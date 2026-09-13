Ajker Patrika
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ক্রিকেট

ফাইনালের আগে জীবনের কঠিন সময়ের কথা জানালেন স্মৃতি মান্ধানা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৬: ২৪
ফাইনালের আগে জীবনের কঠিন সময়ের কথা জানালেন স্মৃতি মান্ধানা
স্মৃতি মান্ধানা। ছবি: সংগৃহীত

নারী এশিয়া কাপের ফাইনালে রাতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মাঠে নামবে ভারত। তার আগে জীবনের কঠিন সময়ের কথা স্মরণ করলেন ভারতের তারকা ক্রিকেটার স্মৃতি মান্ধানা। কোনো এক বিশ্বকাপের সময় নিজের জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় পার করেছেন বলে জানালেন এই ব্যাটার।

রাজ শামানির পডকাস্টে অংশ নিয়ে জীবনের নানা দিক নিয়ে কথা বলছিলেন মান্ধানা। একপর্যায়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, ‘আপনার জীবনের সবচেয়ে কঠিন রাত কোনটি ছিল?’

প্রশ্নটি শুনে কয়েক সেকেন্ড নীরব থাকেন মান্ধানা। তাঁকে আবেগ সামলানোর চেষ্টা করতেও দেখা যায়। এরপর বলেন, ‘সম্ভবত কোনো একটি বিশ্বকাপ।’ কোন বিশ্বকাপ কিংবা নির্দিষ্ট কোন ম্যাচের কথা বলছেন, তা অবশ্য জানাননি তিনি।

ব্যক্তিগত জীবনের প্রসঙ্গ আরও গভীরে যাওয়ার সুযোগও দেননি মান্ধানা। স্পষ্ট করে বলেন, ‘আমি শুধু ক্রিকেট নিয়েই কথা বলব। ’এরপর তিনি জানান, কোভিড-১৯ মহামারির সময়টিও তাঁর জন্য বেশ কঠিন ছিল।

পডকাস্টে নিজের স্বভাব নিয়েও কথা বলেন ভারতের এই ব্যাটার। বাইরে থেকে খুব একটা রাগী মনে না হলেও তিনি যথেষ্ট রাগী বলে জানান মান্ধানা। তবে প্রতিশোধ নেওয়ার মানসিকতা নেই তাঁর। বরং কারও সঙ্গে খারাপ কিছু না করলেও ঘটে যাওয়া বিষয় ভুলে যান না।

মান্ধানার ভাষায়, ‘কেউ আমাকে রাগী মানুষ হিসেবে দেখে না, কিন্তু আমি খুব রেগে যেতে পারি। তাই আমার সঙ্গে পাঙ্গা নিও না—এমন একটা ব্যাপার। আমি যতক্ষণ তোমার পথে আসছি না, ততক্ষণ তুমিও আমার পথে এসো না। আমি প্রতিশোধ নেব না, তবে বিষয়টি ভুলেও যাব না। কিন্তু আমি কারও সঙ্গে খারাপ কিছু করব না।’

মানুষকে সহজে ক্ষমা করেন কি না জানতে চাইলে মান্ধানা বলেন, ‘আমি ক্ষমা করে দেব, কিন্তু ভুলব না।’

বিষয়:

খেলাফুটবলভারতীয় ক্রিকেট
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