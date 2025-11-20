Ajker Patrika
জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কা ত্রিদেশীয় সিরিজের মাঝেই বেকায়দায় পড়ল পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২০ নভেম্বর ২০২৫, ১৩: ৩৯
পিসিবির সঙ্গে লেগে গেল আলী খান তারিন ও আজহার আলীর। ছবি: ক্রিকইনফো
পিসিবির সঙ্গে লেগে গেল আলী খান তারিন ও আজহার আলীর। ছবি: ক্রিকইনফো

পাকিস্তান ক্রিকেট দলের নামের সঙ্গে আগেই জুড়ে গেছে ‘আনপ্রেডিক্টেবল’ তকমা। শুধু দলই নয়। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডও (পিসিবি) যথেষ্ট আনপ্রেডিক্টেবল। রাওয়ালপিন্ডিতে যখন চলছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়েকে নিয়ে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ, সেই মুহূর্তে বোর্ডের ওপর বাড়ছে চাপ।

পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) মুলতান সুলতানসের সত্ত্বাধিকারী আলী খান তারিন গত মাসে বোর্ডের কাছ থেকে আইনি নোটিশ পাওয়ার পর থেকেই ক্ষুব্ধ । প্রায় এক মাস ধরে চলছে দুই পক্ষের লড়াই। সহজে যখন সমস্যার সমাধান হচ্ছে না, তখন বোর্ডের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ের হুমকি দিলেন তারিন। মুলতানের সত্ত্বাধিকারীর গতকাল বিকেলে হুমকির কয়েক ঘণ্টা পরই পিসিবি থেকে পদত্যাগ করেছেন আজহার আলী। পিসিবির নির্বাচকের পাশাপাশি আজহার বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্ট কমিটির প্রধানের দায়িত্বও পালন করতেন।

বরাবরের মতো পিএসএলের মান নিয়ে সরাসরি সমালোচনা করেছেন মুলতান সুলতানসের মালিক তারিন। বোর্ডের কালো তালিকাভুক্ত তারিন হতে পারেন বলে পাকিস্তানি গণমাধ্যম গত মাসে একটি প্রতিবেদনও প্রকাশ করেছিল। এক মাস পর মুলতানের সত্ত্বাধিকারী বোর্ডকে কড়া হুঁশিয়ারি করেছেন। তারিন গতকাল নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘পিসিবি যেহেতু আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে না, আমরা কী করতে পারি সেটার একটা আপডেট দিচ্ছি। গত মাসে আমরা পিএসএল ম্যানেজমেন্টকে একাধিক ইমেইল পাঠিয়েছি। আমাদের দলের মূল্যায়ন, চুক্তি পুনঃনবায়নের প্রসঙ্গ তুলেছিলাম। কিন্তু কোনো সাড়া পেলাম না। আমাদের আইনি চিঠি, মেইল, চেয়ারম্যানের কাছে আমার পাঠানো চিঠি—কোনো কিছুরই উত্তর পেলাম না।’

পাকিস্তানি গণমাধ্যমের গত মাসের প্রতিবেদন থেকে জানা গিয়েছিল, মুলতানের ১০ বছরের চুক্তি বাতিল হতে পারে। পরবর্তীতে চুক্তি পুনরায় নবায়নের ব্যাপারে আর কোনো আলোচনা যখন হয়নি, তখন তারিন আর চুপ করে বসে থাকেননি। মুলতানের সত্ত্বাধিকারী এক্সে লিখেছেন, ‘মুলতানের চুক্তি পুনরায় নবায়নের ব্যাপারে অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রতিনিধিরা যখন জিজ্ঞেস করছিলেন, তখনো কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। সবারই যখন প্রশ্ন কেন এটা রুদ্ধদ্বার বৈঠকের মাধ্যমে সমাধান করা গেল না, এটার উত্তর খুবই সহজ। পিএসএল ম্যানেজমেন্ট তাদের সঙ্গে আমাদের যুক্ত করতে চাচ্ছে না। যদি এমন ভূতুড়ে অবস্থা চলতে থাকে, তখন আইনি পদক্ষেপ নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। যা হতে যাচ্ছে, পুরোপুরি অপ্রয়োজনীয়। এই সমস্যার সমাধান চা-বিস্কুট খেয়ে আলোচনা করে করা যেত। কিন্তু একগুঁয়েমি আচরণের কারণে সহজ জিনিসটা কঠিন হয়ে গেল। শুভবুদ্ধির উদয় হবে আশা করি।’

