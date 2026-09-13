Ajker Patrika
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ক্রিকেট

ম্যাচের মাঝেই বদলে গেল দল, একজনের সুখবর, আরেকজনের দুঃসংবাদ

ক্রীড়া ডেস্ক    
ম্যাচের মাঝেই বদলে গেল দল, একজনের সুখবর, আরেকজনের দুঃসংবাদ
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন ওটনিল বার্টম্যান। তাঁর পরিবর্তে সুযোগ পেলেন ডুয়ান ইয়ানসেন। ছবি: ক্রিকইনফো

উইন্ডহোকে চলছে নামিবিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। এই সিরিজ চলাকালীন সময়েই প্রোটিয়াদের বদলাতে হয়েছে দল। এই দল পরিবর্তনে এক জন যেমন পেলেন দুঃসংবাদ, আরেক জনের মিলল সুখবর।

দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার ওটনিল বার্টম্যান বাঁ হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ায় অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন। তাঁর পরিবর্তে সুযোগ পেয়েছেন ডুয়ান ইয়ানসেন। তিনি নামিবিয়ার বিপক্ষে চলমান তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের দলে আছেন। ডুয়ান প্রথম দুই ম্যাচে খেললেও আজ উইন্ডহোকে চলমান তৃতীয় ওয়ানডের একাদশে নেই।

নামিবিয়া, জিম্বাবুয়ে ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে আয়োজিত টি-টোয়েন্টি ত্রিদেশীয় সিরিজে ডুয়ান সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ছিলেন। ৪ ম্যাচে ৯.০৬ ইকোনমিতে নিয়েছিলেন ১১ উইকেট। এই ম্যাচ দিয়েই তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে। ওয়ানডে অভিষেক হয়েছে নামিবিয়া সিরিজ দিয়েই। পেয়েছেন ৫ উইকেট। ইকোনমি ২.৯৩। আর এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত উইন্ডহোকে আজ সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে ৩৬.২ ওভারে ১৫৬ রানে গুটিয়ে গেছে নামিবিয়া। সিরিজের প্রথম দুই ওয়ানডে জেতা দক্ষিণ আফ্রিকা এবার নেমেছে স্বাগতিকদের ধবলধোলাইয়ের উদ্দেশ্যে।

ক্রিকইনফো গতকাল এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ডলফিন্সের হয়ে প্রথম শ্রেণির ম্যাচটিতে বার্টম্যান মাত্র পাঁচ ওভার বোলিং করেছিলেন। টাইটান্সের বিপক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং করতে পারেননি। বার্টম্যান যে ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন, সেই ম্যাচেই মার্কো ইয়ানসেন ৭ উইকেট নিয়েছিলেন। মার্কো খেলেছিলেন টাইটান্সের হয়ে। ডলফিন্সকে এই ম্যাচে ইনিংস ও ৬০ রানে হারিয়েছিল টাইটান্স।

নামিবিয়া সিরিজ শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা ঘরের মাঠে আতিথেয়তা দেবে অস্ট্রেলিয়াকে। ২৪, ২৭ ও ৩০ সেপ্টেম্বর হবে দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের তিন ওয়ানডে। এই নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ থেকে দ্বিতীয় প্রোটিয়া ক্রিকেটার ছিটকে গেলেন। এর আগে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়ায় কাগিসো রাবাদা ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন। কবে তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন, সে ব্যাপারে ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা (সিএসএ) কিছু জানায়নি।


দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট দলেও বার্টম্যানকে বিবেচনা করা হতে পারে বলে ক্রিকইনফোর আজকের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে। ৯ অক্টোবর ডারবানে শুরু হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। দ্বিতীয় টেস্টের ভেন্যু পোর্ট এলিজাবেথ। ১৮ অক্টোবর মাঠে গড়াচ্ছে এই ম্যাচ। কেপটাউনে ২৭ অক্টোবর শুরু হবে দুই দলের সিরিজের তৃতীয় টেস্ট। রাবাদাকেও এই টেস্ট সিরিজের জন্য প্রস্তুত রাখছে প্রোটিয়ারা।

বিষয়:

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