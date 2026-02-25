Ajker Patrika
ক্রিকেট

নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে শ্রীলঙ্কা কি টিকে থাকতে পারবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১: ১৩
ইংল্যান্ডের কাছে ৫১ রানে হেরেছে শ্রীলঙ্কা। ছবি: সংগৃহীত

হার দিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইট শুরু করেছিল শ্রীলঙ্কা। গ্রুপ টুতে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে ৫১ রানে হেরে যায় তারা। দ্বিতীয় ম্যাচে আজ তাদের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড। সেমিফাইনালের দৌড়ে টিকে থাকার জন্য সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় শুরু হতে যাওয়া ম্যাচটিতে জিততেই হবে লঙ্কানদের। হারলে সুপার এইটেই বিশ্বকাপ যাত্রা থেমে যাবে আয়োজকদের। নিউজিল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা লড়াই ছাড়াও আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

শ্রীলঙ্কা-নিউজিল্যান্ড

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মি., সরাসরি

টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি

ফুটবল

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

আতালান্তা-ডর্টমুন্ড

রাত ১১টা ৪৫ মি., সরাসরি

রিয়াল মাদ্রিদ-বেনফিকা

রাত ২টা, সরাসরি

সনি টেন ২, ৩

জুভেন্তাস-গ্যালাতাসারাই

রাত ২টা, সরাসরি

সনি টেন ৫

পিএসজি-মোনাকো

রাত ২টা, সরাসরি

সনি টেন ১

বিষয়:

খেলাটি–টোয়েন্টিক্রিকেটশ্রীলঙ্কা ক্রিকেট