পাকিস্তান সুপার লিগ নিয়ে প্রশ্ন তোলায় বোর্ডের সঙ্গে লাগল মুলতানের মালিকেরপাকিস্তান সুপার লিগ নিয়ে প্রশ্ন তোলায় বোর্ডের সঙ্গে লাগল মুলতানের মালিকের

এদিকে স্বয়ং আজহার কিংবা পিসিবির পক্ষ থেকে তাঁর (আজহার) পদত্যাগের ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি। নির্বাচক ও যুব উন্নয়ন বিভাগের প্রধানের পদে ১ বছর থাকার পর আজহার পদত্যাগ করেছেন বলে ক্রিকইনফো গতকাল এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে। পিসিবির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে আজহারের বনিবনা হচ্ছিল না। পাকিস্তান শাহিনস ও অনূর্ধ্ব-১৯ দলের প্রধান হিসেবে সরফরাজ আহমেদকে পিসিবি নিয়োগ দেওয়ার পর বোর্ডের সঙ্গে আজহারের দ্বন্দ্ব আরও বাড়ছিল। সরফরাজের নিয়োগের কারণে আজহারের দায়িত্ব ও তাঁর (সরফরাজ) কাজ একই হয়ে যায় বলে ক্রিকইনফো এক প্রতিবেদনে প্রকাশ করেছে। হয়তোবা এ কারণেই আজহার সরে দাঁড়িয়েছেন।

বোর্ডের চলমান সমস্যার মধ্যে পাকিস্তান অবশ্য দুর্দান্ত খেলছে। শ্রীলঙ্কাকে কদিন আগে ওয়ানডে সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছে পাকিস্তান। এই সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে রেকর্ড গড়া এক সেঞ্চুরি করেন বাবর আজম। পরশু ত্রিদেশীয় সিরিজে জিম্বাবুয়েকে ৫ উইকেটে হারিয়েছিল পাকিস্তান।

খেলাক্রিকেটশ্রীলঙ্কা ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
ডিআরইউ মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আজকের পত্রিকার উড়ন্ত সূচনা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফরচুন বরিশাল-ডিআরইউ মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আজকের পত্রিকার ক্রিকেট দল। ছবি: আজকের পত্রিকা
ফরচুন বরিশাল-ডিআরইউ মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আজকের পত্রিকার ক্রিকেট দল। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরচুন বরিশাল-ডিআরইউ মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্টে উড়ন্ত সূচনা করেছে আজকের পত্রিকা। প্রথম ম্যাচে জি টিভিকে ২ উইকেটে হারিয়ে সুপার সিক্সটিনে পৌঁছে গেছে তারা।

মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে আজ শুক্রবার নিজেদের প্রথম ম্যাচে টসে হেরে ফিল্ডিংয়ে নামে আজকের পত্রিকা। প্রথমে ব্যাটিং করে ৬৮ রানের টার্গেট দেয় জি টিভি।

আজকের পত্রিকার অধিনায়ক রেজা করিম সর্বোচ্চ ৪৪ রান করে মেন অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন। ৩ উইকেট হারিয়ে ৩ বল বাকি থাকতে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় আজকের পত্রিকা।

শহীদুল ইসলাম, রাহুল শর্মা, হুমায়ুন কবির, সৈয়দ ঋয়াদ, তানিম আহমেদ, জয়নাল আবেদীন খান আজকের পত্রিকার ক্রিকেট দলে ছিলেন।

খেলাআজকের পত্রিকাক্রিকেটডিআরইউ
আয়ারল্যান্ডকে ফলো অন না করিয়ে বড় লক্ষ্য দিচ্ছে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আয়ারল্যান্ডকে বড় লক্ষ্য দিচ্ছে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি
আয়ারল্যান্ডকে বড় লক্ষ্য দিচ্ছে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ডাইভ দিয়ে ক্যাচ ধরলেন সৈয়দ খালেদ আহমেদ। আয়ারল্যান্ড তাতে অলআউট ২৬৫ রানে। গুটিয়ে যাওয়ার পর ফলো অন এড়াতে তখনো ১২ রান প্রয়োজন ছিল আইরিশদের। কিন্তু নাজমুল হোসেন শান্তর দল সেটা করল না। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে রানের পাহাড় গড়ছে স্বাগতিকেরা।

