বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিপক্ষে আফগান ক্রিকেটারের অভিনয়ের কারণ কী

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে আফগানিস্তানের কাছে বৃষ্টি আইনে ৮ রানে হেরে যায় বাংলাদেশ। শেষ চারে উঠার জন্য ম্যাচটি দুই দলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নাজমুল হোসেন শান্তর দলকে হারিয়ে শেষ হাসি হাসে আফগানরা। সেদিন ম্যাচ বাঁচানোর জন্য মাঠে অভিনয় করেছিলেন দলটির ব্যাটিং অলরাউন্ডার গুলবাদিন নাইব।
সেন্ট ভিনসেন্টের আর্নোস ভেল স্টেডিয়ামে সেদিন আগে ব্যাট করে ১১৫ রান তোলে আফগানিস্তান। সেমিফাইনালে যাওয়ার জন্য ১২.১ ওভারে এই রান তাড়া করে জিততে হতো বাংলাদেশকে। ১২.৪ ওভারে বৃষ্টি নামলে বাংলাদেশের সামনে ১১৪ রানের নতুন লক্ষ্য দেওয়া হয়। ৭ উইকেট তখন তাদের সংগ্রহ ৮১ রান। অর্থাৎ ততক্ষণে শেষ চারে উঠার সব সমীকরণ তখন শেষ হয়েছে বাংলাদেশের।
মহাগুরুত্বপূর্ণ জেতার জন্য জন্য চেষ্টার কোনো কমতি রাখেনি আফগানিস্তান। সেটার বড় প্রমাণ গুলবাদিন। বৃষ্টির পূর্বাভাস পেয়ে ডাগআউট থেকে সময়ক্ষেপণ করতে বলেছিলেন আফগানিস্তানের তৎকালীন প্রধান কোচ জনাথন ট্রট। সে ইঙ্গিত বুঝতে পারেননি গুলবাদিন। ঊরুর চোটের ভঙ্গি করে মাটিতে শুয়ে পড়েন তিনি। সে ঘটনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হেঁসেই দিলেন ট্রট।
সে ঘটনার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ট্রট বলেন, ‘বৃষ্টি আসছিল। আমি গুলবাদিনকে ইশারায় বলছিলাম, ‘ধীরে ধীরে’। আমি বলিনি যে শুয়ে পড়ো। আমি জানতে চেয়েছিলাম যে কত বল হয়েছে। কিন্তু আমার ইঙ্গিত বুঝতে না পেরে গুলবাদিন চোটের অভিনয় করে মাটিতে শুয়ে পড়ে। এটা দেখে রশিদ খান রেগে গিয়েছিল। সেটা পুরোপুরি একটা বিশৃঙ্খল ঘটনা ছিল।’
মহাগুরুত্বপূর্ণ জেতার জন্য জন্য চেষ্টার কোনো কমতি রাখেনি আফগানিস্তান। সেটার বড় প্রমাণ গুলবাদিন। বৃষ্টির পূর্বাভাস পেয়ে ডাগআউট থেকে সময়ক্ষেপণ করতে বলেছিলেন আফগানিস্তানের তৎকালীন প্রধান কোচ জনাথন ট্রট। সে ইঙ্গিত বুঝতে পারেননি গুলবাদিন। ঊরুর চোটের ভঙ্গি করে মাটিতে শুয়ে পড়েন তিনি। সে ঘটনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হেঁসেই দিলেন ট্রট।
সে ঘটনার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ট্রট বলেন, ‘বৃষ্টি আসছিল। আমি গুলবাদিনকে ইশারায় বলছিলাম, ‘ধীরে ধীরে’। আমি বলিনি যে শুয়ে পড়ো। আমি জানতে চেয়েছিলাম যে কত বল হয়েছে। কিন্তু আমার ইঙ্গিত বুঝতে না পেরে গুলবাদিন চোটের অভিনয় করে মাটিতে শুয়ে পড়ে। এটা দেখে রশিদ খান রেগে গিয়েছিল। সেটা পুরোপুরি একটা বিশৃঙ্খল ঘটনা ছিল।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নেতিবাচক কারণেই মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের উইকেট খবরের শিরোনাম হয়েছে অনেকবার। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) সময় উইকেট তুলনামূলক ভালো থাকলেও বেশির ভাগ সময়ই ব্যাটারদের রানের জন্য হাঁসফাঁস করতে হয়। গত অক্টোবরে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজে মিরপুরের ঘূর্ণি উইকেট নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে।
