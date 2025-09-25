লিটন খেললে ভারতকে হারাতে পারত বাংলাদেশ, বলছেন পাকিস্তানি ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক
লিটন দাস খেলবেন কি খেলবেন না—ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ শুরুর আগেই এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায় বাংলাদেশ। পাঁজরের চোটে ভোগা লিটনকে ছাড়াই ভারতের বিপক্ষে খেলেছে বাংলাদেশ। নিয়মিত অধিনায়ক ছাড়া খেলে বাংলাদেশ ম্যাচটা হেরেছে ৪১ রানে।
এবারের এশিয়া কাপে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকের তালিকায় সেরা আটে আছেন তিন বাংলাদেশি। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১৬০ রান করেছেন সাইফ হাসান। তাওহিদ হৃদয় ও লিটন করেছেন ১৩৪ ও ১১৯ রান। সাইফ-হৃদয়ের তুলনায় লিটন একটু পিছিয়ে রয়েছেন ঠিকই। কিন্তু লিটন টপ অর্ডারে ইমপ্যাক্ট রাখার মতো ইনিংস খেলেছেন। টুর্নামেন্টে তাঁর একটা ফিফটিও রয়েছে। বাসিত আলীর মতে লিটন থাকলে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচের ফল ভিন্ন হতে পারত।
দুবাইয়ে গত রাতে সুপার ফোরে ভারতের বিপক্ষে সাইফ হাসান খেলেছেন নিঃসঙ্গ শেরপার মতো। চারবার জীবন পাওয়া এই ক্রিকেটার করেছেন ৫১ বলে ৬৯ রান। মেরেছেন ৩ চার ও ৫ ছক্কা। ‘প্রিয়’ প্রতিপক্ষ ভারতকে পেলে যে লিটন জ্বলে ওঠেন, তাঁকে ভারত ম্যাচ দেখতে হয়েছে ডাগআউটে বসে। বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ শেষে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বাসিত বলেন, ‘যদি লিটন খেলত, তাহলে ম্যাচটা খুব জমজমাট হতো। বাংলাদেশ হয়তো এই ম্যাচটা জিততে পারত।’
লিটন না খেলায় ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন জাকের আলী অনিক। পাকিস্তানের বিপক্ষে আজ লিটনকে পাওয়া যাবে তো—দুবাইয়ে গত রাতে ভারতের কাছে ৪১ রানে হারের পর সংবাদ সম্মেলনে জাকের বলেন, ‘তিনি পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার মধ্যেই আছেন। কালকের (পাকিস্তান) ম্যাচ পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। অবশ্যই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেখব।’ বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ শেষে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম কথা বলেছেন গণমাধ্যমের সঙ্গে। লিটনের প্রসঙ্গ এলে দুবাইয়ে সাংবাদিকদের ফাহিম বলেছেন, ‘লিটন দাসের একটু শারীরিক সমস্যা ছিল। পর্যবেক্ষণে আছে। তার ব্যাপার ভালো খবর পাব বলে আশা করছি।’
ভারত গত রাতে ৪১ রানে জিতে উঠে গেছে ফাইনালে। তাতে আজ দুবাইয়ে হতে যাওয়া বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচটি হয়ে গেছে ভার্চুয়াল সেমিফাইনাল। এই ম্যাচে বাসিত পাকিস্তানকে এগিয়ে রাখলেও তাঁর মতে বাংলাদেশকে হালকাভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আজ বিকেলে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বলেন, ‘কাগজে কলমে তো পাকিস্তান এগিয়ে। কিন্তু যে কন্ডিশনে খেলা হচ্ছে, তাতে যেকোনো কিছু হতে পারে। পাওয়ার প্লে পার্থক্য করে দিতে পারে এখানে। সাইফ হাসান দারুণ খেলছে। তার কাছে ছক্কা মারা যেন কোনো ব্যাপার নয়। তানজিদ হাসান তামিম, লিটন দাস অনেক দারুণ ক্রিকেটার। হৃদয় অনেক পরিণত ক্রিকেট খেলছে। মোস্তাফিজ, রিশাদ, তাসকিন দারুণ বোলিং করছে।’
টি-টোয়েন্টিতে এখন পর্যন্ত ২৫ বারের দেখায় মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ-পাকিস্তান। বাংলাদেশ জিতেছে ৫ ম্যাচ। পাকিস্তান জয় পেয়েছে ২০ ম্যাচে। আজ বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচে জয়ী দল ফাইনালে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারতের বিপক্ষে খেলবে। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচ। ২৮ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে হবে ফাইনাল।
আরও পড়ুন:
দেশ থেকেই জাকেরকে বলা হয়েছিল, তিনি অধিনায়ক হতে পারেন
লিটন দাস খেলবেন কি খেলবেন না—ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ শুরুর আগেই এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায় বাংলাদেশ। পাঁজরের চোটে ভোগা লিটনকে ছাড়াই ভারতের বিপক্ষে খেলেছে বাংলাদেশ। নিয়মিত অধিনায়ক ছাড়া খেলে বাংলাদেশ ম্যাচটা হেরেছে ৪১ রানে।
এবারের এশিয়া কাপে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকের তালিকায় সেরা আটে আছেন তিন বাংলাদেশি। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১৬০ রান করেছেন সাইফ হাসান। তাওহিদ হৃদয় ও লিটন করেছেন ১৩৪ ও ১১৯ রান। সাইফ-হৃদয়ের তুলনায় লিটন একটু পিছিয়ে রয়েছেন ঠিকই। কিন্তু লিটন টপ অর্ডারে ইমপ্যাক্ট রাখার মতো ইনিংস খেলেছেন। টুর্নামেন্টে তাঁর একটা ফিফটিও রয়েছে। বাসিত আলীর মতে লিটন থাকলে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচের ফল ভিন্ন হতে পারত।
