর্থ পুরস্কার পায়নি।
সংবাদমাধ্যমকে সাইকিয়া বলেন, ‘নারী দলের এই সাফল্য পরবর্তী প্রজন্মের ক্রিকেটারদের অনুপ্রেরণা জোগাবে। এটা আমাদের নারী ক্রিকেটের ইতিহাসে দারুণ এক অধ্যায় হয়ে থাকল। এটাকে কেবলই একটা জয় বললে হবে না। এই জয় ভারতের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ বদলে দেবে।’
নভি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্পোর্টস একাডেমিতে আগে ব্যাট করতে নেমে দুই ফিফটিতে ২৯৮ রান তোলে ভারত। ৮৭ রান আসে শেফালি ভার্মার ব্যাট থেকে। দীপ্তি শর্মা করেন ৫৮ রান। জবাবে লরা ভলভার্টের লড়াকু সেঞ্চুরির পরও ২৪৬ রানে অলআউট হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। ১০১ রানের ইনিংস খেলেন ভলভার্ট। ৩৯ রানে ৫ উইকেট নেন দীপ্তি। শেফালির শিকার দুটি। ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন তিনি। সিরিজসেরা নির্বাচিত হয়েছেন দীপ্তি।
ঘোষণা আগেই দিয়ে রেখেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতে পারলে হারমানপ্রীত কৌরদের মোটা অঙ্কের পুরস্কার দিতে চেয়েছিল সংস্থাটি। এবার সেই কথা রাখল বিসিসিআই।
ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো মেয়েদের বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছে ভারত। মেয়েরা শিরোপা জেতার পর ৫১ কোটি রুপি পুরস্কার ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থার সচিব দেবজিত সাইকিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ৭১ কোটি টাকা। এই অর্থ বিশ্বকাপ জয়ী দলের খেলোয়াড় ছাড়াও কোচ ও স্টাফদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে।
এছাড়া বিশ্বকাপ জেতায় আইসিসির কাছ থেকে প্রাইজমানি বাবদ আরও প্রায় ৫৫ কোটি রুপি পাবে ভারত। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ইতিহাসে আগে কোনো দল এতো পরিমাণ অর্থ পুরস্কার পায়নি।
সংবাদমাধ্যমকে সাইকিয়া বলেন, ‘নারী দলের এই সাফল্য পরবর্তী প্রজন্মের ক্রিকেটারদের অনুপ্রেরণা জোগাবে। এটা আমাদের নারী ক্রিকেটের ইতিহাসে দারুণ এক অধ্যায় হয়ে থাকল। এটাকে কেবলই একটা জয় বললে হবে না। এই জয় ভারতের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ বদলে দেবে।’
নভি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্পোর্টস একাডেমিতে আগে ব্যাট করতে নেমে দুই ফিফটিতে ২৯৮ রান তোলে ভারত। ৮৭ রান আসে শেফালি ভার্মার ব্যাট থেকে। দীপ্তি শর্মা করেন ৫৮ রান। জবাবে লরা ভলভার্টের লড়াকু সেঞ্চুরির পরও ২৪৬ রানে অলআউট হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। ১০১ রানের ইনিংস খেলেন ভলভার্ট। ৩৯ রানে ৫ উইকেট নেন দীপ্তি। শেফালির শিকার দুটি। ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন তিনি। সিরিজসেরা নির্বাচিত হয়েছেন দীপ্তি।
ক্রীড়া ডেস্ক
ঘোষণা আগেই দিয়ে রেখেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতে পারলে হারমানপ্রীত কৌরদের মোটা অঙ্কের পুরস্কার দিতে চেয়েছিল সংস্থাটি। এবার সেই কথা রাখল বিসিসিআই।
ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো মেয়েদের বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছে ভারত। মেয়েরা শিরোপা জেতার পর ৫১ কোটি রুপি পুরস্কার ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থার সচিব দেবজিত সাইকিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ৭১ কোটি টাকা। এই অর্থ বিশ্বকাপ জয়ী দলের খেলোয়াড় ছাড়াও কোচ ও স্টাফদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে।
এছাড়া বিশ্বকাপ জেতায় আইসিসির কাছ থেকে প্রাইজমানি বাবদ আরও প্রায় ৫৫ কোটি রুপি পাবে ভারত। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ইতিহাসে আগে কোনো দল এতো পরিমাণ অর্থ পুরস্কার পায়নি।
সংবাদমাধ্যমকে সাইকিয়া বলেন, ‘নারী দলের এই সাফল্য পরবর্তী প্রজন্মের ক্রিকেটারদের অনুপ্রেরণা জোগাবে। এটা আমাদের নারী ক্রিকেটের ইতিহাসে দারুণ এক অধ্যায় হয়ে থাকল। এটাকে কেবলই একটা জয় বললে হবে না। এই জয় ভারতের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ বদলে দেবে।’
নভি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্পোর্টস একাডেমিতে আগে ব্যাট করতে নেমে দুই ফিফটিতে ২৯৮ রান তোলে ভারত। ৮৭ রান আসে শেফালি ভার্মার ব্যাট থেকে। দীপ্তি শর্মা করেন ৫৮ রান। জবাবে লরা ভলভার্টের লড়াকু সেঞ্চুরির পরও ২৪৬ রানে অলআউট হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। ১০১ রানের ইনিংস খেলেন ভলভার্ট। ৩৯ রানে ৫ উইকেট নেন দীপ্তি। শেফালির শিকার দুটি। ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন তিনি। সিরিজসেরা নির্বাচিত হয়েছেন দীপ্তি।