টেলএন্ডার ব্যাটার ম্যাথু হামফ্রিজকে ফিরিয়েই আয়ারল্যান্ডের ইনিংসের ইতি টেনেছেন তাইজুল ইসলাম। তাতে বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে টেস্টে ২৪৬ উইকেট নিয়ে তাইজুল যৌথভাবে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী হয়ে সাকিব আল হাসানের পাশে নাম লেখালেন। যদি আয়ারল্যান্ডকে ফলো অন করাত বাংলাদেশ, তাহলে হয়তো দ্রুতই সাকিবের রেকর্ড ভেঙে দিতেন তাইজুল। কিন্তু বাংলাদেশ ফের ব্যাটিংয়ে নামায় অপেক্ষা বাড়ল তাইজুলের। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৭ ওভারে ৪ উইকেটে ২৫৬ রানে আজ তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে বাংলাদেশ। স্বাগতিকদের লিড তাতে হয়েছে ৩৬৭ রান।

প্রথম ইনিংসে ৩৮ ওভারে ৫ উইকেটে ৯৮ রানে আজ তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে আয়ারল্যান্ড। দিনের খেলা শুরুর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে পুরো দেশের মতো মিরপুর শেরেবাংলাও থমকে যায়। উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ডের ক্রিকেটারদের মধ্যে। গ্যালারিতে থাকা দর্শকোরা ভয় পেয়ে যান। প্রেস বক্স, মিডিয়া বক্স থেকে শুরু করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অফিস, আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সবখানেই। ভূমিকম্প আতঙ্কে তিন মিনিট খেলা বন্ধ ছিল। আয়ারল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ৫৬তম ওভারের খেলা চলছিল তখন।

ভূমিকম্প আতঙ্কে বন্ধ থাকা খেলা পুনরায় শুরুর পর তাইজুলের জোড়া আঘাত। ৫৯তম ওভারের প্রথম ও তৃতীয় বলে স্টিভেন ডোহেনি, অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন দুজনকেই বোল্ড করেন তাইজুল। ডোহেনি ৪৬ রান করলেও ম্যাকব্রাইন রানের খাতা খুলতে পারেননি। দ্রুত ২ উইকেট হারানোর পর আয়ারল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ৫৮.৩ ওভারে ৭ উইকেটে ১৭৫ রান। বেকায়দায় পড়া আইরিশ এরপর উদ্ধার হয় লরকান টাকার ও জর্ডান নিলের ব্যাটিংয়ে। অষ্টম উইকেটে তাঁরা গড়েন (টাকার-নিল) গড়েন ১৪৫ বলে ৭৪ রানের জুটি। ৮৩তম ওভারের চতুর্থ বলে নিলকে (৪৯) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন ইবাদত হোসেন চৌধুরী। ইবাদতের লাফিয়ে ওঠা বলে কিছুই বুঝে উঠতে পারেননি নিল। আকাশে দীর্ঘক্ষণ ভেসে থাকা বল কাভারে সহজেই ক্যাচ ধরেছেন মুমিনুল হক।

নিলের বিদায়ে ৮২.৪ ওভারে ৯ উইকেটে ২৪৯ রানে পরিণত হয় আয়ারল্যান্ড। স্কোরবোর্ডে ১৬ রান যোগ করতে শেষ ২ উইকেট হারায় আইরিশরা। ইনিংস সর্বোচ্চ ৭৫ রান করে অপরাজিত থাকেন টাকার। তাইজুল নিয়েছেন ৪ উইকেট। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন হাসান মুরাদ ও খালেদ। ইবাদত ও মিরাজ নিয়েছেন ১ উইকেট।

