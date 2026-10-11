সাদমান-মুমিনুলকে হারিয়ে লাঞ্চে বাংলাদেশ

দিনের প্রথম সেশনে উইকেট পড়ল ৮টি। আফগানিস্তানের ৬টার বিপরীতে বাংলাদেশ হারাল দুটি। বড় লিড নেওয়ায় সেশনটা হয়ে থাকল সফরকারীদের।
আবুধাবি টেস্টের প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের করা ৩৪৬ রানের জবাবে ২৪০ রানে অলআউট হয়েছে আফগানিস্তান। ১০৬ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে সফরকারীরা। মধ্যাহ্ন বিরতিতে যাওয়ার আগে ২ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশের সংগ্রহ ৪৪ রান। ৮ উইকেট হাতে রেখে ১৫০ রানের লিড নিয়েছে তারা। তানজিদ হাসান তামিম ২৪ রান নিয়ে দ্বিতীয় সেশনে ব্যাট করতে নামবেন।
প্রথম ইনিংসে উদ্বোধনী জুটিতে ১২৪ রান পেয়েছিল বাংলাদেশ। যেখানে সাদমানের অবদান ছিল ৬৭ রান। এ যাত্রায় আর বড় ইনিংস খেলতে পারলেন না এই ওপেনার। ব্যক্তিগত ১৩ রানে মোহাম্মদ সেলিমের বলে রহমত শাহের হাতে ধরা পড়েন তিনি। ৩১ রানে প্রথম উইকেট হারায় বাংলাদেশ।
সাদমানের বিদায়ের পর তামিমকে সঙ্গ দিতে পারেননি মুমিনুল হক। ইয়ামিন আহমদজাইয়ের করা ইনিংসের ১১তম ওভারের চতুর্থ বলে স্লিপে সাদিকুল্লাহ অতলকে ক্যাচ দেন তিনি। ৪৪ রানে দ্বিতীয় উইকেট হারায় বাংলাদেশ। ৭ রান আসে সাবেক অধিনায়কের ব্যাট থেকে। মুমিনুলের বিদায়ের পরই লাঞ্চে যায় দুই দল।
ব্যাটিং ব্যর্থতায় অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে হেরে যায় বাংলাদেশ নারী দল। হারের পর মাথা ঠান্ডা রেখে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দিয়েছিলেন নিগার সুলতানা জ্যোতি। অধিনায়কের সে কথার প্রতিফলনই যেন ফুটে উঠল সোবহানা মোস্তারির ব্যাটে।২ ঘণ্টা আগে
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