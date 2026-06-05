Ajker Patrika
ক্রিকেট

২ মাস আগেই বাংলাদেশ সিরিজের টিকিট ছাড়ল অস্ট্রেলিয়া

ক্রীড়া ডেস্ক    
২ মাস আগেই বাংলাদেশ সিরিজের টিকিট ছাড়ল অস্ট্রেলিয়া
সবশেষ ২০১৭ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট খেলেছিল বাংলাদেশ। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যকার বহুল প্রতীক্ষিত টেস্ট সিরিজের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে। আগামী আগস্টে অনুষ্ঠিতব্য দুই ম্যাচের এই সিরিজকে সামনে রেখে টিকিট বিক্রির কার্যক্রম শুরু করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)।

বিজ্ঞপ্তিতে সিএ জানিয়েছে, ৫ জুন থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত চলবে বিশেষ প্রি-সেল পর্ব। এই সময়ে শুধুমাত্র ক্রিকেটপ্লাস সদস্যরা টিকিট কেনার সুযোগ পাবেন। ক্রিকেটপ্লাসের সদস্যপদ বিনামূল্যে পাওয়া যায় এবং নিবন্ধনের মাধ্যমে যে কেউ এই সুবিধা নিতে পারবেন।

আগস্টে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া সিরিজের প্রথম টেস্ট হবে ডারউইনে। এরপর দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে ম্যাকাই শহরে। দীর্ঘদিন পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বাংলাদেশকে টেস্ট খেলতে দেখা যাবে বলে সিরিজটি ঘিরে বাড়তি আগ্রহ তৈরি হয়েছে। ২০০৩ সালের পর এই প্রথমবার টেস্ট ক্রিকেট খেলতে অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছে বাংলাদেশ। অর্থাৎ প্রায় ২৩ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট সিরিজে মুখোমুখি হবে দুই দল।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছে, প্রি-সেল পর্যায়ে টিকিট কিনতে পারলে সমর্থকেরা সাধারণ বিক্রি শুরুর আগেই পছন্দের আসন ও তুলনামূলক ভালো মূল্য নিশ্চিত করতে পারবেন। আগ্রহী দর্শকদের দ্রুত ক্রিকেটপ্লাসে নিবন্ধন সম্পন্ন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সাধারণ দর্শকদের জন্য টিকিট বিক্রি শুরু হবে ১৫ জুন থেকে।

বাংলাদেশ সিরিজ ছাড়াও অস্ট্রেলিয়ার ২০২৬-২৭ আন্তর্জাতিক গ্রীষ্মকালীন সূচিতে রয়েছে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ এবং ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সাদা বলের সিরিজ। তবে দীর্ঘ বিরতির পর বাংলাদেশের অস্ট্রেলিয়া সফরই এখন ক্রিকেটাঙ্গনের অন্যতম আলোচিত বিষয়।

দুই দেশের সমর্থকদের কাছে এই সিরিজের আবেদন আলাদা। টিকিট বিক্রি শুরু হওয়ার মধ্য দিয়ে মাঠে বসে এই সিরিজ উপভোগের প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেল।

বিষয়:

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