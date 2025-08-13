Ajker Patrika
ফিটনেস ক্যাম্প শেষ, পরশু লিটনদের মাঠের অনুশীলন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জিম সেশনে তাসকিন আহমেদ। ছবি: বিসিবি
জিম সেশনে তাসকিন আহমেদ। ছবি: বিসিবি

সকাল থেকে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। এমন আবহাওয়ায় মিরপুরে ক্রিকেটারদের আলস্য আসাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলাদেশ দলের কন্ডিশনিং ও স্ট্রেংথ ট্রেইনার নাথান কেলির কাছে এসবের গুরুত্ব নেই। গুমোট আবহাওয়া হোক বা গরম, কাজের বেলায় তিনি একচুল ছাড় দেন না—এটাই বোঝা গেছে শেষ এক সপ্তাহের ফিটনেস ক্যাম্পে।

মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়াম আর পল্টনের জাতীয় স্টেডিয়ামে কেলির তত্ত্বাবধানে চলেছে টানা কঠোর অনুশীলন। ক্রিকেটারদের ক্লান্তি ছিল চোখে পড়ার মতো। নাজমুল হোসেন শান্ত, মেহেদী হাসান মিরাজ, নাহিদ রানার মতো ফিটনেসে শীর্ষে থাকা ক্রিকেটাররাও কেলির কসরতের সামনে নাকাল হয়েছেন।

স্ট্যামিনা, গতি আর শক্তি বাড়ানোর অনুশীলনই ছিল এই ক্যাম্পের মূল লক্ষ্য। কেলির নির্দেশনায় ক্রিকেটাররা নিজেদের নিংড়ে দিয়েছেন প্রতিদিন। এশিয়া কাপ ও নেদারল্যান্ডস সিরিজের আগে আজ মিরপুরে ফিটনেস অনুশীলনের শেষদিন। আগামীকাল বিশ্রাম, এরপর শুক্রবার থেকে শুরু হবে স্কিল ট্রেনিং।

শুরুর পর্যায়ে স্কিল ট্রেনিং তদারকি করবেন সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন। সঙ্গে থাকবেন ইংলিশ পাওয়ার হিটিং কোচ জুলিয়ান রস উড, যিনি লিটনদের জন্য আলাদা সেশন নিয়ে ব্যাটিংয়ে বাড়তি পাওয়ার যোগ করার কৌশল শেখাবেন। ১৯ আগস্ট সিলেট চলে যাবে দল নেদারল্যান্ডস সিরিজের প্রস্ততি নিতে। সেখানে এরই মধ্যে গ্রাউন্ডস বিভাগ মাঠ প্রস্তুতির কাজ সারছে। সূত্রের খবর, সিলেটে ২০ আগস্ট থেকে পুরোদমে স্কিল সেশন চলবে। সেখানে জাতীয় দলের প্রধান কোচ ফিল সিমন্সসহ বিদেশি কোচিং স্টাফরা যোগ দেবেন।