ঘোষণা আগেই দিয়ে রেখেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতে পারলে হারমানপ্রীত কৌরদের মোটা অঙ্কের পুরস্কার দিতে চেয়েছিল সংস্থাটি। এবার সেই কথা রাখল বিসিসিআই।
ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো মেয়েদের বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছে ভারত। মেয়েরা শিরোপা জেতার পর ৫১ কোটি রুপি পুরস্কার ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থার সচিব দেবজিত সাইকিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ৭১ কোটি টাকা। এই অর্থ বিশ্বকাপ জয়ী দলের খেলোয়াড় ছাড়াও কোচ ও স্টাফদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে।
এছাড়া বিশ্বকাপ জেতায় আইসিসির কাছ থেকে প্রাইজমানি বাবদ আরও প্রায় ৫৫ কোটি রুপি পাবে ভারত। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ইতিহাসে আগে কোনো দল এতো পরিমাণ অর্থ পুরস্কার পায়নি।
সংবাদমাধ্যমকে সাইকিয়া বলেন, ‘নারী দলের এই সাফল্য পরবর্তী প্রজন্মের ক্রিকেটারদের অনুপ্রেরণা জোগাবে। এটা আমাদের নারী ক্রিকেটের ইতিহাসে দারুণ এক অধ্যায় হয়ে থাকল। এটাকে কেবলই একটা জয় বললে হবে না। এই জয় ভারতের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ বদলে দেবে।’
নভি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্পোর্টস একাডেমিতে আগে ব্যাট করতে নেমে দুই ফিফটিতে ২৯৮ রান তোলে ভারত। ৮৭ রান আসে শেফালি ভার্মার ব্যাট থেকে। দীপ্তি শর্মা করেন ৫৮ রান। জবাবে লরা ভলভার্টের লড়াকু সেঞ্চুরির পরও ২৪৬ রানে অলআউট হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। ১০১ রানের ইনিংস খেলেন ভলভার্ট। ৩৯ রানে ৫ উইকেট নেন দীপ্তি। শেফালির শিকার দুটি। ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন তিনি। সিরিজসেরা নির্বাচিত হয়েছেন দীপ্তি।
পুরুষ ওয়ানডে বিশ্বকাপে দুইবার শিরোপা উঁচিয়ে ধরেছে ভারত। অপেক্ষা ছিল কেবল মেয়েদের। সে অপেক্ষা শেষ হয়েছে গতকাল। ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা রেখে দিয়েছে আয়োজক ভারত।৬ মিনিট আগে
৫ ম্যাচ সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে আজ রাজশাহীর শহীদ এ এইচ এম কামারুজ্জামান স্টেডিয়ামে আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেট দলের বিপক্ষে খেলতে নামবে বাংলাদেশ। ডিএল মেথডে ৫ রানের জয়ে সিরিজ শুরু করে আজিজুল হাকিম তামিমের দল। বৃষ্টির কারণে দ্বিতীয় ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভার আলোচনায় বড় অংশ থাকতে পারে ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগ। জাতীয় দল ঘিরে সাম্প্রতিক সময়ের নানা ঘটনায় বেশ বিতর্কিত বিভাগটির প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম।২ ঘণ্টা আগে
দীপ্তি শর্মার করা লো ফুলটস এক্সট্রা কাভার দিয়ে উড়িয়ে মারলেন। শটে অতোটা জোর ছিল না। পেছনে দিক থেকে দৌড়ে গিয়ে ক্যাচটি লুফে নিতে অসুবিধা হয়নি হারমানপ্রীত কৌরের। গোটা ভারতজুড়ে এরপর থেকে বইতে শুরু করল উৎসবের ঢেউ।১১ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
পুরুষ ওয়ানডে বিশ্বকাপে দুইবার শিরোপা উঁচিয়ে ধরেছে ভারত। অপেক্ষা ছিল কেবল মেয়েদের। সে অপেক্ষা শেষ হয়েছে গতকাল। ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা রেখে দিয়েছে আয়োজক ভারত।
প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ জিতে স্বাভাবিকভাবেই আনন্দে আত্মহারা ভারতের মেয়েরা। তাঁদের এই সাফল্য ছুঁয়ে গেছে দেশটির বর্তমান ও সাবেক ক্রিকেটারদের। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া ভিন্ন ভিন্ন বার্তায় হারমানপ্রীত কৌর, শেফালি ভার্মা, দীপ্তি শর্মাদের প্রশংসায় ভাসিয়েছেন শচীন টেন্ডুলকার, বিরাট কোহলি, বিরেন্দর শেবাগরা।
এক্সে ভারত নারী দলের উদযাপনের একটি ছবি পোস্ট করেছেন টেন্ডুলকার। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ জয় পুরো প্রজন্মকে বড় স্বপ্ন দেখতে এবং সেই স্বপ্নগুলো তাড়া করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। আমাদের মহিলা ক্রিকেট দল সত্যিই বিশেষ কিছু করেছে। তারা সারা দেশের অসংখ্য তরুণীকে ব্যাট–বল তুলে মাঠে নামতে অনুপ্রাণিত করেছে। সেই সঙ্গে বিশ্বাস করাতে পেরেছে যে তারাও একদিন বিশ্বকাপ জিততে পারে। ভারতীয় নারী ক্রিকেটের যাত্রায় এটি একটি সংজ্ঞায়িত মুহূর্ত। মেয়েরা পুরো জাতিকে গর্বিত করেছে।’