দুবাইয়ে গত রাতে সুপার ফোরে ভারতের বিপক্ষে সাইফ হাসান খেলেছেন নিঃসঙ্গ শেরপার মতো। চারবার জীবন পাওয়া এই ক্রিকেটার করেছেন ৫১ বলে ৬৯ রান। মেরেছেন ৩ চার ও ৫ ছক্কা। ‘প্রিয়’ প্রতিপক্ষ ভারতকে পেলে যে লিটন জ্বলে ওঠেন, তাঁকে ভারত ম্যাচ দেখতে হয়েছে ডাগআউটে বসে। বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ শেষে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বাসিত বলেন, ‘যদি লিটন খেলত, তাহলে ম্যাচটা খুব জমজমাট হতো। বাংলাদেশ হয়তো এই ম্যাচটা জিততে পারত।’
লিটন না খেলায় ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন জাকের আলী অনিক। পাকিস্তানের বিপক্ষে আজ লিটনকে পাওয়া যাবে তো—দুবাইয়ে গত রাতে ভারতের কাছে ৪১ রানে হারের পর সংবাদ সম্মেলনে জাকের বলেন, ‘তিনি পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার মধ্যেই আছেন। কালকের (পাকিস্তান) ম্যাচ পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। অবশ্যই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেখব।’ বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ শেষে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম কথা বলেছেন গণমাধ্যমের সঙ্গে। লিটনের প্রসঙ্গ এলে দুবাইয়ে সাংবাদিকদের ফাহিম বলেছেন, ‘লিটন দাসের একটু শারীরিক সমস্যা ছিল। পর্যবেক্ষণে আছে। তার ব্যাপার ভালো খবর পাব বলে আশা করছি।’
ভারত গত রাতে ৪১ রানে জিতে উঠে গেছে ফাইনালে। তাতে আজ দুবাইয়ে হতে যাওয়া বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচটি হয়ে গেছে ভার্চুয়াল সেমিফাইনাল। এই ম্যাচে বাসিত পাকিস্তানকে এগিয়ে রাখলেও তাঁর মতে বাংলাদেশকে হালকাভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আজ বিকেলে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বলেন, ‘কাগজে কলমে তো পাকিস্তান এগিয়ে। কিন্তু যে কন্ডিশনে খেলা হচ্ছে, তাতে যেকোনো কিছু হতে পারে। পাওয়ার প্লে পার্থক্য করে দিতে পারে এখানে। সাইফ হাসান দারুণ খেলছে। তার কাছে ছক্কা মারা যেন কোনো ব্যাপার নয়। তানজিদ হাসান তামিম, লিটন দাস অনেক দারুণ ক্রিকেটার। হৃদয় অনেক পরিণত ক্রিকেট খেলছে। মোস্তাফিজ, রিশাদ, তাসকিন দারুণ বোলিং করছে।’
টি-টোয়েন্টিতে এখন পর্যন্ত ২৫ বারের দেখায় মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ-পাকিস্তান। বাংলাদেশ জিতেছে ৫ ম্যাচ। পাকিস্তান জয় পেয়েছে ২০ ম্যাচে। আজ বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচে জয়ী দল ফাইনালে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারতের বিপক্ষে খেলবে। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচ। ২৮ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে হবে ফাইনাল।
আরও পড়ুন:
দেশ থেকেই জাকেরকে বলা হয়েছিল, তিনি অধিনায়ক হতে পারেন
ইতিহাস নিজেই নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটায়—দুবাইয়ে গত রাতে সুপার ফোরের বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ শেষে এ কথাটিরই বাস্তব প্রমাণ দেখা গেল। ম্যাচের আগে আকাশ চোপড়া বাংলাদেশকে ইতিহাস বলানোর অনুপ্রেরণা দিলেও সেটা তেমন কাজে আসেনি। আগে যেখানে ১৬-১ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল ভারত, এবার সেটাকে তারা ১৭-১ বানিয়েছে।৪ মিনিট আগে
এশিয়া কাপে ব্যাট হাতে দারুণ ছন্দে আছেন সাইফ হাসান। অনুমিতভাবেই এই ওপেনারের প্রতি প্রত্যাশা বেড়ে গেছে সবার। পাকিস্তানের বিপক্ষে সুপার ফোরের ম্যাচেও ২৬ বছর বয়সী ক্রিকেটারকে ব্যাট হাতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে হবে বলে মনে করেন শোয়েব মালিক, হার্শা ভোগলেরা।১ ঘণ্টা আগে
চোটের কারণে ইন্টার মায়ামির হয়ে নিয়মিত খেলার সুযোগ পাচ্ছেন না লিওনেল মেসি। তবে যখনই সুযোগ পাচ্ছেন, নিজের সেরাটা দিচ্ছেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। একবার বল নিয়ে ছুটতে শুরু করলে তাঁকে সামলাতে প্রতিপক্ষ রীতিমতো হিমশিম খায়। ছন্দে থাকা মেসি গড়ে চলেছেন একের পর এক রেকর্ড।৩ ঘণ্টা আগে
দুবাইয়ে গত রাতে ভারতের কাছে ৪১ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। তাতে ভারত কেটেছে ২০২৫ এশিয়া কাপের ফাইনালের টিকিট। তাতে বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচটি হয়ে গেছে অলিখিত সেমিফাইনাল। দুবাইয়ে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি।৩ ঘণ্টা আগে