সিলেটে আজ চার দিনেই সিরিজের প্রথম টেস্টে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে জিতেছে বাংলাদেশ।ইনিংস ও ৪৭ রানে জিতে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল নাজমুল হোসেন শান্তর দল। ১৯ নভেম্বর মিরপুরে শুরু হবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। ম্যাচ শেষে আজ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সিলেটের উইকেটের প্রশংসা করেছেন শান্ত। আর সরাসরি না বললেও মিরপুরের উইকেট নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। শান্ত বলেন, ‘আমরা স্পিনিং উইকেট চাই না। স্পোর্টিং উইকেটে খেলতে চাই না। এখানে (সিলেটে) চার দিনেই উইকেট দারুণ দেখিয়েছে।’
সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে বাংলাদেশ কেবল এক ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছে। ৮ উইকেটে ৫৮৭ রান করে ইনিংস ঘোষণা করেছেন অধিনায়ক শান্ত। উদ্বোধনী জুটিতে ২৪৮ বলে ১৬৮ রান যোগ করেছেন মাহমুদুল হাসান জয় ও সাদমান ইসলাম। তাতে ১৯৭ দিন পর টেস্টে উদ্বোধনী জুটিতে শতরানের দেখা পেয়েছে বাংলাদেশ। জয়-সাদমানের প্রশংসা করে শান্ত বলেন, ‘উদ্বোধনী জুটি দারুণ হয়েছে। আশা করি এটা চলবে।’
২০২৩ সালে বাংলাদেশের জার্সিতে যে দুটি টি-টোয়েন্টি হাসান মুরাদ খেলেছেন, সেই ম্যাচগুলো ছিল এশিয়ান গেমসের। সিলেটে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্ট দিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে অভিষেক হয়েছে মুরাদের। সিলেট টেস্টে পেয়েছেন ৬ উইকেট। যার মধ্যে দ্বিতীয় ইনিংসে ৬০ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। বাংলাদেশের এই তরুণ বাঁহাতি স্পিনারের আরও সুযোগ পাওয়া দরকার বলে মনে করেন শান্ত। বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন,‘মুরাদ যথেষ্ট সুযোগ পায়নি। অনেক দিন ধরে অপেক্ষায় ছিল। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দারুণ খেলেছে। সে কতটা দারুণ বোলার, তা তার পারফরম্যান্সে দেখিয়েছে।’
বাংলাদেশের হাসান মুরাদ এবং আয়ারল্যান্ডের জর্ডান নিল, ক্যাড কারমাইকেল—সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্ট দিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে অভিষেক হয়েছে এই তিন ক্রিকেটার। সেখানে মুশফিকুর রহিম ৯৯ টেস্ট খেলে ফেলেছেন। শততম টেস্ট তিনি খেলবেন মিরপুরে।
সিলেটে আজ চার দিনেই সিরিজের প্রথম টেস্টে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে জিতেছে বাংলাদেশ।ইনিংস ও ৪৭ রানে জিতে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল নাজমুল হোসেন শান্তর দল। ১৯ নভেম্বর মিরপুরে শুরু হবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। ম্যাচ শেষে আজ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সিলেটের উইকেটের প্রশংসা করেছেন শান্ত। আর সরাসরি না বললেও মিরপুরের উইকেট নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। শান্ত বলেন, ‘আমরা স্পিনিং উইকেট চাই না। স্পোর্টিং উইকেটে খেলতে চাই না। এখানে (সিলেটে) চার দিনেই উইকেট দারুণ দেখিয়েছে।’
সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে বাংলাদেশ কেবল এক ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছে। ৮ উইকেটে ৫৮৭ রান করে ইনিংস ঘোষণা করেছেন অধিনায়ক শান্ত। উদ্বোধনী জুটিতে ২৪৮ বলে ১৬৮ রান যোগ করেছেন মাহমুদুল হাসান জয় ও সাদমান ইসলাম। তাতে ১৯৭ দিন পর টেস্টে উদ্বোধনী জুটিতে শতরানের দেখা পেয়েছে বাংলাদেশ। জয়-সাদমানের প্রশংসা করে শান্ত বলেন, ‘উদ্বোধনী জুটি দারুণ হয়েছে। আশা করি এটা চলবে।’
২০২৩ সালে বাংলাদেশের জার্সিতে যে দুটি টি-টোয়েন্টি হাসান মুরাদ খেলেছেন, সেই ম্যাচগুলো ছিল এশিয়ান গেমসের। সিলেটে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্ট দিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে অভিষেক হয়েছে মুরাদের। সিলেট টেস্টে পেয়েছেন ৬ উইকেট। যার মধ্যে দ্বিতীয় ইনিংসে ৬০ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। বাংলাদেশের এই তরুণ বাঁহাতি স্পিনারের আরও সুযোগ পাওয়া দরকার বলে মনে করেন শান্ত। বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন,‘মুরাদ যথেষ্ট সুযোগ পায়নি। অনেক দিন ধরে অপেক্ষায় ছিল। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দারুণ খেলেছে। সে কতটা দারুণ বোলার, তা তার পারফরম্যান্সে দেখিয়েছে।’
বাংলাদেশের হাসান মুরাদ এবং আয়ারল্যান্ডের জর্ডান নিল, ক্যাড কারমাইকেল—সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্ট দিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে অভিষেক হয়েছে এই তিন ক্রিকেটার। সেখানে মুশফিকুর রহিম ৯৯ টেস্ট খেলে ফেলেছেন। শততম টেস্ট তিনি খেলবেন মিরপুরে।
ক্রীড়া ডেস্ক
সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে গতকাল তৃতীয় দিনের খেলা শেষে সংবাদ সম্মেলনে ডাবল সেঞ্চুরির আক্ষেপ করেছিলেন মাহমুদুল হাসান জয়। টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি পাওয়ার সম্ভাবনা যেখানে জ্বলজ্বল করছিল, জয় সেটা পারেননি। আজ চতুর্থ দিনে বাংলাদেশের বড় ব্যবধানে জয়ের পরও একই আক্ষেপে পুড়ছেন তিনি।
সিলেটে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে এ বছরের এপ্রিলে টেস্টের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরতে পারছিলেন না জয়। সেই সিলেটে সাড়ে ৬ মাস পর তিনি ফিরেছেন দারুণভাবে। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ২৮৬ বলে ১৪ চার ও ৪ ছক্কায় ১৭১ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। সিরিজের প্রথম টেস্ট আজ চতুর্থ দিনেই ইনিংস ও ৪৭ রানে জিতেছে স্বাগতিকেরা। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জয় আফসোস করেছেন তাঁর মিস হয়ে যাওয়া ডাবল সেঞ্চুরি নিয়ে। ২৫ বছর বয়সী বাংলাদেশের এই ওপেনার বলেন, ‘ডাবল সেঞ্চুরি না পাওয়ায় হতাশ। দিন শেষে আমরা ভালো খেলেছি। সব মিলিয়ে খুশি।এই উইকেট (প্রথম টেস্টের উইকেট) ব্যাটিংয়ের জন্য ভালো। সাধারণ ট্যাকটিকসেই এগিয়েছি।’
বাংলাদেশের হাসান মুরাদ এবং আয়ারল্যান্ডের জর্ডান নিল, ক্যাড কারমাইকেল—সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্ট দিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে অভিষেক হয়েছে এই তিন ক্রিকেটার। সেখানে মুশফিকুর রহিম ৯৯ টেস্ট খেলে ফেলেছেন। শততম টেস্ট তিনি খেলবেন মিরপুরে। সিলেটে আজ চতুর্থ দিনে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জয় বলেন, ‘মুশফিকের শততম টেস্ট নিয়ে রোমাঞ্চিত।’
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে জয় টেস্টেই শুধু নিয়মিত খেলেন। এর আগে তিনটি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেললেও সেই ম্যাচগুলো ২০২৩ সালে এশিয়ান গেমসে খেলেছিলেন তিনি। ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত ১৯ টেস্টে ২৭.০২ গড়ে করেন ৯৪৬ রান। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে করেছেন ২ সেঞ্চুরি ও ৪ ফিফটি। সিলেটে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্টের আগে জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) টি-টোয়েন্টি ও চার দিনের ক্রিকেটেও তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন।
ইনিংস ও ৪৭ রানে জিতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় টেস্ট মিরপুরে শুরু হবে ১৯ নভেম্বর। ক্যারিয়ারের শততম টেস্টটা মুশফিক কীভাবে রাঙিয়ে দেন, ক্রিকেটপ্রেমীরা নিশ্চয়ই সেটা দেখতে উন্মুখ হয়ে আছেন।
সিলেটে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে এ বছরের এপ্রিলে টেস্টের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরতে পারছিলেন না জয়। সেই সিলেটে সাড়ে ৬ মাস পর তিনি ফিরেছেন দারুণভাবে। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ২৮৬ বলে ১৪ চার ও ৪ ছক্কায় ১৭১ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। সিরিজের প্রথম টেস্ট আজ চতুর্থ দিনেই ইনিংস ও ৪৭ রানে জিতেছে স্বাগতিকেরা। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জয় আফসোস করেছেন তাঁর মিস হয়ে যাওয়া ডাবল সেঞ্চুরি নিয়ে। ২৫ বছর বয়সী বাংলাদেশের এই ওপেনার বলেন, ‘ডাবল সেঞ্চুরি না পাওয়ায় হতাশ। দিন শেষে আমরা ভালো খেলেছি। সব মিলিয়ে খুশি।এই উইকেট (প্রথম টেস্টের উইকেট) ব্যাটিংয়ের জন্য ভালো। সাধারণ ট্যাকটিকসেই এগিয়েছি।’
বাংলাদেশের হাসান মুরাদ এবং আয়ারল্যান্ডের জর্ডান নিল, ক্যাড কারমাইকেল—সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্ট দিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে অভিষেক হয়েছে এই তিন ক্রিকেটার। সেখানে মুশফিকুর রহিম ৯৯ টেস্ট খেলে ফেলেছেন। শততম টেস্ট তিনি খেলবেন মিরপুরে। সিলেটে আজ চতুর্থ দিনে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জয় বলেন, ‘মুশফিকের শততম টেস্ট নিয়ে রোমাঞ্চিত।’
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে জয় টেস্টেই শুধু নিয়মিত খেলেন। এর আগে তিনটি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেললেও সেই ম্যাচগুলো ২০২৩ সালে এশিয়ান গেমসে খেলেছিলেন তিনি। ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত ১৯ টেস্টে ২৭.০২ গড়ে করেন ৯৪৬ রান। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে করেছেন ২ সেঞ্চুরি ও ৪ ফিফটি। সিলেটে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্টের আগে জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) টি-টোয়েন্টি ও চার দিনের ক্রিকেটেও তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন।
ইনিংস ও ৪৭ রানে জিতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় টেস্ট মিরপুরে শুরু হবে ১৯ নভেম্বর। ক্যারিয়ারের শততম টেস্টটা মুশফিক কীভাবে রাঙিয়ে দেন, ক্রিকেটপ্রেমীরা নিশ্চয়ই সেটা দেখতে উন্মুখ হয়ে আছেন।
ক্রীড়া ডেস্ক
ইনিংস হার এড়াতে হাতে ২ উইকেট নিয়ে ১০৩ রানের সমীকরণ আয়ারল্যান্ডের সামনে। তবে নবম উইকেট জুটিতে ব্যারি ম্যাকার্থি ও জর্ডান নিল যেভাবে ব্যাটিং করছিলেন, মনে হচ্ছিল আইরিশরা ইনিংস হার এড়াতেও পারে। শেষের দিকে ম্যাকার্থি-নিল শুধু হারের ব্যবধানই কমাতে পেরেছেন। সিলেটে প্রথম টেস্ট ইনিংস ও ৪৭ রানে জিতেছে নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ।
ম্যাচের প্রথম তিন দিন শেষেই বোঝা গিয়েছিল সিলেটে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্টের পরিণতি। গত দিনে ৫ উইকেট হারানো আইরিশরা আজ যখন চতুর্থ দিনের প্রথম সেশনে আরও ২ উইকেট হারায়, তখন চা পানের বিরতির আগেই ম্যাচ শেষের সম্ভাবনা তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত হলোও সেটা। লাঞ্চের পর কেবল ৬২ বল খেলতে পেরেছে আইরিশরা। ব্যারি ম্যাকার্থিকে রিভিউ নিয়ে আউট করে আইরিশদের ইনিংসের ইতি টেনেছেন তাইজুল ইসলাম।
দ্বিতীয় ইনিংসে ২৯ ওভারে ৫ উইকেটে ৮৬ রানে আজ চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করে আয়ারল্যান্ড। দিনের খেলা শুরুর পঞ্চম ওভারেই উইকেট হারায় আইরিশরা। ৩৪তম ওভারের শেষ বলে তাইজুল ইসলাম ফ্লাইটেড ডেলিভারি দিয়েছেন। স্লগ সুইপ করতে গিয়ে ম্যাথু হামফ্রিস (১৬) টাইমিংয়ে গড়বড় করে ফেলেন। এজ হওয়া বল সহজে তালুবন্দী করেন সাদমান ইসলাম।
১৮ বলে একটি করে চার ও ছক্কায় ১৬ রান করে হামফ্রিস বিদায় নেওয়ার পর আয়ারল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ৩৪ ওভারে ৬ উইকেটে ১১৬ রান। এরপর ব্যাটিংয়ে নামেন অধিনায়ক অ্যান্ড্রু বলবার্নি। সপ্তম উইকেটে ১১৯ বলে ৬৬ রানের জুটি গড়েন বলবার্নি ও অ্যান্ড্রু ম্যাকব্রাইন। যে জুটি দুইবার ভাঙার মতো অবস্থা তৈরি হয়েছিল। ৪৭তম ওভারের প্রথম দুই বলে ম্যাকব্রাইনের বিপক্ষে এলবিডব্লিউর আবেদন করেন মেহেদী হাসান মিরাজ। দুইবারই আম্পায়ার আঙুল তুলে দিয়েছেন এবং তৎক্ষণাৎ রিভিউ নিয়ে সেই দুইবারই বেঁচে যান ম্যাকব্রাইন। তখন ম্যাকব্রাইনের রান ছিল ২৭। আয়ারল্যান্ডের স্কোর ছিল ৪৬.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ১৪৮ রান।
ম্যাকব্রাইন বারবার বেঁচে গেলেও বলবার্নির সেই সৌভাগ্য হয়নি। ৫৪তম ওভারের পঞ্চম বলে বলবার্নিকে (৩৮) এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন হাসান মুরাদ। রিভিউতে আম্পায়ার্স কল আসার কারণে বাঁচতে পারেননি বলবার্নি। তিনি আউট হওয়ার পর ম্যাকব্রাইনও দ্রুত বিদায় নেন। ৬১তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ম্যাকব্রাইনকে (৫২) ফেরান নাহিদ রানা। অষ্টম উইকেটে এরপর ৫৬ বলে ৫৪ রানের জুটি গড়েন ম্যাকার্থি-নিল। ৭০তম ওভারের চতুর্থ বলে নিলকে (৩৬) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন হাসান মুরাদ। লং অনে সীমানার ধারে দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় ক্যাচ ধরেন সাদমান।
নিল আউট হওয়ার এক ওভারের মধ্যেই গুটিয়ে যায় আয়ারল্যান্ড। ৭১তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ম্যাকার্থিকে (২৫) ফিরিয়ে আইরিশদের ইনিংসের ইতি টেনেছেন তাইজুল। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫২ রান করেন ম্যাকব্রাইন। হাসান মুরাদ নিয়েছেন ৪ উইকেট। তাইজুল ও রানা নিয়েছেন ৩ ও ২ উইকেট। আয়ারল্যান্ডের পল স্টার্লিং হয়েছেন রান আউট।
এর আগে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে ২৮৬ রানে গুটিয়ে গেছে আয়ারল্যান্ড। মেহেদী হাসান মিরাজ নিয়েছেন ৩ উইকেট। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন তাইজুল, হাসান মুরাদ ও হাসান মাহমুদ। রানা নিয়েছেন ১ উইকেট। বাংলাদেশ তাদের প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ৫৮৭ রানে ইনিংস ঘোষণা করে। ইনিংস সর্বোচ্চ ১৭১ রান করে ম্যাচসেরা হয়েছেন মাহমুদুল হাসান জয়।
