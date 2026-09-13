Ajker Patrika
En
ক্রিকেট

ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে না পারার আক্ষেপ এখনো পোড়াচ্ছে আফগান ক্রিকেটারকে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৭: ৫১
ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে না পারার আক্ষেপ এখনো পোড়াচ্ছে আফগান ক্রিকেটারকে
১৯ মাস ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলতে পারছেন না নাভিন-উল-হক। ছবি: ক্রিকইনফো

চোটের সঙ্গে অনেক দিন ধরে লড়ছেন আফগান পেসার নাভিন উল হক। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বনে গেলেন ‘অমাবশ্যার চাঁদ।’ প্রায় দুই বছর ধরে গায়ে চড়াতে পারছেন না আফগানিস্তানের জার্সি। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে হয়তো আজ তাঁর দীর্ঘ অপেক্ষার প্রহর ফুরোবে। সেই ম্যাচের আগে আফগান পেসার শোনালেন নিজের আক্ষেপের গল্প।

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি ম্যাচটাই নাভিনের আফগানিস্তানের হয়ে সবশেষ কোনো ম্যাচ। সেই ম্যাচের পর গত ২১ মাসে একটি করে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলেছে আফগানরা। তবে খেলা হয়নি নাভিনের। যার মধ্যে ফেব্রুয়ারিতে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ডাবল সুপার ওভারের ম্যাচটিতে সেসময় হেরেছিল আফগানিস্তান।

দিল্লিতে আজ বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে ভারত-আফগানিস্তান। ম্যাচ শুরুর আগে ক্রিকইনফোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নাভিন শোনালেন তাঁর দুঃখের কাহিনি। আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ডাবল সুপারের ম্যাচে খেলতে না পারার আক্ষেপ ঝরেছে তাঁর কণ্ঠে, ‘যদি ফিট থাকতাম, তাহলে সেখানে (দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বিশ্বকাপ ম্যাচ) থাকতে পারতাম। থাকলে হয়তো ডেথ ওভারে ভিন্ন কিছু করতে পারতাম। এটা আমার মনে হচ্ছিল।’

ঘাড়ের চোটসহ নানা চোটে গত ১৯ মাসে ভুগেছেন নাভিন। ছুরি-কাঁচির নিচে যেতে হয়েছে বারবার। এই দুঃসময়ে ঘুমানোও তাঁর জন্য কঠিন হয়ে পড়েছিল। ভারতের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টির আগে পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার সময়ের ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে আফগান পেসার বলেন, ‘এই (পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া) সময়ে নিজেকে খুব একা মনে হয়েছে। একজন মানুষের জন্য এটা অত্যন্ত কঠিন সময়। আট থেকে দশ সপ্তাহের মধ্যেই হাড়ের চোট আপনাআপনি সেরে উঠেছিল। কিন্তু ল্যাব্রাম মেরামত করতে দ্বিতীয়বার অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছে। যুক্তরাজ্যে পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার প্রথম ছয় সপ্তাহ বসে বসেই ঘুমাতে হতো আমাকে।’

২০১৬ সালে মিরপুরে বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয় নাভিনের। আট বছরের ক্যারিয়ারে শুধু আফগানিস্তানের হয়ে সীমিত ওভারের ক্রিকেটই খেলেছেন তিনি। খেলেছেন ১৫ ওয়ানডে ও ৪৮ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি। যার মধ্যে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ শেষে ওয়ানডে থেকে অবসর নিয়েছেন তিনি।

২৬ বছর বয়সী নাভিন আফগানিস্তানের হয়ে এখন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিই খেলছেন। বর্তমানে তাঁর যে বয়স, তাতে ফিট থাকলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনো সাত-আট বছর খেলতে পারবেন। ভারত সিরিজের আগে আফগান এই পেসার বলেন, ’যতটা সম্ভব, ক্রিকেট খেলতে হবে। কিন্তু একদিন না একদিন সবকিছুরই শেষ হবে। সবাইকেই এক সময় চলে যেতে হবে। একজন ক্রিকেটার হিসেবে এই সময়গুলো মিস করব। আমাদের মাঠে নামতে হবে। চাপ সামলে খেলতে হবে।’

ইবরাহিম জাদরানের নেতৃত্বে আফগানিস্তান তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে ভারতের বিপক্ষে। নাভিনের পাশাপাশি পেস আক্রমণে থাকছেন ফজলহক ফারুকি ও আব্দুল্লাহ আহমাদজাই। ১৫ ও ১৭ সেপ্টেম্বর হবে ভারত-আফগানিস্তান সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। এই দুই ম্যাচও দিল্লিতে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় হবে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটআফগানিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত