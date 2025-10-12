৪ ফিফটিতে প্রথম দিনটা পাকিস্তানের

ক্রীড়া ডেস্ক
শুরুতে উইকেট হারানোর পর পাকিস্তানের হয়ে প্রতিরোধ গড়েন ইমাম উল হক ও শান মাসুদ। এরপর আচমকটা ব্যাটিং ধ্বস নামে স্বাগতিক শিবিরে। সেখান থেকে পাকিস্তানকে পথ দেখান মোহাম্মদ রিজওয়ান ও সালমান আলী আগা। ৩১৩ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে লাহোর টেস্টের প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে পাকিস্তান।
প্রথম দিন পাকিস্তানের ৪ ব্যাটার ফিফটি তুলে নিয়েছেন। দলীয় ২ রানে ফেরেন আব্দুল্লাহ শফিক। দ্বিতীয় উইকেটে ইমাম ও মাসুদের ১৬১ রানের জুটিতে দারুণভাবেই প্রতিরোধ গড়ে স্বাগতিকরা। অধিনায়ক ৭৬ রানে ফিরে গেলে এই জুটি ভাঙে। ১৪৭ বলের ইনিংসে ৯ চারের পাশাপাশি ১ ছয় মারেন মাসুদ। পাকিস্তান সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা খায় দলীয় ১৯৯ রানে। এ সময় ৩ ব্যাটারকে হারায় তারা। একে একে ফিরে যান ইমাম, বাবর আজম ও সৌদ শাকিল। ৫৭ তম ওভারের শেষ দুই বলে ইমাম ও শাকিলকে ফিরিয়ে হ্যাটট্রিকের সম্ভাবনা জাগিয়েছিলেন সেনুরান মুথুসামি।
এই তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আক্ষেপে পুড়বেন ইমাম। মাত্র ৭ রানের জন্য সেঞ্চুরিবঞ্চিত হন এই ওপেনার। তার ৯৩ রানের ইনিংসটি সাজানো ৭ চার ও ১ ছয়ের মারে। বাবর আউট হন ২৩ রান করে। উইকেটে টিকে গিয়েও সাইমন হারমারের বলে এলবিডব্লু হন সাবেক এই অধিনায়ক। রানের খাতা খুলতে পারেননি শাকিল। ষষ্ঠ উইকেটে প্রোটিয়া বোলারদের সামনে চীনের প্রাচীর হয়ে দাঁড়ান রিজওয়ান ও আগা। ১১৪ রানের নিরবচ্ছিন্ন জুটি গড়েছেন তাঁরা। তাতেই বড় সংগ্রহের পথে আছে পাকিস্তান। রিজওয়ান ৬২ ও সালমান ৫২ রানে অপরাজিত আছেন।
পাকিস্তানের দাপটের দিনে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল মুথুসামি। ১০১ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন এই বাঁ হাতি স্পিনার। কাগিসো রাবাদা, প্রেনেলান সুবরায়েন ও হারমার নেন একটি করে উইকেট।