ম্যাচের প্রথম তিন দিন শেষেই বোঝা গিয়েছিল সিলেটে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্টের পরিণতি। গত দিনে ৫ উইকেট হারানো আইরিশরা আজ যখন চতুর্থ দিনের প্রথম সেশনে আরও ২ উইকেট হারায়, তখন চা পানের বিরতির আগেই ম্যাচ শেষের সম্ভাবনা তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত হলোও সেটা। লাঞ্চের পর কেবল ৬২ বল খেলতে পেরেছে আইরিশরা। ব্যারি ম্যাকার্থিকে রিভিউ নিয়ে আউট করে আইরিশদের ইনিংসের ইতি টেনেছেন তাইজুল ইসলাম।
দ্বিতীয় ইনিংসে ২৯ ওভারে ৫ উইকেটে ৮৬ রানে আজ চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করে আয়ারল্যান্ড। দিনের খেলা শুরুর পঞ্চম ওভারেই উইকেট হারায় আইরিশরা। ৩৪তম ওভারের শেষ বলে তাইজুল ইসলাম ফ্লাইটেড ডেলিভারি দিয়েছেন। স্লগ সুইপ করতে গিয়ে ম্যাথু হামফ্রিস (১৬) টাইমিংয়ে গড়বড় করে ফেলেন। এজ হওয়া বল সহজে তালুবন্দী করেন সাদমান ইসলাম।
১৮ বলে একটি করে চার ও ছক্কায় ১৬ রান করে হামফ্রিস বিদায় নেওয়ার পর আয়ারল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ৩৪ ওভারে ৬ উইকেটে ১১৬ রান। এরপর ব্যাটিংয়ে নামেন অধিনায়ক অ্যান্ড্রু বলবার্নি। সপ্তম উইকেটে ১১৯ বলে ৬৬ রানের জুটি গড়েন বলবার্নি ও অ্যান্ড্রু ম্যাকব্রাইন। যে জুটি দুইবার ভাঙার মতো অবস্থা তৈরি হয়েছিল। ৪৭তম ওভারের প্রথম দুই বলে ম্যাকব্রাইনের বিপক্ষে এলবিডব্লিউর আবেদন করেন মেহেদী হাসান মিরাজ। দুইবারই আম্পায়ার আঙুল তুলে দিয়েছেন এবং তৎক্ষণাৎ রিভিউ নিয়ে সেই দুইবারই বেঁচে যান ম্যাকব্রাইন। তখন ম্যাকব্রাইনের রান ছিল ২৭। আয়ারল্যান্ডের স্কোর ছিল ৪৬.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ১৪৮ রান।
ম্যাকব্রাইন বারবার বেঁচে গেলেও বলবার্নির সেই সৌভাগ্য হয়নি। ৫৪তম ওভারের পঞ্চম বলে বলবার্নিকে (৩৮) এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন হাসান মুরাদ। রিভিউতে আম্পায়ার্স কল আসার কারণে বাঁচতে পারেননি বলবার্নি। তিনি আউট হওয়ার পর ম্যাকব্রাইনও দ্রুত বিদায় নেন। ৬১তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ম্যাকব্রাইনকে (৫২) ফেরান নাহিদ রানা। অষ্টম উইকেটে এরপর ৫৬ বলে ৫৪ রানের জুটি গড়েন ম্যাকার্থি-নিল। ৭০তম ওভারের চতুর্থ বলে নিলকে (৩৬) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন হাসান মুরাদ। লং অনে সীমানার ধারে দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় ক্যাচ ধরেন সাদমান।
নিল আউট হওয়ার এক ওভারের মধ্যেই গুটিয়ে যায় আয়ারল্যান্ড। ৭১তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ম্যাকার্থিকে (২৫) ফিরিয়ে আইরিশদের ইনিংসের ইতি টেনেছেন তাইজুল। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫২ রান করেন ম্যাকব্রাইন। হাসান মুরাদ নিয়েছেন ৪ উইকেট। তাইজুল ও রানা নিয়েছেন ৩ ও ২ উইকেট। আয়ারল্যান্ডের পল স্টার্লিং হয়েছেন রান আউট।
এর আগে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে ২৮৬ রানে গুটিয়ে গেছে আয়ারল্যান্ড। মেহেদী হাসান মিরাজ নিয়েছেন ৩ উইকেট। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন তাইজুল, হাসান মুরাদ ও হাসান মাহমুদ। রানা নিয়েছেন ১ উইকেট। বাংলাদেশ তাদের প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ৫৮৭ রানে ইনিংস ঘোষণা করে। ইনিংস সর্বোচ্চ ১৭১ রান করে ম্যাচসেরা হয়েছেন মাহমুদুল হাসান জয়।