শুভেচ্ছা বার্তায় অনিল কুম্বলে লিখেছেন, ‘শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অসাধারণ এক অভিযান। সুশৃঙ্খল, নির্ভীক এবং ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় দল। এই জয় চাপের মুখে দলের ধারাবাহিকতা এবং সংযমের প্রতিফলন। দক্ষিণ আফ্রিকাকেও কৃতিত্ব দিতে হবে। তারা হৃদয় দিয়ে লড়াই করেছে। ফাইনালকে সত্যিকার অর্থেই দারুণ লড়াই করেছে।’
অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে কোহলি লিখেছেন, ‘মেয়েরা ইতিহাস তৈরি করেছে। একজন ভারতীয় হিসেবে এত বছরের কঠোর পরিশ্রম অবশেষে বাস্তবে রূপ নিতে দেখে আমি এর চেয়ে বেশি গর্বিত হতে পারি না। এই ঐতিহাসিক কৃতিত্ব অর্জনের জন্য তাঁরা প্রশংসার দাবিদার। হারমান এবং পুরো দলের জন্য অভিনন্দন রইল। পর্দার আড়ালে কাজ করার জন্য পুরো দল এবং ব্যবস্থাপনাকে অভিনন্দন। ভারতকে অনেক শুভেচ্ছা। এই মুহূর্তটি পুরোপুরি উপভোগ করো সবাই। এটি আমাদের দেশে এই খেলাটি গ্রহণের জন্য প্রজন্মের মেয়েদের অনুপ্রাণিত করবে।’
গৌতম গম্ভীর, ‘তোমরা শুধু ইতিহাসই তৈরি করোনি, এমন একটি উত্তরাধিকার তৈরি করেছো যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মেয়েদের অনুপ্রাণিত করবে।’
পুরুষ ওয়ানডে বিশ্বকাপে দুইবার শিরোপা উঁচিয়ে ধরেছে ভারত। অপেক্ষা ছিল কেবল মেয়েদের। সে অপেক্ষা শেষ হয়েছে গতকাল। ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা রেখে দিয়েছে আয়োজক ভারত।
প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ জিতে স্বাভাবিকভাবেই আনন্দে আত্মহারা ভারতের মেয়েরা। তাঁদের এই সাফল্য ছুঁয়ে গেছে দেশটির বর্তমান ও সাবেক ক্রিকেটারদের। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া ভিন্ন ভিন্ন বার্তায় হারমানপ্রীত কৌর, শেফালি ভার্মা, দীপ্তি শর্মাদের প্রশংসায় ভাসিয়েছেন শচীন টেন্ডুলকার, বিরাট কোহলি, বিরেন্দর শেবাগরা।
এক্সে ভারত নারী দলের উদযাপনের একটি ছবি পোস্ট করেছেন টেন্ডুলকার। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ জয় পুরো প্রজন্মকে বড় স্বপ্ন দেখতে এবং সেই স্বপ্নগুলো তাড়া করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। আমাদের মহিলা ক্রিকেট দল সত্যিই বিশেষ কিছু করেছে। তারা সারা দেশের অসংখ্য তরুণীকে ব্যাট–বল তুলে মাঠে নামতে অনুপ্রাণিত করেছে। সেই সঙ্গে বিশ্বাস করাতে পেরেছে যে তারাও একদিন বিশ্বকাপ জিততে পারে। ভারতীয় নারী ক্রিকেটের যাত্রায় এটি একটি সংজ্ঞায়িত মুহূর্ত। মেয়েরা পুরো জাতিকে গর্বিত করেছে।’
শুভেচ্ছা বার্তায় অনিল কুম্বলে লিখেছেন, ‘শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অসাধারণ এক অভিযান। সুশৃঙ্খল, নির্ভীক এবং ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় দল। এই জয় চাপের মুখে দলের ধারাবাহিকতা এবং সংযমের প্রতিফলন। দক্ষিণ আফ্রিকাকেও কৃতিত্ব দিতে হবে। তারা হৃদয় দিয়ে লড়াই করেছে। ফাইনালকে সত্যিকার অর্থেই দারুণ লড়াই করেছে।’
অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে কোহলি লিখেছেন, ‘মেয়েরা ইতিহাস তৈরি করেছে। একজন ভারতীয় হিসেবে এত বছরের কঠোর পরিশ্রম অবশেষে বাস্তবে রূপ নিতে দেখে আমি এর চেয়ে বেশি গর্বিত হতে পারি না। এই ঐতিহাসিক কৃতিত্ব অর্জনের জন্য তাঁরা প্রশংসার দাবিদার। হারমান এবং পুরো দলের জন্য অভিনন্দন রইল। পর্দার আড়ালে কাজ করার জন্য পুরো দল এবং ব্যবস্থাপনাকে অভিনন্দন। ভারতকে অনেক শুভেচ্ছা। এই মুহূর্তটি পুরোপুরি উপভোগ করো সবাই। এটি আমাদের দেশে এই খেলাটি গ্রহণের জন্য প্রজন্মের মেয়েদের অনুপ্রাণিত করবে।’
গৌতম গম্ভীর, ‘তোমরা শুধু ইতিহাসই তৈরি করোনি, এমন একটি উত্তরাধিকার তৈরি করেছো যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মেয়েদের অনুপ্রাণিত করবে।’
ঘোষণা আগেই দিয়ে রেখেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতে পারলে হারমানপ্রীত কৌরদের মোটা অঙ্কের পুরস্কার দিতে চেয়েছিল সংস্থাটি। এবার সেই কথা রাখল বিসিসিআই।১ ঘণ্টা আগে
৫ ম্যাচ সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে আজ রাজশাহীর শহীদ এ এইচ এম কামারুজ্জামান স্টেডিয়ামে আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেট দলের বিপক্ষে খেলতে নামবে বাংলাদেশ। ডিএল মেথডে ৫ রানের জয়ে সিরিজ শুরু করে আজিজুল হাকিম তামিমের দল। বৃষ্টির কারণে দ্বিতীয় ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভার আলোচনায় বড় অংশ থাকতে পারে ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগ। জাতীয় দল ঘিরে সাম্প্রতিক সময়ের নানা ঘটনায় বেশ বিতর্কিত বিভাগটির প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম।২ ঘণ্টা আগে
