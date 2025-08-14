Ajker Patrika
দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের মাঝেই বাদ অস্ট্রেলিয়ার তিন ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১২: ১৭
দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের মাঝে বড় ধাক্কা খেল অস্ট্রেলিয়া। ছবি: ক্রিকইনফো
অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা এখন ব্যস্ত তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে। কেয়ার্নসে পরশু হবে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষ হতে না হতেই বড্ড বেকায়দায় পড়েছে অস্ট্রেলিয়া। তিন অজি ক্রিকেটারের প্রোটিয়া সিরিজই শেষ হয়ে গেল।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) আজ এক নিশ্চিত করেছে তিন ক্রিকেটারের দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে যাওয়ার কথা। দুই ব্যাটার ম্যাথু শর্ট ও মিচেল ওয়েন এবং অলরাউন্ডার ল্যান্স মরিস—তিন ক্রিকেটার ভিন্ন ভিন্ন চোটে আক্রান্ত হয়েছেন। যার মধ্যে শর্ট পাঁজরের চোটে পড়ে ছিটকে গেছেন। ওয়েন কনকাশনের সমস্যায় পড়েছেন। মরিস ছিটকে গেছেন পিঠের চোটে পড়ে। বাদ পড়া ক্রিকেটারের বদলি নিয়ে ফেলেছে অস্ট্রেলিয়া। তাঁদের পরিবর্তে ওয়ানডে সিরিজের দলে এসেছেন বাঁহাতি স্পিনার ম্যাথু কুনেমান, পেস বোলিং অলরাউন্ডার অ্যারন হার্ডি ও বাঁহাতি স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার কুপার কনোলি।

শর্ট চোটে পড়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজে গত মাসে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে সিরিজ খেলতে গিয়ে। অনুশীলনের সময় পাঁজরে এমন চোট পেয়েছিলেন, এখনো সেরে উঠতে পারেননি। এদিকে মরিসের পিঠে যন্ত্রণা করছে। বাড়তি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পার্থে পাঠানো হয়েছে তাঁকে। ওয়েন কনকাশনের চোটে পড়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে চলমান টি-টোয়েন্টি সিরিজেই। ডারউইনে পরশু সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে মাথায় আঘাত পান তিনি। যার ফলে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি তো বটেই, ওয়ানডে সিরিজ থেকেই ছিটকে গেছেন তিনি।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৭ ম্যাচে বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে নজর কেড়েছেন ওয়েন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ দিয়ে এই সংস্করণে অভিষেক হওয়ার কথা থাকলেও এখন আর সেটা হচ্ছে না। ১৯ আগস্ট কেয়ার্নসে শুরু হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। ২২ ও ২৪ আগস্ট হবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে। এই দুই ম্যাচ হবে ম্যাকেতে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার ওয়ানডে দল

মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), বেন ডোয়ারশুইস, অ্যালেক্স ক্যারি, ক্যামেরন গ্রিন, জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিশ, হাভিয়ের বার্টলেট, অ্যাডাম জাম্পা, ম্যাট কুনেমান, অ্যারন হার্ডি, কুপার কনোলি, নাথান এলিস, মারনাস লাবুশেন

বিষয়:

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেটদক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটওয়ানডে ক্রিকেট
