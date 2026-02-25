Ajker Patrika
ক্রিকেট

কবে দেশে ফিরবেন বিসিবি সভাপতি, জানালেন আসিফ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২: ৪৯
কবে দেশে ফিরবেন বিসিবি সভাপতি, জানালেন আসিফ
ঈদের পর দেশে ফিরতে পারেন বুলবুল– জানালেন আসিফ আকবর। ফাইল ছবি

পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে গেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। অস্ট্রেলিয়ায় তাঁর যাওয়া নিয়ে যেমন কৌতূহল ছিল, দেশে ফেরা নিয়েও তৈরি হয়েছে কৌতূহল।

বিসিবি সভাপতির দেশে ফেরা নিয়ে কথা বলেছেন বিসিবি পরিচালক আসিফ আকবর। ঈদুল ফিতর শেষেই ঢাকায় ফিরতে পারেন বিসিবি প্রধান–আজকের পত্রিকার পডকাস্টে এমনটাই জানিয়েছেন আসিফ। বিসিবির এজ গ্রুপ ও গেম ডেভেলপমেন্ট চেয়ারম্যান বলেন, ‘তিনি (বিসিবি সভাপতি) দীর্ঘদিন হলো পবিত্র রমজানে একটা খতম তারাবি পড়েন অস্ট্রেলিয়াতে। তারাবি এবারও পড়ছেন এবং তিনি ঈদ করেই সম্ভবত ফিরবেন (ঢাকায়)।'

আসিফ আরও যোগ করেন, 'যারা প্রশ্নটা করেন (কবে ফিরবেন বিসিবি সভাপতি), শুধু তাদের উত্তর দিতে কি তিনি বাংলাদেশে থাকবেন? একটা লোক হোটেলে ছোট্ট একটা রুমে গৃহবন্দী থাকে (ঢাকায় থাকলে)। তাঁর ফ্যামিলি আছে, তাঁরও তো জীবন আছে। সেটাও দেখতে হবে। বুলবুল ভাইকে কেন লাগবে, আমাকে বলেন। আমি আছি তো।’

২০২৫ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত বিসিবি নির্বাচনে সভাপতি নির্বাচিত হন বুলবুল। এরপর থেকেই টানা কাজের মধ্যে ছিলেন তিনি। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগসহ (বিপিএল) অন্যান্য ঘরোয়া টুর্নামেন্ট নিয়ে পার করেছেন ব্যস্ত সময়। টানা ব্যস্ততা শেষে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে অস্ট্রেলিয়ায় গেছেন বুলবুল। অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার পর দুদিন আগে তিনি ভার্চুয়ালি বোর্ড মিটিংও করেছেন। সভায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

খেলাবিসিবিআসিফ আকবরক্রিকেটআমিনুল ইসলাম বুলবুল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

পুলিশের নতুন আইজি আলী হোসেন ফকির

পুলিশের নতুন আইজি আলী হোসেন ফকির

প্রধানমন্ত্রীর ১০ উপদেষ্টা: দপ্তর পেলেন হুমায়ুন কবির ও ডা. জাহেদ

প্রধানমন্ত্রীর ১০ উপদেষ্টা: দপ্তর পেলেন হুমায়ুন কবির ও ডা. জাহেদ

ইরানে হামলায় সিদ্ধান্তহীন ট্রাম্পের সেনাপ্রধান থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সবাই, পরিণতি নিয়ে শঙ্কা

ইরানে হামলায় সিদ্ধান্তহীন ট্রাম্পের সেনাপ্রধান থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সবাই, পরিণতি নিয়ে শঙ্কা

স্কয়ার গ্রুপের অধীনে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

স্কয়ার গ্রুপের অধীনে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

তারেকের ছেড়ে দেওয়া আসন ঘিরে আলোচনা

তারেকের ছেড়ে দেওয়া আসন ঘিরে আলোচনা

সম্পর্কিত

লঙ্কান স্পিন সামলে জয়ের দিকে তাকিয়ে নিউজিল্যান্ড

লঙ্কান স্পিন সামলে জয়ের দিকে তাকিয়ে নিউজিল্যান্ড

কবে দেশে ফিরবেন বিসিবি সভাপতি, জানালেন আসিফ

কবে দেশে ফিরবেন বিসিবি সভাপতি, জানালেন আসিফ

বাংলাদেশের অস্ট্রেলিয়া সফরের সূচি প্রকাশ

বাংলাদেশের অস্ট্রেলিয়া সফরের সূচি প্রকাশ

নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে শ্রীলঙ্কা কি টিকে থাকতে পারবে

নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে শ্রীলঙ্কা কি টিকে থাকতে পারবে