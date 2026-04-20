নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে টিকে রইল বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
নিউজিল্যান্ডকে ৬ উইকেটে হারিয়ে সমতায় ফিরেছে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

মিরপুরে শুক্রবার প্রথম ওয়ানডেতে ২৬ রানে হেরে আগেই বেকায়দায় পড়ে বাংলাদেশ। সিরিজ জিততে হলে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশকে জিততে হবে শেষ দুই ম্যাচই। আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে স্বাগতিকেরা পেয়েছে ৬ উইকেটের আয়েশি জয়।

টিকে থাকার লড়াইয়ে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে অর্ধেক কাজ আগেই সেরে রাখেন নাহিদ রানা, রিশাদ হোসেনরা। বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১৯৮ রানে গুটিয়ে যায় নিউজিল্যান্ড। মামুলি লক্ষ্য তাড়া করে বাংলাদেশ ৮৭ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটে জিতেছে।

১৯৯ রানের লক্ষ্যে নেমে ইনিংসের প্রথম ওভারে জোড়া চার মারেন সাইফ হাসান। তবে সেই ওভারের শেষ বলে নাথান স্মিথের নিচু হওয়া বলে বোল্ড হয়ে যান সাইফ (৮)। তিন নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামেন সৌম্য সরকার। ওয়ানডেতে ৬ মাস পর সুযোগ পেয়ে একটা ছক্কাও মারেন তিনি। তবে ১১ বলে ৮ রানেই থেমে যায় তাঁর ইনিংস। বাংলাদেশের এই বাঁহাতি ব্যাটারকে ফিরিয়েছেন উইলিয়াম ও’রুর্ক।

সাইফ, সৌম্যর বিদায়ে ৪ ওভারে ২ উইকেটে ২১ রানে পরিণত হয় বাংলাদেশ। শুরুর এই ধাক্কার পর হাল ধরেন তানজিদ তামিম ও নাজমুল হোসেন শান্ত। তৃতীয় উইকেটে ১১০ বলে ১২০ রানের জুটি গড়েছেন তাঁরা (তামিম-শান্ত)। এই জুটি গড়ার পথে ওয়ানডেতে ষষ্ঠ ফিফটি তুলে নিয়েছেন তামিম। ফিফটি করতে লেগেছে ৩৩ বল। ১৫তম ওভারের প্রথম বলে নিউজিল্যান্ডের স্পিনার ডিন ফক্সক্রফটকে স্লগ সুইপে মিড উইকেট দিয়ে ছক্কা মেরে পূর্ণ করেন ফিফটি।

আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতেও টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক টম লাথাম। তবে বাংলাদেশের দুর্দান্ত বোলিং-ফিল্ডিংয়ে পুরো ৫০ ওভারও খেলতে পারেনি কিউইরা। ৪৮.৪ ওভারে ১৯৮ রানে গুটিয়ে যায় সফরকারীরা। নিউজিল্যান্ডের ইনিংসে সর্বোচ্চ ৮৩ রান আসে কেলির ব্যাট থেকে। ১০২ বলের ইনিংসে মেরেছেন ১৭ চার।বাংলাদেশের নাহিদ রানা ১০ ওভারে ৩২ রানে নিয়েছেন ৫ উইকেট। এক ওভার মেডেনও দিয়েছেন। শরীফুল নিয়েছেন ২ উইকেট। একটি করে উইকেট পেয়েছেন সৌম্য সরকার, তাসকিন আহমেদ ও রিশাদ হোসেন।