দীপ্তি শর্মার করা লো ফুলটস এক্সট্রা কাভার দিয়ে উড়িয়ে মারলেন। শটে অতোটা জোর ছিল না। পেছনে দিক থেকে দৌড়ে গিয়ে ক্যাচটি লুফে নিতে অসুবিধা হয়নি হারমানপ্রীত কৌরের। গোটা ভারতজুড়ে এরপর থেকে বইতে শুরু করল উৎসবের ঢেউ।১১ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
৫ ম্যাচ সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে আজ রাজশাহীর শহীদ এ এইচ এম কামারুজ্জামান স্টেডিয়ামে আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেট দলের বিপক্ষে খেলতে নামবে বাংলাদেশ। ডিএল মেথডে ৫ রানের জয়ে সিরিজ শুরু করে আজিজুল হাকিম তামিমের দল। বৃষ্টির কারণে দ্বিতীয় ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়। সিরিজ জেতার জন্য তাই আজকের ম্যাচটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যুবাদের লড়াই ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) তৃতীয় দিনের খেলা। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
তৃতীয় যুব ওয়ানডে
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
সকাল ৯টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস, বিসিবি ইউটিউব
এনসিএল
ঢাকা-সিলেট
সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি
ময়মনসিংহ-রংপুর
সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি
খুলনা-রাজশাহী
সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি
চট্টগ্রাম-বরিশাল
সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি
বিসিবি ইউটিউব চ্যানেল
৫ ম্যাচ সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে আজ রাজশাহীর শহীদ এ এইচ এম কামারুজ্জামান স্টেডিয়ামে আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেট দলের বিপক্ষে খেলতে নামবে বাংলাদেশ। ডিএল মেথডে ৫ রানের জয়ে সিরিজ শুরু করে আজিজুল হাকিম তামিমের দল। বৃষ্টির কারণে দ্বিতীয় ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়। সিরিজ জেতার জন্য তাই আজকের ম্যাচটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যুবাদের লড়াই ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) তৃতীয় দিনের খেলা। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
তৃতীয় যুব ওয়ানডে
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
সকাল ৯টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস, বিসিবি ইউটিউব
এনসিএল
ঢাকা-সিলেট
সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি
ময়মনসিংহ-রংপুর
সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি
খুলনা-রাজশাহী
সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি
চট্টগ্রাম-বরিশাল
সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি
বিসিবি ইউটিউব চ্যানেল
ঘোষণা আগেই দিয়ে রেখেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতে পারলে হারমানপ্রীত কৌরদের মোটা অঙ্কের পুরস্কার দিতে চেয়েছিল সংস্থাটি। এবার সেই কথা রাখল বিসিসিআই।১ ঘণ্টা আগে
পুরুষ ওয়ানডে বিশ্বকাপে দুইবার শিরোপা উঁচিয়ে ধরেছে ভারত। অপেক্ষা ছিল কেবল মেয়েদের। সে অপেক্ষা শেষ হয়েছে গতকাল। ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা রেখে দিয়েছে আয়োজক ভারত।৬ মিনিট আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভার আলোচনায় বড় অংশ থাকতে পারে ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগ। জাতীয় দল ঘিরে সাম্প্রতিক সময়ের নানা ঘটনায় বেশ বিতর্কিত বিভাগটির প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম।২ ঘণ্টা আগে
দীপ্তি শর্মার করা লো ফুলটস এক্সট্রা কাভার দিয়ে উড়িয়ে মারলেন। শটে অতোটা জোর ছিল না। পেছনে দিক থেকে দৌড়ে গিয়ে ক্যাচটি লুফে নিতে অসুবিধা হয়নি হারমানপ্রীত কৌরের। গোটা ভারতজুড়ে এরপর থেকে বইতে শুরু করল উৎসবের ঢেউ।১১ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভার আলোচনায় বড় অংশ থাকতে পারে ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগ। জাতীয় দল ঘিরে সাম্প্রতিক সময়ের নানা ঘটনায় বেশ বিতর্কিত বিভাগটির প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম। সর্বশেষ বিসিবি নির্বাচনে জেতার পর তাঁকে ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধানই করা হয়েছিল বাংলাদেশ দলের টানা চারটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জেতায়। সেই ফাহিম এবার আলোচনায় জাতীয় দলের ব্যর্থতায়।
ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান হিসেবে তিনি যে স্বাধীনতা পাচ্ছেন, সেটি সামনে থাকবে কি না যথেষ্ট সংশয় দেখা দিয়েছে। কাঠগড়ায় উঠছেন জাতীয় দলের সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীনও। স্থানীয় কোচদের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রায় ১০ লাখ টাকার বেতনে বিসিবিতে যুক্ত হওয়া সালাহ উদ্দীনের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে বাংলাদেশের ব্যাটারদের ধারাবাহিক ব্যর্থতায়। তাঁর ব্যাপারে এখনই কঠিন কোনো সিদ্ধান্ত না নিলেও বিকল্প ভাবতে শুরু করেছে বিসিবি। তবে ব্যাটিং কোচ হিসেবে কোনো বিদেশি কোচ নয়, স্থানীয় কাউকে ব্যাটিং কোচ হিসেবে যুক্ত করার ভাবনা বিসিবির। সেই তালিকায় সবার ওপরে আছেন মোহাম্মদ আশরাফুল।
মিরপুরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের শেষ ওয়ানডের ফাঁকে প্রেসবক্সে আসা বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল জানিয়েছিলেন, গত সেপ্টেম্বরে কোচিং কোর্স করাতে আসা অ্যাশলি রস কয়েকজন সম্ভাবনাময় জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচের নাম বলে গেছিলেন–মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, আশরাফুল, শাহরিয়ার নাফীস, হান্নান সরকার ও তুষার ইমরান। তাঁদের আরও উন্নতি কোচিং কোর্স করানোর চিন্তা বিসিবির। মাহমুদউল্লাহ লেভেল-থ্রি কোচিং কোর্স না করায় আশরাফুলই আপাতত এগিয়ে জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচ হতে।
আজকের সভায় ঠিক হতে পারে ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) দল। বিপিএলে অংশ নিতে আগ্রহ দেখিয়েছিল ১১টি প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ের পর বাদ পড়েছে তিনটি দল। প্রাথমিক বাছাইয়ে টিকেছে আটটি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৬টি প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত করবে বিসিবি। আজকের বোর্ড সভায় অনুমোদন হতে পারে বিপিএলে অংশ নেওয়া দলগুলোর নাম। তবে নাম আনুষ্ঠানিকভাবে বিসিবি ঘোষণা করতে পারে কাল।
গতকাল বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সভা শেষে কমিটির সদস্যসচিব ইফতেখার রহমান মিঠু জানিয়েছেন, প্রাথমিক যাচাই-বাছাই, মূল্যায়ন শেষে বাদ পড়েছে চিটাগং কিংসের জন্য আবেদন করা এসকিউ স্পোর্টস, নোয়াখালী দল নিতে আগ্রহ দেখানো বাংলা মার্ক লিমিটেড, খুলনা দল নিতে আবেদন করা মাইন্ডট্রি লিমিটেড। বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল কমিটির সদস্যসচিব মিঠু বলেন, ‘বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল, আইন বিভাগ, আইনগত কনসালট্যান্সি ফার্ম ও চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্ম প্রাথমিক যাচাই-বাচাই শেষে ১১ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নথি পর্যালোচনা করেছে। তাদের মধ্যে তিন প্রতিষ্ঠান অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।’
ফ্র্যাঞ্চাইজি সূত্রে জানা যায়, বিপিএলের দল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে টগি স্পোর্টস লিমিটেডের (বসুন্ধরা) রংপুর রাইডার্স, নাবিল গ্রুপের রাজশাহী, আকাশবাড়ি হলিডেজের বরিশাল, ট্রায়াঙ্গেল সার্ভিসের চট্টগ্রাম, জেএম স্পোর্টসের সিলেট। যদি ছয় দলের বিপিএল হয় তাহলে টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার কথা আগামী ১৯ বা ২১ ডিসেম্বর। যদি পাঁচ দলের হয় টুর্নামেন্ট পিছিয়ে যেতে পারে আরও এক সপ্তাহ। বিপিএল প্লেয়ার্স ড্রাফট আয়োজন করার পরিকল্পনা ১৮ কিংবা ২৪ নভেম্বর।
আজকের বোর্ড সভায় আলোচনা হতে পারে গত বিপিএলের অনিয়ম, ফিক্সিং তদন্তে গঠিত স্বাধীন কমিটির জমা দেওয়া ৯০০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন। প্রতিবেদনে উল্লিখিত রূপরেখা আগামী দিনে কীভাবে বাস্তবায়ন হতে পারে, সেটি নিয়ে বিস্তারিত আলাপ হওয়ার কথা বোর্ড সভায়। আসন্ন প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগের আয়োজনসহ দেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলতে যাওয়া মুশফিকুর রহিমকে সংবর্ধনা, ৯ ও ১০ নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ৬৪ জেলার কোচ, ক্রিকেটার, সংগঠকদের নিয়ে ঢাকায় অনুষ্ঠেয় দুই দিনব্যাপী সম্মেলন, বাংলাদেশ টেস্ট অভিষেকের রজতজয়ন্তী নিয়ে আলোচনা তো আছেই। আইসিসির দুর্নীতি দমন ইউনিটের পরামর্শক অ্যালেক্স মার্শালের চুক্তিসহ নিয়মিত বিষয়গুলো আলোচনা হবে আজকের সভায়।