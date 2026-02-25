কবে দেশে ফিরবেন বিসিবি সভাপতি, জানালেন আসিফ

পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে গেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। অস্ট্রেলিয়ায় তাঁর যাওয়া নিয়ে যেমন কৌতূহল ছিল, দেশে ফেরা নিয়েও তৈরি হয়েছে কৌতূহল।
বিসিবি সভাপতির দেশে ফেরা নিয়ে কথা বলেছেন বিসিবি পরিচালক আসিফ আকবর। ঈদুল ফিতর শেষেই ঢাকায় ফিরতে পারেন বিসিবি প্রধান–আজকের পত্রিকার পডকাস্টে এমনটাই জানিয়েছেন আসিফ। বিসিবির এজ গ্রুপ ও গেম ডেভেলপমেন্ট চেয়ারম্যান বলেন, ‘তিনি (বিসিবি সভাপতি) দীর্ঘদিন হলো পবিত্র রমজানে একটা খতম তারাবি পড়েন অস্ট্রেলিয়াতে। তারাবি এবারও পড়ছেন এবং তিনি ঈদ করেই সম্ভবত ফিরবেন (ঢাকায়)।'
আসিফ আরও যোগ করেন, 'যারা প্রশ্নটা করেন (কবে ফিরবেন বিসিবি সভাপতি), শুধু তাদের উত্তর দিতে কি তিনি বাংলাদেশে থাকবেন? একটা লোক হোটেলে ছোট্ট একটা রুমে গৃহবন্দী থাকে (ঢাকায় থাকলে)। তাঁর ফ্যামিলি আছে, তাঁরও তো জীবন আছে। সেটাও দেখতে হবে। বুলবুল ভাইকে কেন লাগবে, আমাকে বলেন। আমি আছি তো।’
২০২৫ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত বিসিবি নির্বাচনে সভাপতি নির্বাচিত হন বুলবুল। এরপর থেকেই টানা কাজের মধ্যে ছিলেন তিনি। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগসহ (বিপিএল) অন্যান্য ঘরোয়া টুর্নামেন্ট নিয়ে পার করেছেন ব্যস্ত সময়। টানা ব্যস্ততা শেষে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে অস্ট্রেলিয়ায় গেছেন বুলবুল। অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার পর দুদিন আগে তিনি ভার্চুয়ালি বোর্ড মিটিংও করেছেন। সভায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।
নিউজিল্যান্ডের নামের পাশে পয়েন্ট একটা আছে বটে, শ্রীলঙ্কার সেটিও নেই। তবে তা থাকুক আর না থাকুক—সেমিফাইনালের আশা জিইয়ে রাখতে হলে দুই দলের জন্যই চাই জয়। কাজেই নামে এটি সুপার এইটের ম্যাচ হলেও শ্রীলঙ্কা কিংবা ইংল্যান্ডের জন্য তা নকআউটের শামিল!৩০ মিনিট আগে
২৩ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট সিরিজ খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আগামী ১৩ থেকে ২৬ আগস্ট পর্যন্ত দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ আয়োজন করবে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। আজ এক বিবৃতিতে সিরিজের সূচি ও ভেন্যুর নাম প্রকাশ করেছে সংস্থাটি।২ ঘণ্টা আগে
হার দিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইট শুরু করেছিল শ্রীলঙ্কা। গ্রুপ টুতে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে ৫১ রানে হেরে যায় তারা। দ্বিতীয় ম্যাচে আজ তাদের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড। সেমিফাইনালের দৌড়ে টিকে থাকার জন্য সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় শুরু হতে যাওয়া ম্যাচটিতে জিততেই হবে লঙ্কানদের। হারলে সুপার২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশি ক্লাব বসুন্ধরা কিংসের সঙ্গে তিক্ত অভিজ্ঞতার অবসান ঘটিয়ে নিজের জন্মভূমি ইংল্যান্ডে ফিরে গেছেন কিউবা মিচেল। ইংলিশ ফুটবলের সপ্তম স্তরের ক্লাব গ্লুস্টার সিটি এফসিতে যোগ দিয়েছেন তিনি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে আজ এমনটা জানান বাংলাদেশের এই মিডফিল্ডার।১০ ঘণ্টা আগে