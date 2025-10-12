Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

অবশেষে সাকিব রানের দেখা পেলেও হারল তাঁর দল

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৬: ১৫
কানাডায় অবশেষে রান পেলেও হেরেছে তাঁর দল মন্ট্রিল রয়্যাল টাইগার্স। ছবি: ক্রিকইনফো
কানাডায় অবশেষে রান পেলেও হেরেছে তাঁর দল মন্ট্রিল রয়্যাল টাইগার্স। ছবি: ক্রিকইনফো

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ১ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাইরে সাকিব আল হাসান। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন তিনি। বর্তমানে বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার কানাডা সুপার সিক্সটি টুর্নামেন্টে খেলছেন। তবে আশানুরূপ পারফরম্যান্স করতে পারছেন না।

১০ ওভারের এই টুর্নামেন্টে সাকিবের দল মন্ট্রিল রয়্যাল টাইগার্স টানা চার দিন খেলেছে। অধিনায়ক সাকিব সব ম্যাচ খেললেও প্রথম তিন ম্যাচে কোনো রান করতে পারেননি। অবশেষে আজ রানের দেখা পেয়েছেন তিনি। তবে হোয়াইট রক ওয়ারিয়র্সের কাছে ৫ উইকেটে হেরেছে সাকিবের মন্ট্রিল রয়্যাল টাইগার্স। এই ম্যাচে তিনি বোলিংও করেননি।

ভ্যাঙ্কুভারের বিসি প্লেসে আজ সকালে হয়েছে মন্ট্রিল রয়্যাল টাইগার্স-হোয়াইট রক ওয়ারিয়র্স ম্যাচ। টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন হোয়াইট রক ওয়ারিয়র্স অধিনায়ক ক্রিস লিন। প্রথমে ব্যাটিং পেয়ে ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৪ রান করে মন্ট্রিল। সাকিব এই ম্যাচে সাত নম্বরে ব্যাটিংয়ে নেমে ১ বলে ১ রান করে অপরাজিত থাকেন। দলের সর্বোচ্চ ৫২ রান করেন জশ ব্রাউন। মন্ট্রিল রয়্যাল টাইগার্সের এই ওপেনার ২৫ বলে ১ চার ও ৭ ছক্কা মেরেছেন।

হোয়াইট রক ওয়ারিয়র্স ১৪ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটে জিতেছে। জয়ের লক্ষ্যে নেমে ৭.৪ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৭ রান করেছে দলটি। ইনিংস সর্বোচ্চ ৬০ রান করে অপরাজিত থাকেন জো ক্লার্ক। ২৭ বলের ইনিংসে ২ চার ও ৭ ছক্কা মেরেছেন। মন্ট্রিল রয়্যাল টাইগার্সের ইসুরু উদানা নিয়েছেন ২ উইকেট। ব্র্যাড কুরি, অ্যান্ড্রু টাই ও রায়ান হিগিংস একটি করে উইকেট।

কানাডায় বাজে সময় কাটাচ্ছেন সাকিব, টানা গোল্ডেন ডাককানাডায় বাজে সময় কাটাচ্ছেন সাকিব, টানা গোল্ডেন ডাক

এবারের টুর্নামেন্টে সাকিবের মন্ট্রিল রয়্যাল টাইগার্স এখন পর্যন্ত চার ম্যাচ খেলে দুটি করে ম্যাচ জিতেছে ও হেরেছে। সাকিব সর্বসাকল্যে টুর্নামেন্টে এক রান করেছেন। পেয়েছেনও ১ উইকেট। তবে মুক্ত হস্তে রান বিলিয়েছেন। ৩ ম্যাচে এক ওভার করে বোলিং করেছেন। ১৬.৬৭ ইকোনমিতে দিয়েছেন ৫০ রান।

বিষয়:

খেলাসাকিব আল হাসানক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জুলাই জাতীয় সনদ: গণভোটের সময়ে অনড় জামায়াত-এনসিপি

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব এহসানুল হক

লন্ডনে ইলিয়াস কাঞ্চনের সঙ্গে দেখা করে চিকিৎসার খোঁজখবর নিয়েছিলেন রোজিনা

সায়েন্স ল্যাবে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ, ভোগান্তি

গাজায় অবস্থান পুনরুদ্ধার করছে হামাস, ইসরায়েলপন্থীদের দিচ্ছে শাস্তি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ট্রাম্পে আস্থা: গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামাস কি জুয়া খেলছে

ট্রাম্পে আস্থা: গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামাস কি জুয়া খেলছে

নির্বাচনে মাঠ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের দায়িত্ব নিয়েছি: নতুন জনপ্রশাসনসচিব

নির্বাচনে মাঠ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের দায়িত্ব নিয়েছি: নতুন জনপ্রশাসনসচিব

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

সীমা লঙ্ঘনকারীরা বিচারের মুখোমুখি হোক—সেনা কর্মকর্তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রসঙ্গে বিএনপি

সীমা লঙ্ঘনকারীরা বিচারের মুখোমুখি হোক—সেনা কর্মকর্তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রসঙ্গে বিএনপি

সম্পর্কিত

অস্ট্রেলিয়ায় ১৫ বছরের খরা কাটানোর সুযোগ দেখছেন ওকস

অস্ট্রেলিয়ায় ১৫ বছরের খরা কাটানোর সুযোগ দেখছেন ওকস

অবশেষে সাকিব রানের দেখা পেলেও হারল তাঁর দল

অবশেষে সাকিব রানের দেখা পেলেও হারল তাঁর দল

রাজশাহীতে বিপিএল আয়োজন করতে কী কী উদ্যোগ নিচ্ছে বিসিবি

রাজশাহীতে বিপিএল আয়োজন করতে কী কী উদ্যোগ নিচ্ছে বিসিবি

কার্ড-ফাউলের ছড়াছড়ির ম্যাচ জিতে সেমিতে আর্জেন্টিনা

কার্ড-ফাউলের ছড়াছড়ির ম্যাচ জিতে সেমিতে আর্জেন্টিনা