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভার আলোচনায় বড় অংশ থাকতে পারে ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগ। জাতীয় দল ঘিরে সাম্প্রতিক সময়ের নানা ঘটনায় বেশ বিতর্কিত বিভাগটির প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম। সর্বশেষ বিসিবি নির্বাচনে জেতার পর তাঁকে ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধানই করা হয়েছিল বাংলাদেশ দলের টানা চারটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জেতায়। সেই ফাহিম এবার আলোচনায় জাতীয় দলের ব্যর্থতায়।
ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান হিসেবে তিনি যে স্বাধীনতা পাচ্ছেন, সেটি সামনে থাকবে কি না যথেষ্ট সংশয় দেখা দিয়েছে। কাঠগড়ায় উঠছেন জাতীয় দলের সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীনও। স্থানীয় কোচদের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রায় ১০ লাখ টাকার বেতনে বিসিবিতে যুক্ত হওয়া সালাহ উদ্দীনের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে বাংলাদেশের ব্যাটারদের ধারাবাহিক ব্যর্থতায়। তাঁর ব্যাপারে এখনই কঠিন কোনো সিদ্ধান্ত না নিলেও বিকল্প ভাবতে শুরু করেছে বিসিবি। তবে ব্যাটিং কোচ হিসেবে কোনো বিদেশি কোচ নয়, স্থানীয় কাউকে ব্যাটিং কোচ হিসেবে যুক্ত করার ভাবনা বিসিবির। সেই তালিকায় সবার ওপরে আছেন মোহাম্মদ আশরাফুল।
মিরপুরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের শেষ ওয়ানডের ফাঁকে প্রেসবক্সে আসা বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল জানিয়েছিলেন, গত সেপ্টেম্বরে কোচিং কোর্স করাতে আসা অ্যাশলি রস কয়েকজন সম্ভাবনাময় জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচের নাম বলে গেছিলেন–মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, আশরাফুল, শাহরিয়ার নাফীস, হান্নান সরকার ও তুষার ইমরান। তাঁদের আরও উন্নতি কোচিং কোর্স করানোর চিন্তা বিসিবির। মাহমুদউল্লাহ লেভেল-থ্রি কোচিং কোর্স না করায় আশরাফুলই আপাতত এগিয়ে জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচ হতে।
আজকের সভায় ঠিক হতে পারে ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) দল। বিপিএলে অংশ নিতে আগ্রহ দেখিয়েছিল ১১টি প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ের পর বাদ পড়েছে তিনটি দল। প্রাথমিক বাছাইয়ে টিকেছে আটটি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৬টি প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত করবে বিসিবি। আজকের বোর্ড সভায় অনুমোদন হতে পারে বিপিএলে অংশ নেওয়া দলগুলোর নাম। তবে নাম আনুষ্ঠানিকভাবে বিসিবি ঘোষণা করতে পারে কাল।
গতকাল বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সভা শেষে কমিটির সদস্যসচিব ইফতেখার রহমান মিঠু জানিয়েছেন, প্রাথমিক যাচাই-বাছাই, মূল্যায়ন শেষে বাদ পড়েছে চিটাগং কিংসের জন্য আবেদন করা এসকিউ স্পোর্টস, নোয়াখালী দল নিতে আগ্রহ দেখানো বাংলা মার্ক লিমিটেড, খুলনা দল নিতে আবেদন করা মাইন্ডট্রি লিমিটেড। বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল কমিটির সদস্যসচিব মিঠু বলেন, ‘বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল, আইন বিভাগ, আইনগত কনসালট্যান্সি ফার্ম ও চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্ম প্রাথমিক যাচাই-বাচাই শেষে ১১ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নথি পর্যালোচনা করেছে। তাদের মধ্যে তিন প্রতিষ্ঠান অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।’
ফ্র্যাঞ্চাইজি সূত্রে জানা যায়, বিপিএলের দল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে টগি স্পোর্টস লিমিটেডের (বসুন্ধরা) রংপুর রাইডার্স, নাবিল গ্রুপের রাজশাহী, আকাশবাড়ি হলিডেজের বরিশাল, ট্রায়াঙ্গেল সার্ভিসের চট্টগ্রাম, জেএম স্পোর্টসের সিলেট। যদি ছয় দলের বিপিএল হয় তাহলে টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার কথা আগামী ১৯ বা ২১ ডিসেম্বর। যদি পাঁচ দলের হয় টুর্নামেন্ট পিছিয়ে যেতে পারে আরও এক সপ্তাহ। বিপিএল প্লেয়ার্স ড্রাফট আয়োজন করার পরিকল্পনা ১৮ কিংবা ২৪ নভেম্বর।
