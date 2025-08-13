ফিটনেস ক্যাম্প শেষ, পরশু লিটনদের মাঠের অনুশীলন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সকাল থেকে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। এমন আবহাওয়ায় মিরপুরে ক্রিকেটারদের আলস্য আসাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলাদেশ দলের কন্ডিশনিং ও স্ট্রেংথ ট্রেইনার নাথান কেলির কাছে এসবের গুরুত্ব নেই। গুমোট আবহাওয়া হোক বা গরম, কাজের বেলায় তিনি একচুল ছাড় দেন না—এটাই বোঝা গেছে শেষ এক সপ্তাহের ফিটনেস ক্যাম্পে।
মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়াম আর পল্টনের জাতীয় স্টেডিয়ামে কেলির তত্ত্বাবধানে চলেছে টানা কঠোর অনুশীলন। ক্রিকেটারদের ক্লান্তি ছিল চোখে পড়ার মতো। নাজমুল হোসেন শান্ত, মেহেদী হাসান মিরাজ, নাহিদ রানার মতো ফিটনেসে শীর্ষে থাকা ক্রিকেটাররাও কেলির কসরতের সামনে নাকাল হয়েছেন।
স্ট্যামিনা, গতি আর শক্তি বাড়ানোর অনুশীলনই ছিল এই ক্যাম্পের মূল লক্ষ্য। কেলির নির্দেশনায় ক্রিকেটাররা নিজেদের নিংড়ে দিয়েছেন প্রতিদিন। এশিয়া কাপ ও নেদারল্যান্ডস সিরিজের আগে আজ মিরপুরে ফিটনেস অনুশীলনের শেষদিন। আগামীকাল বিশ্রাম, এরপর শুক্রবার থেকে শুরু হবে স্কিল ট্রেনিং।
শুরুর পর্যায়ে স্কিল ট্রেনিং তদারকি করবেন সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন। সঙ্গে থাকবেন ইংলিশ পাওয়ার হিটিং কোচ জুলিয়ান রস উড, যিনি লিটনদের জন্য আলাদা সেশন নিয়ে ব্যাটিংয়ে বাড়তি পাওয়ার যোগ করার কৌশল শেখাবেন। ১৯ আগস্ট সিলেট চলে যাবে দল নেদারল্যান্ডস সিরিজের প্রস্ততি নিতে। সেখানে এরই মধ্যে গ্রাউন্ডস বিভাগ মাঠ প্রস্তুতির কাজ সারছে। সূত্রের খবর, সিলেটে ২০ আগস্ট থেকে পুরোদমে স্কিল সেশন চলবে। সেখানে জাতীয় দলের প্রধান কোচ ফিল সিমন্সসহ বিদেশি কোচিং স্টাফরা যোগ দেবেন।
সকাল থেকে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। এমন আবহাওয়ায় মিরপুরে ক্রিকেটারদের আলস্য আসাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলাদেশ দলের কন্ডিশনিং ও স্ট্রেংথ ট্রেইনার নাথান কেলির কাছে এসবের গুরুত্ব নেই। গুমোট আবহাওয়া হোক বা গরম, কাজের বেলায় তিনি একচুল ছাড় দেন না—এটাই বোঝা গেছে শেষ এক সপ্তাহের ফিটনেস ক্যাম্পে।
মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়াম আর পল্টনের জাতীয় স্টেডিয়ামে কেলির তত্ত্বাবধানে চলেছে টানা কঠোর অনুশীলন। ক্রিকেটারদের ক্লান্তি ছিল চোখে পড়ার মতো। নাজমুল হোসেন শান্ত, মেহেদী হাসান মিরাজ, নাহিদ রানার মতো ফিটনেসে শীর্ষে থাকা ক্রিকেটাররাও কেলির কসরতের সামনে নাকাল হয়েছেন।