বাংলাদেশ যখন তৃতীয় দিনের বিকেলে নামে, তখন আয়ারল্যান্ড স্পিনারদের বল সাপের মতো বাঁক খেতে থাকে। অনেক বল আবার নিচুও হয়ে যায়। আইরিশদের ঘূর্ণি সামলে সাদমান ইসলাম, মাহমুদুল হাসান জয় বাংলাদেশের দুই ওপেনারই ফিফটির দেখা পেয়েছেন। ১৮৭ বলে ১১৯ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েন সাদমান ও জয়। ৩২তম ওভারের প্রথম বলে জয়কে (৬০) এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন আইরিশ লেগস্পিনার গ্যাভিন হোয়ে। এরপর ব্যাটিংয়ে নামেন মুমিনুল হক। দ্বিতীয় উইকেটে এরই মধ্যে মুমিনুল-সাদমান ৩৫ বলে ৩৭ রানের জুটি গড়েছেন। সাদমান ৬৯ রানে অপরাজিত। মুমিনুল ১৯ রানে ব্যাটিং করছেন।

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটআয়ারল্যান্ড ক্রিকেটটেস্ট ক্রিকেট
নেই রোনালদো, চাপের মুখে বিশ্বকাপের পোস্টার মুছে ফেলল ফিফা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২১ নভেম্বর ২০২৫, ১৬: ৪২
রোনালদো। ছবি: এক্স
রোনালদো। ছবি: এক্স

২০২৬ বিশ্বকাপের প্রচারণার জন্য সম্প্রতি একটি পোস্টার প্রকাশ করেছিল ফিফা। যেখানে ছিল না ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর ছবি। তাতে বেশ চাপের মুখে পড়তে হয় বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে। চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত ওই প্রচারণামূলক পোস্টার মুছে ফেলল ফিফা।

বিশ্বকাপের ২৩ তম আসরের আয়োজক যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকো। আগামী বছরের জুনে দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থের পরবর্তী আসর শুরু হবে। তার আগে আগামী ৫ ডিসেম্বর বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠিত হবে। মুলত ড্র’কে সামনে রেখে প্রচারণা চালাতেই ওই পোস্টার তৈরি করেছিল ফিফা। যেখানে এখন পর্যন্ত বিশ্বকাপে জায়গা পাওয়া ৪২ দলের একজন করে সেরা ফুটবলারের ছবি রাখা হয়েছিল।

পোস্টারটিতে আর্জেন্টিনার প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে লিওনেল মেসি, ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপ্পে, ইংল্যান্ডের হ্যারি কেন এবং নরওয়ের আর্লিং হাল্যান্ডকে রাখা হয়েছিল। কিন্তু পর্তুগালের প্রসঙ্গ আসতেই বিতর্ক তৈরি হয়। দলটি থেকে প্রত্যাশিতভাবেই থাকার কথা ছিল রোনালদোর। কিন্তু সাত নম্বর জার্সধারীর পরিবর্তে ম্যানচেস্টারের মিডফিল্ডার ব্রুনো ফার্নান্দেজের ছবি রেখেছিল ফিফা।

যেটা মেনে নিতে পারেননি ভক্তরা। রোনালদোকে বিশ্বকাপ প্রচারণায় না রাখায় ফিফার কড়া সমালোচনা করতে থাকেন ভক্তরা। প্রতিবেদনে বোলাভিপ জানিয়েছে, কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই তাদের অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্টারটি সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয় ফিফা।

এর আগে ফিফার ওই প্রচারণামূলক পোস্টারের সমালোচনা করতে গিয়ে এক ভক্ত লিখেছেন, ‘সম্পাদক রোনালদোকে ভুলে গেছেন? তিনি মনে হয় মেসির ভক্ত।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘রোনালদোর কোনো পোস্টারের প্রয়োজন নেই। পোস্টারেই বরং রোনালদোর প্রয়োজন।’

আরেকজন ভক্ত লিখেছেন, ‘সিআরসেভেন সব সময় উত্তাপ বয়ে আনেন। অবাক হওয়ার কিছু নেই যে তাঁর ছবি ইচ্ছে করেই মুছে ফেলা হয়েছে।’

খেলাক্রিস্টিয়ানো রোনালদোফিফাফুটবল
পার্থে ১৯ উইকেট পতনের দিনে বিপদে অস্ট্রেলিয়াও

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২১ নভেম্বর ২০২৫, ১৭: ১৭
৫ উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং লাইনআপ গুঁড়িয়ে দিয়েছেন বেন স্টোকস। ছবি: ক্রিকইনফো
৫ উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং লাইনআপ গুঁড়িয়ে দিয়েছেন বেন স্টোকস। ছবি: ক্রিকইনফো