আজকের বোর্ড সভায় আলোচনা হতে পারে গত বিপিএলের অনিয়ম, ফিক্সিং তদন্তে গঠিত স্বাধীন কমিটির জমা দেওয়া ৯০০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন। প্রতিবেদনে উল্লিখিত রূপরেখা আগামী দিনে কীভাবে বাস্তবায়ন হতে পারে, সেটি নিয়ে বিস্তারিত আলাপ হওয়ার কথা বোর্ড সভায়। আসন্ন প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগের আয়োজনসহ দেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলতে যাওয়া মুশফিকুর রহিমকে সংবর্ধনা, ৯ ও ১০ নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ৬৪ জেলার কোচ, ক্রিকেটার, সংগঠকদের নিয়ে ঢাকায় অনুষ্ঠেয় দুই দিনব্যাপী সম্মেলন, বাংলাদেশ টেস্ট অভিষেকের রজতজয়ন্তী নিয়ে আলোচনা তো আছেই। আইসিসির দুর্নীতি দমন ইউনিটের পরামর্শক অ্যালেক্স মার্শালের চুক্তিসহ নিয়মিত বিষয়গুলো আলোচনা হবে আজকের সভায়।
ঘোষণা আগেই দিয়ে রেখেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতে পারলে হারমানপ্রীত কৌরদের মোটা অঙ্কের পুরস্কার দিতে চেয়েছিল সংস্থাটি। এবার সেই কথা রাখল বিসিসিআই।১ ঘণ্টা আগে
পুরুষ ওয়ানডে বিশ্বকাপে দুইবার শিরোপা উঁচিয়ে ধরেছে ভারত। অপেক্ষা ছিল কেবল মেয়েদের। সে অপেক্ষা শেষ হয়েছে গতকাল। ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা রেখে দিয়েছে আয়োজক ভারত।৬ মিনিট আগে
৫ ম্যাচ সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে আজ রাজশাহীর শহীদ এ এইচ এম কামারুজ্জামান স্টেডিয়ামে আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেট দলের বিপক্ষে খেলতে নামবে বাংলাদেশ। ডিএল মেথডে ৫ রানের জয়ে সিরিজ শুরু করে আজিজুল হাকিম তামিমের দল। বৃষ্টির কারণে দ্বিতীয় ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়।২ ঘণ্টা আগে
দীপ্তি শর্মার করা লো ফুলটস এক্সট্রা কাভার দিয়ে উড়িয়ে মারলেন। শটে অতোটা জোর ছিল না। পেছনে দিক থেকে দৌড়ে গিয়ে ক্যাচটি লুফে নিতে অসুবিধা হয়নি হারমানপ্রীত কৌরের। গোটা ভারতজুড়ে এরপর থেকে বইতে শুরু করল উৎসবের ঢেউ।১১ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
দীপ্তি শর্মার করা লো ফুলটস এক্সট্রা কাভার দিয়ে উড়িয়ে মারলেন। শটে অতোটা জোর ছিল না। পেছনে দিক থেকে দৌড়ে গিয়ে ক্যাচটি লুফে নিতে অসুবিধা হয়নি হারমানপ্রীত কৌরের। ভারতজুড়ে এরপর থেকে বইতে শুরু করল উৎসবের ঢেউ। নামের পাশে জুড়ে গেল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন তকমা। রোববার দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপার স্বাদ নিল তারা।
প্যাট কামিন্স পেরেছেন, পারেননি লরা ভলভার্ট। গোটা ভারতকে নীরবতার সমুদ্রে ভাসানোর জন্য কী আপ্রাণ চেষ্টাই না করলেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক। প্রথম নারী ক্রিকেটার হিসেবে ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ও ফাইনালে সেঞ্চুরি। বিশ্বকাপের এক আসরে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডটিও এখন তাঁর দখলে। ওই শিরোপার সামনে সবকিছুই তুচ্ছ হয়ে যায়। বরং তা তুচ্ছ করে দিয়েছেন দীপ্তি শর্মা। অলরাউন্ড নৈপুণ্যে পুরো ভারতের দীপ্তি হয়ে উঠলেন তিনি।
বিশ্বকাপ ইতিহাসে এর আগে কেউই ১৬৭ রানের বেশি লক্ষ্য পাড়ি দিতে পারেনি কোনো দল। নভি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে লক্ষ্যটা দাঁড়ায় ২৯৯ রানের। চ্যালেঞ্জ ছিল, তেমনি ভলভার্ট যতক্ষণ ক্রিজে ছিলেন আশাও ছিল। উদ্বোধনী জুটিতে তাজমিন ব্রিটসের সঙ্গে গড়েন ৫১ রান। তৃতীয় উইকেটে সুন লিউসকে নিয়ে ৫২, এরপর ষষ্ঠ উইকেটে আনেরি ডেরেকসনের সঙ্গে ৬১ রান। তিনটি পঞ্চাশোর্ধ রানের জুটির পরও ভলভার্ট তাঁর কথা রাখতে পারেননি। ৯৮ বলে ১১ চার ও ১ ছক্কায় ১০১ রানে তিনি আউট হওয়ার দক্ষিণ আফ্রিকার হার ছিল অবশ্যম্ভাবী। ২৭ বল আগেই তারা গুটিয়ে যায় ২৪৬ রানে।
এর পেছনে কৃতিত্বটা দীপ্তি ও শেফালি ভার্মার। ফাইনালের মতো মঞ্চে ৫ উইকেট পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। ৩৯ রানের বিনিময় দীপ্তি সেটাই করে দেখিয়েছেন। শেফালি নেন ২ উইকেট। অথচ টুর্নামেন্টে প্রথমে দলেই ছিলেন না তিনি। প্রতীকা রাওয়ালের চোট সুযোগ এনে দেয় তাঁকে। তা কীভাবে কাজে লাগাতে হয় দেখিয়েছেন ফাইনাল সেরা হয়ে।
টস হেরে আগে ৭ উইকেটে ২৯৮ রান করা ভারতের ব্যাটিংয়ের গল্পও শেফালি-দীপ্তিকে ঘিরে। শেফালি ১০৪ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েন স্মৃতি মান্ধানার (৪৫) সঙ্গে। এর তিনে নামা জেমিমা রদ্রিগেজের সঙ্গে যোগ করেন ৬২ বলে ৬২ রান। এই জুটি অবশ্য অনেক আগেই ভাঙতে পারত। ২১ তম ওভারে তাঁর সহজ ক্যাচ হাতছাড়া করেন অ্যানেকে বশ। ৫৬ রানে বেঁচে যাওয়া শেফালি আউট হয়েছেন ৭৮ বলে ৭ চার ও ২ ছক্কায় ৮৭ রানে। শেষ দিকে ঝড় তোলেন দীপ্তি ও রিচা ঘোষ। ৫৮ বলে ৩ চার ও ১ ছক্কায় ৫৮ রানে রান আউটের শিকার হন দীপ্তি। ক্যামিও খেলা রিচা ২৪ বলে ৩ চার ও ২ ছক্কায় করেন ৩৪ রান। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট নেন খাকা।