ক্রীড়া ডেস্ক
২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে খেলছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ক্লাব ও আন্তর্জাতিক ফুটবলে অনেক রেকর্ড নিজের নামে করে নেওয়া রোনালদোর লক্ষ্য এখন ১০০০ গোল। আর কিলিয়ান এমবাপ্পের প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে ক্যারিয়ার শুরু হয়েছে ২০১৫ সালে। ফ্রান্সের অভিজ্ঞ এই ফরোয়ার্ডের লক্ষ্য এখন রোনালদোকে ছুঁয়ে ফেলা।
ক্লাব ও আন্তর্জাতিক ফুটবল মিলিয়ে ১০ বছরের ক্যারিয়ারে ৪০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করে ফেলেছেন এমবাপ্পে। পার্ক দে প্রিন্সেসে গত রাতে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে ইউক্রেনের বিপক্ষে জোড়া গোল করেছেন তিনি। ৫৫ মিনিটে পেনাল্টিতে ‘পানেনকা’ শটে গোল করেন এমবাপ্পে। এটা ম্যাচে তাঁর প্রথম গোলও। ৮৩ মিনিটে চিপ করে নিজের যে দ্বিতীয় গোলটি এমবাপ্পে করেন, সেটা তাঁর পেশাদার ক্যারিয়ারে ৪০০তম গোল। ইউক্রেনের বিপক্ষে ৪-০ গোলের দাপুটে জয়ের পর ৪০০ গোল নিয়ে এমবাপ্পের অনুভূতি কী, উত্তরে ফ্রান্সের গণমাধ্যম ‘টিএফ১’কে তিনি বলেন, ‘৪০০ গোল করলে তেমন একটা নামডাক হয় না। আরও ৪০০ গোল করলে মানুষেরা চমকে যাবেন। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর ১০০০ গোল অবাস্তব বিষয় ঠিকই। তবে চেষ্টা করে দেখি কী হয়। একটাই ক্যারিয়ার। চেষ্টা তো করতে হবে।’
পার্ক দে প্রিন্সেসে গত রাতে খেলা শুরুর আগে ফ্রান্স, ইউক্রেন দুই দলই এক মিনিট নীরবতা পালন করেছে। ২০১৫ সালে প্যারিস হামলায় হতাহত ব্যক্তিদের স্মরণেই এই নীরবতা। এমবাপ্পের জোড়া গোলের পাশাপাশি একটি করে গোল করেছেন মাইকেল ওলিস ও হুগো একিতিকে। ৭৬ ও ৮৮ মিনিটে গোল করেছেন ওলিস ও একিতিকে। ৪-০ গোলের জয়ে ইউরোপের দ্বিতীয় দল হিসেবে ২০২৬ বিশ্বকাপের মূলপর্বের টিকিট পেল ফ্রান্স। এর আগে এই মহাদেশ থেকে বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে ইংল্যান্ড।
ফ্রান্সের পাশাপাশি গত রাতে জয় পেয়েছে ইতালিও। মলদোভাকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ইতালি। ৭ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে ‘আই’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে ইতালি। ২১ পয়েন্ট নিয়ে এই গ্রুপের শীর্ষে নরওয়ে। ইতালির আন্তঃমহাদেশীয় প্লে অফ খেলে ২০২৬ বিশ্বকাপের মূল পর্বের টিকিট কাটতে হতে পারে। সবশেষ তারা বিশ্বকাপে খেলেছে ২০১৪ সালে। ২০১৮ ও ২০২২ বিশ্বকাপে বাছাইপর্ব থেকেই ছিটকে গেছে তারা। এদিকে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে গত রাতে পর্তুগাল ২-০ গোলে হেরেছে। এই ম্যাচে লাল কার্ড দেখে আন্তর্জাতিক ফুটবলে প্রথম লাল কার্ড দেখেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। পেশাদার ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত ৯৫৩ গোল করেছেন তিনি।
২০২৬ বিশ্বকাপের মূলপর্বের টিকিট কেটেছে যে ২৯ দল
আয়োজক: যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, কানাডা (উত্তর আমেরিকা থেকে এখনো বাকি ৩)
এশিয়া: অস্ট্রেলিয়া, ইরান, জাপান, জর্ডান, দক্ষিণ কোরিয়া, উজবেকিস্তান, কাতার, সৌদি আরব
ওশেনিয়া: নিউজিল্যান্ড
