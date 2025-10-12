Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

৪ ফিফটিতে প্রথম দিনটা পাকিস্তানের

ক্রীড়া ডেস্ক    
৩১৩ রানে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে পাকিস্তান। ফিফটি করে অপরাজিত আছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান ও সালমান আলী আগা। ছবি: এক্স
৩১৩ রানে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে পাকিস্তান। ফিফটি করে অপরাজিত আছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান ও সালমান আলী আগা। ছবি: এক্স

শুরুতে উইকেট হারানোর পর পাকিস্তানের হয়ে প্রতিরোধ গড়েন ইমাম উল হক ও শান মাসুদ। এরপর আচমকটা ব্যাটিং ধ্বস নামে স্বাগতিক শিবিরে। সেখান থেকে পাকিস্তানকে পথ দেখান মোহাম্মদ রিজওয়ান ও সালমান আলী আগা। ৩১৩ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে লাহোর টেস্টের প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে পাকিস্তান।

প্রথম দিন পাকিস্তানের ৪ ব্যাটার ফিফটি তুলে নিয়েছেন। দলীয় ২ রানে ফেরেন আব্দুল্লাহ শফিক। দ্বিতীয় উইকেটে ইমাম ও মাসুদের ১৬১ রানের জুটিতে দারুণভাবেই প্রতিরোধ গড়ে স্বাগতিকরা। অধিনায়ক ৭৬ রানে ফিরে গেলে এই জুটি ভাঙে। ১৪৭ বলের ইনিংসে ৯ চারের পাশাপাশি ১ ছয় মারেন মাসুদ। পাকিস্তান সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা খায় দলীয় ১৯৯ রানে। এ সময় ৩ ব্যাটারকে হারায় তারা। একে একে ফিরে যান ইমাম, বাবর আজম ও সৌদ শাকিল। ৫৭ তম ওভারের শেষ দুই বলে ইমাম ও শাকিলকে ফিরিয়ে হ্যাটট্রিকের সম্ভাবনা জাগিয়েছিলেন সেনুরান মুথুসামি।

এই তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আক্ষেপে পুড়বেন ইমাম। মাত্র ৭ রানের জন্য সেঞ্চুরিবঞ্চিত হন এই ওপেনার। তার ৯৩ রানের ইনিংসটি সাজানো ৭ চার ও ১ ছয়ের মারে। বাবর আউট হন ২৩ রান করে। উইকেটে টিকে গিয়েও সাইমন হারমারের বলে এলবিডব্লু হন সাবেক এই অধিনায়ক। রানের খাতা খুলতে পারেননি শাকিল। ষষ্ঠ উইকেটে প্রোটিয়া বোলারদের সামনে চীনের প্রাচীর হয়ে দাঁড়ান রিজওয়ান ও আগা। ১১৪ রানের নিরবচ্ছিন্ন জুটি গড়েছেন তাঁরা। তাতেই বড় সংগ্রহের পথে আছে পাকিস্তান। রিজওয়ান ৬২ ও সালমান ৫২ রানে অপরাজিত আছেন।

পাকিস্তানের দাপটের দিনে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল মুথুসামি। ১০১ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন এই বাঁ হাতি স্পিনার। কাগিসো রাবাদা, প্রেনেলান সুবরায়েন ও হারমার নেন একটি করে উইকেট।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটদক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব এহসানুল হক

লন্ডনে ইলিয়াস কাঞ্চনের সঙ্গে দেখা করে চিকিৎসার খোঁজখবর নিয়েছিলেন রোজিনা

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

গাজায় অবস্থান পুনরুদ্ধার করছে হামাস, ইসরায়েলপন্থীদের দিচ্ছে শাস্তি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ট্রাম্পে আস্থা: গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামাস কি জুয়া খেলছে

ট্রাম্পে আস্থা: গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামাস কি জুয়া খেলছে

নির্বাচনে মাঠ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের দায়িত্ব নিয়েছি: নতুন জনপ্রশাসনসচিব

নির্বাচনে মাঠ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের দায়িত্ব নিয়েছি: নতুন জনপ্রশাসনসচিব

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

সীমা লঙ্ঘনকারীরা বিচারের মুখোমুখি হোক—সেনা কর্মকর্তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রসঙ্গে বিএনপি

সীমা লঙ্ঘনকারীরা বিচারের মুখোমুখি হোক—সেনা কর্মকর্তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রসঙ্গে বিএনপি

সম্পর্কিত

৪ ফিফটিতে প্রথম দিনটা পাকিস্তানের

৪ ফিফটিতে প্রথম দিনটা পাকিস্তানের

ক্যাম্পবেল–হোপের ব্যাটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংস হার এড়ানোর লড়াই

ক্যাম্পবেল–হোপের ব্যাটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংস হার এড়ানোর লড়াই

ক্যারিবীয় বোলারদের এভাবে পিটিয়ো না, জয়সওয়ালকে লারার অনুরোধ

ক্যারিবীয় বোলারদের এভাবে পিটিয়ো না, জয়সওয়ালকে লারার অনুরোধ

অস্ট্রেলিয়ায় ১৫ বছরের খরা কাটানোর সুযোগ দেখছেন ওকস

অস্ট্রেলিয়ায় ১৫ বছরের খরা কাটানোর সুযোগ দেখছেন ওকস