২০০৫ ও ২০১৭ ফাইনাল হারের বেদনা ভুলিয়ে ভারতীয় বোলাররা এরপর লিখলেন বিশ্বজয়ের কাব্য।
দীপ্তি শর্মার করা লো ফুলটস এক্সট্রা কাভার দিয়ে উড়িয়ে মারলেন। শটে অতোটা জোর ছিল না। পেছনে দিক থেকে দৌড়ে গিয়ে ক্যাচটি লুফে নিতে অসুবিধা হয়নি হারমানপ্রীত কৌরের। ভারতজুড়ে এরপর থেকে বইতে শুরু করল উৎসবের ঢেউ। নামের পাশে জুড়ে গেল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন তকমা। রোববার দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপার স্বাদ নিল তারা।
প্যাট কামিন্স পেরেছেন, পারেননি লরা ভলভার্ট। গোটা ভারতকে নীরবতার সমুদ্রে ভাসানোর জন্য কী আপ্রাণ চেষ্টাই না করলেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক। প্রথম নারী ক্রিকেটার হিসেবে ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ও ফাইনালে সেঞ্চুরি। বিশ্বকাপের এক আসরে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডটিও এখন তাঁর দখলে। ওই শিরোপার সামনে সবকিছুই তুচ্ছ হয়ে যায়। বরং তা তুচ্ছ করে দিয়েছেন দীপ্তি শর্মা। অলরাউন্ড নৈপুণ্যে পুরো ভারতের দীপ্তি হয়ে উঠলেন তিনি।
বিশ্বকাপ ইতিহাসে এর আগে কেউই ১৬৭ রানের বেশি লক্ষ্য পাড়ি দিতে পারেনি কোনো দল। নভি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে লক্ষ্যটা দাঁড়ায় ২৯৯ রানের। চ্যালেঞ্জ ছিল, তেমনি ভলভার্ট যতক্ষণ ক্রিজে ছিলেন আশাও ছিল। উদ্বোধনী জুটিতে তাজমিন ব্রিটসের সঙ্গে গড়েন ৫১ রান। তৃতীয় উইকেটে সুন লিউসকে নিয়ে ৫২, এরপর ষষ্ঠ উইকেটে আনেরি ডেরেকসনের সঙ্গে ৬১ রান। তিনটি পঞ্চাশোর্ধ রানের জুটির পরও ভলভার্ট তাঁর কথা রাখতে পারেননি। ৯৮ বলে ১১ চার ও ১ ছক্কায় ১০১ রানে তিনি আউট হওয়ার দক্ষিণ আফ্রিকার হার ছিল অবশ্যম্ভাবী। ২৭ বল আগেই তারা গুটিয়ে যায় ২৪৬ রানে।
এর পেছনে কৃতিত্বটা দীপ্তি ও শেফালি ভার্মার। ফাইনালের মতো মঞ্চে ৫ উইকেট পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। ৩৯ রানের বিনিময় দীপ্তি সেটাই করে দেখিয়েছেন। শেফালি নেন ২ উইকেট। অথচ টুর্নামেন্টে প্রথমে দলেই ছিলেন না তিনি। প্রতীকা রাওয়ালের চোট সুযোগ এনে দেয় তাঁকে। তা কীভাবে কাজে লাগাতে হয় দেখিয়েছেন ফাইনাল সেরা হয়ে।
টস হেরে আগে ৭ উইকেটে ২৯৮ রান করা ভারতের ব্যাটিংয়ের গল্পও শেফালি-দীপ্তিকে ঘিরে। শেফালি ১০৪ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েন স্মৃতি মান্ধানার (৪৫) সঙ্গে। এর তিনে নামা জেমিমা রদ্রিগেজের সঙ্গে যোগ করেন ৬২ বলে ৬২ রান। এই জুটি অবশ্য অনেক আগেই ভাঙতে পারত। ২১ তম ওভারে তাঁর সহজ ক্যাচ হাতছাড়া করেন অ্যানেকে বশ। ৫৬ রানে বেঁচে যাওয়া শেফালি আউট হয়েছেন ৭৮ বলে ৭ চার ও ২ ছক্কায় ৮৭ রানে। শেষ দিকে ঝড় তোলেন দীপ্তি ও রিচা ঘোষ। ৫৮ বলে ৩ চার ও ১ ছক্কায় ৫৮ রানে রান আউটের শিকার হন দীপ্তি। ক্যামিও খেলা রিচা ২৪ বলে ৩ চার ও ২ ছক্কায় করেন ৩৪ রান। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট নেন খাকা।
২০০৫ ও ২০১৭ ফাইনাল হারের বেদনা ভুলিয়ে ভারতীয় বোলাররা এরপর লিখলেন বিশ্বজয়ের কাব্য।
ঘোষণা আগেই দিয়ে রেখেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতে পারলে হারমানপ্রীত কৌরদের মোটা অঙ্কের পুরস্কার দিতে চেয়েছিল সংস্থাটি। এবার সেই কথা রাখল বিসিসিআই।১ ঘণ্টা আগে
পুরুষ ওয়ানডে বিশ্বকাপে দুইবার শিরোপা উঁচিয়ে ধরেছে ভারত। অপেক্ষা ছিল কেবল মেয়েদের। সে অপেক্ষা শেষ হয়েছে গতকাল। ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা রেখে দিয়েছে আয়োজক ভারত।৬ মিনিট আগে
৫ ম্যাচ সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে আজ রাজশাহীর শহীদ এ এইচ এম কামারুজ্জামান স্টেডিয়ামে আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেট দলের বিপক্ষে খেলতে নামবে বাংলাদেশ। ডিএল মেথডে ৫ রানের জয়ে সিরিজ শুরু করে আজিজুল হাকিম তামিমের দল। বৃষ্টির কারণে দ্বিতীয় ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভার আলোচনায় বড় অংশ থাকতে পারে ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগ। জাতীয় দল ঘিরে সাম্প্রতিক সময়ের নানা ঘটনায় বেশ বিতর্কিত বিভাগটির প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম।২ ঘণ্টা আগে