স্ট্যামিনা, গতি আর শক্তি বাড়ানোর অনুশীলনই ছিল এই ক্যাম্পের মূল লক্ষ্য। কেলির নির্দেশনায় ক্রিকেটাররা নিজেদের নিংড়ে দিয়েছেন প্রতিদিন। এশিয়া কাপ ও নেদারল্যান্ডস সিরিজের আগে আজ মিরপুরে ফিটনেস অনুশীলনের শেষদিন। আগামীকাল বিশ্রাম, এরপর শুক্রবার থেকে শুরু হবে স্কিল ট্রেনিং।
শুরুর পর্যায়ে স্কিল ট্রেনিং তদারকি করবেন সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন। সঙ্গে থাকবেন ইংলিশ পাওয়ার হিটিং কোচ জুলিয়ান রস উড, যিনি লিটনদের জন্য আলাদা সেশন নিয়ে ব্যাটিংয়ে বাড়তি পাওয়ার যোগ করার কৌশল শেখাবেন। ১৯ আগস্ট সিলেট চলে যাবে দল নেদারল্যান্ডস সিরিজের প্রস্ততি নিতে। সেখানে এরই মধ্যে গ্রাউন্ডস বিভাগ মাঠ প্রস্তুতির কাজ সারছে। সূত্রের খবর, সিলেটে ২০ আগস্ট থেকে পুরোদমে স্কিল সেশন চলবে। সেখানে জাতীয় দলের প্রধান কোচ ফিল সিমন্সসহ বিদেশি কোচিং স্টাফরা যোগ দেবেন।
লাফ দিয়ে আকাশ ছোঁয়া যদি সম্ভব হতো, হয়তো সেটাও করে ফেলতেন আরমান্দ ডুপ্লান্টিস। পোল ভল্টে বিস্ময় জাগিয়ে তোলাটা রীতিমতো অভ্যাসে পরিণত করেছেন এই সুইডিশ অ্যাথলেট। গতকাল গড়েছেন নতুন বিশ্ব রেকর্ড। হাঙ্গেরির গ্রাঁ প্রিতে ৬ দশমিক ২৯ মিটার উচ্চতায় লাফিয়ে মাধ্যাকর্ষণকে আরেকবার বুড়ো আঙুল দেখালেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
ইউরোপিয়ান ফুটবলে নতুন মৌসুম শুরু হওয়ার তোড়জোড় চলছে। ১৫ আগস্ট থেকে পর্দা উঠবে লা লিগার ৯৫তম মৌসুমের। বার্সেলোনা নামবে শিরোপা ধরে রাখার মিশনে। জাবি আলোনসোকে নিয়ে নতুন স্বপ্ন দেখা রিয়াল মাদ্রিদও চায় আধিপত্য ফেরাতে। সব মিলিয়ে নতুন মৌসুমে লা লিগায় ফুটবলপ্রেমীদের আগ্রহের কেন্দ্রে থাকা বিষয়াদি নিয়েই এই উপস৫ ঘণ্টা আগে
সিঙ্গাপুর ম্যাচের পরপরই একটা ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল, সেপ্টেম্বরে ফিফা উইন্ডোতে হামজা চৌধুরী খেলবেন তো। সে অনিশ্চয়তা কাটেনি এখনো। যদিও হামজাকে দলে রেখেই ২৪ জনের স্কোয়াড সাজিয়েছেন কোচ হাভিয়ের কাবরেরা।৫ ঘণ্টা আগে
ত্রিনিদাদে গত রাতে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে জেইডেন সিলসের আগুনে বোলিংয়ে পুড়েছে পাকিস্তান। ১১ ব্যাটার মিলিয়ে পাকিস্তানের ইনিংসে ১০০ পেরোয়নি। ক্যারিয়ারসেরা বোলিংয়ের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) র্যাঙ্কিংয়ে বড় লাফ দিয়েছেন তিনি। ডেওয়াল্ড ব্রেভিসেরও বড় উন্নতি হয়েছে র্যাঙ্কিংয়ে।৬ ঘণ্টা আগে