দক্ষিণ আমেরিকা: ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, প্যারাগুয়ে
আফ্রিকা: মরক্কো, তিউনিসিয়া, মিসর, আলজেরিয়া, ঘানা, কেপভার্দে, দক্ষিণ আফ্রিকা, সেনেগাল, আইভরি কোস্ট
ইউরোপ: ইংল্যান্ড, ফ্রান্স (বাকি ১৪)
আন্তঃমহাদেশীয় প্লে অফ থেকে উঠবে আরও ২ দল
ক্লাব ও আন্তর্জাতিক ফুটবল মিলিয়ে ১০ বছরের ক্যারিয়ারে ৪০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করে ফেলেছেন এমবাপ্পে। পার্ক দে প্রিন্সেসে গত রাতে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে ইউক্রেনের বিপক্ষে জোড়া গোল করেছেন তিনি। ৫৫ মিনিটে পেনাল্টিতে ‘পানেনকা’ শটে গোল করেন এমবাপ্পে। এটা ম্যাচে তাঁর প্রথম গোলও। ৮৩ মিনিটে চিপ করে নিজের যে দ্বিতীয় গোলটি এমবাপ্পে করেন, সেটা তাঁর পেশাদার ক্যারিয়ারে ৪০০তম গোল। ইউক্রেনের বিপক্ষে ৪-০ গোলের দাপুটে জয়ের পর ৪০০ গোল নিয়ে এমবাপ্পের অনুভূতি কী, উত্তরে ফ্রান্সের গণমাধ্যম ‘টিএফ১’কে তিনি বলেন, ‘৪০০ গোল করলে তেমন একটা নামডাক হয় না। আরও ৪০০ গোল করলে মানুষেরা চমকে যাবেন। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর ১০০০ গোল অবাস্তব বিষয় ঠিকই। তবে চেষ্টা করে দেখি কী হয়। একটাই ক্যারিয়ার। চেষ্টা তো করতে হবে।’
পার্ক দে প্রিন্সেসে গত রাতে খেলা শুরুর আগে ফ্রান্স, ইউক্রেন দুই দলই এক মিনিট নীরবতা পালন করেছে। ২০১৫ সালে প্যারিস হামলায় হতাহত ব্যক্তিদের স্মরণেই এই নীরবতা। এমবাপ্পের জোড়া গোলের পাশাপাশি একটি করে গোল করেছেন মাইকেল ওলিস ও হুগো একিতিকে। ৭৬ ও ৮৮ মিনিটে গোল করেছেন ওলিস ও একিতিকে। ৪-০ গোলের জয়ে ইউরোপের দ্বিতীয় দল হিসেবে ২০২৬ বিশ্বকাপের মূলপর্বের টিকিট পেল ফ্রান্স। এর আগে এই মহাদেশ থেকে বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে ইংল্যান্ড।
ফ্রান্সের পাশাপাশি গত রাতে জয় পেয়েছে ইতালিও। মলদোভাকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ইতালি। ৭ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে ‘আই’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে ইতালি। ২১ পয়েন্ট নিয়ে এই গ্রুপের শীর্ষে নরওয়ে। ইতালির আন্তঃমহাদেশীয় প্লে অফ খেলে ২০২৬ বিশ্বকাপের মূল পর্বের টিকিট কাটতে হতে পারে। সবশেষ তারা বিশ্বকাপে খেলেছে ২০১৪ সালে। ২০১৮ ও ২০২২ বিশ্বকাপে বাছাইপর্ব থেকেই ছিটকে গেছে তারা। এদিকে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে গত রাতে পর্তুগাল ২-০ গোলে হেরেছে। এই ম্যাচে লাল কার্ড দেখে আন্তর্জাতিক ফুটবলে প্রথম লাল কার্ড দেখেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। পেশাদার ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত ৯৫৩ গোল করেছেন তিনি।
২০২৬ বিশ্বকাপের মূলপর্বের টিকিট কেটেছে যে ২৯ দল
আয়োজক: যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, কানাডা (উত্তর আমেরিকা থেকে এখনো বাকি ৩)
এশিয়া: অস্ট্রেলিয়া, ইরান, জাপান, জর্ডান, দক্ষিণ কোরিয়া, উজবেকিস্তান, কাতার, সৌদি আরব
ওশেনিয়া: নিউজিল্যান্ড
দক্ষিণ আমেরিকা: ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, প্যারাগুয়ে
আফ্রিকা: মরক্কো, তিউনিসিয়া, মিসর, আলজেরিয়া, ঘানা, কেপভার্দে, দক্ষিণ আফ্রিকা, সেনেগাল, আইভরি কোস্ট
ইউরোপ: ইংল্যান্ড, ফ্রান্স (বাকি ১৪)
আন্তঃমহাদেশীয় প্লে অফ থেকে উঠবে আরও ২ দল