আগুনের জবাব আগুনে দেওয়া বুঝি একেই বলে। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই মুড়ি-মুড়কির মতো উইকেট পড়ছে পার্থে। ইংল্যান্ডকে দ্রুত গুটিয়ে দিয়েও স্বস্তিতে নেই অস্ট্রেলিয়া। ৯ উইকেট হারিয়ে বড্ড বিপাকে অজিরা।

পার্থে আজ অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের প্রথম অংশটা ছিল মিচেল স্টার্ক। ৭ উইকেট নিয়ে রেকর্ড বইয়ে নাম লিখিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসার। স্টার্কের পাল্টা জবাব দিচ্ছেন বেন স্টোকস-জফরা আর্চাররা। প্রথম দিনেই পড়েছে ১৯ উইকেট। হাতে ১ উইকেট দিনে এখনো ৪৯ রানে পিছিয়ে অস্ট্রেলিয়া।

পার্থে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা ইংল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ২৪.৫ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৫ রান। অর্ধেক ব্যাটার ড্রেসিংরুমে ফেরার পর পার্থে তাণ্ডব চলে।ষষ্ঠ উইকেটে হ্যারি ব্রুক-জেমি স্মিথ গড়েন ৩১ বলে ৪৫ রানের জুটি। ৩১তম ওভারের পঞ্চম বলে ব্রুককে (৫২) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন ব্রেন্ডন ডগেট। তাতে অভিষেক টেস্টেই উইকেটের দেখা পেলেন ডগেট।

ব্রুকের বিদায়ের মাধ্যমেই ইংল্যান্ডের ইনিংসে ধসের শুরু। ২৯.৫ ওভারে ৬ উইকেটে ১৬০ রান থেকে ৩২.৫ ওভারে ১৭২ রানে গুটিয়ে যায়। স্টার্ক ৭ উইকেট নিয়ে অ্যাশেজে ১৩তম অস্ট্রেলিয়ার বোলার হিসেবে ১০০ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়লেন তিনি। অ্যাশেজে অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসারের উইকেট এখন ১০৪।

অস্ট্রেলিয়া ব্যাটিংয়ে নেমে অস্বস্তিতে পড়েছে ইংল্যান্ডের আগুনে বোলিংয়ে। জফরা আর্চার লাগাতার ১৪০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে বোলিং করেছেন। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা অজিদের স্কোর হয়ে যায় ১৭.২ ওভারে ৪ উইকেটে ৩১ রান। যাঁদের মধ্যে টেস্ট অভিষেকে শূন্য রানে আউট হয়েছেন অজি ওপেনার জেক ওয়েদার‍্যাল্ড। অজিদের প্রথম ৪ উইকেট ভাগাভাগি করে নিয়েছেন দুই পেসার মার্ক উড ও জফরা আর্চার।

বেকায়দায় পড়া অস্ট্রেলিয়ার হাল ধরেন ট্রাভিস হেড ও ক্যামেরন গ্রিন। পঞ্চম উইকেটে তাঁরা (হেড-গ্রিন) গড়েন ৭১ বলে ৪৫ রানের জুটি। কিন্তু অজিরা যে তখনো ঘুণাক্ষরে টের পায়নি কী হতে চলেছে। ট্রাভিস হেড, ক্যামেরন গ্রিন, স্টার্ক, অ্যালেক্স ক্যারি, স্কট বোল্যান্ড—অস্ট্রেলিয়ার এই পাঁচ ব্যাটারকে ফিরিয়েছেন বেন স্টোকস। যাঁদের মধ্যে হেড (২১), গ্রিন (২৪), ক্যারি (২৬) ২০-এর ওপর রান করেছেন। স্টার্ক ১২ রান করেছেন। তবে রানের খাতা খুলতে পারেননি বোল্যান্ড।

টেস্টে এই নিয়ে ছয়বার ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়লেন স্টোকস। স্টোকসের আগুনে বোলিংয়ে ৪ উইকেটে ৭৬ রান থেকে ৯ উইকেটে ১২১ রানে পরিণত হয় অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ইনিংসে ৩৯ ওভারে ৯ উইকেটে ১২৩ রান করে আজ প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে অজিরা।

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটদক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট
