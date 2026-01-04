আলোকস্বল্পতা-বৃষ্টি বাগড়ায় সিডনিতে অর্ধেক খেলার পরই শেষ, ইংল্যান্ডের কী অবস্থা

ক্রীড়া ডেস্ক
অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্টের প্রথম দিনটা ইংল্যান্ডের বললেও ভুল হবে না। কিন্তু দিনটা হয়তো আরও ভালো হতে পারত। কারণ, আলোকস্বল্পতা-বৃষ্টির বাগড়ায় অর্ধেক খেলার পরই বাধ্য হয়ে আম্পায়াররা দিনের খেলা স্টাম্পস ঘোষণা করেছেন।
অস্ট্রেলিয়ার কাছে প্রথম তিন টেস্ট হেরে আগেই অ্যাশেজ খুইয়ে ফেলেছে ইংল্যান্ড। মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টে ৪ উইকেটে জিতে ইংলিশদের অস্ট্রেলিয়ার মাঠে টেস্ট জয়ের ১৫ বছরের অপেক্ষা ফুরিয়েছে। সেই ধারাবাহিকতা ইংলিশরা ধরে রাখে আজ সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এসসিজি) শুরু হওয়া অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্টে। তবে প্রকৃতি যখন বাদ সাধে, তখন কী আর করার। বৃষ্টির পাশাপাশি আলোকস্বল্পতাও ছিল প্রথম দিনে। প্রথম ইনিংসে ৪৫ ওভারে ৩ উইকেটে ২১১ রানে পঞ্চম টেস্টে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে ইংল্যান্ড।
টস জিতে আগে ব্যাটিং নেওয়া ইংল্যান্ডের দুই ওপেনার বেন ডাকেট, জ্যাক ক্রলি ওয়ানডে মেজাজে শুরু করেন। ৪১ বলে ৩৫ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েন তাঁরা (ডাকেট-ক্রলি)। সপ্তম ওভারের পঞ্চম বলে ডাকেটকে (২৭) কট বিহাইন্ড করেন মিচেল স্টার্ক। অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষক অ্যালেক্স ক্যারির তালুবন্দী হওয়া ডাকেট ২৪ বলে মেরেছেন ৫ চার।
ডাকেট ফেরার পর ছোটোখাটো ধস নামে ইংল্যান্ডের ইনিংসে। ৬.৫ ওভারে ১ উইকেটে ৩৫ রান থেকে মুহূর্তেই ১৩ ওভারে ৩ উইকেটে ৫৭ রানে পরিণত ইংলিশরা। এখান থেকেই জো রুট-হ্যারি ব্রুক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। চতুর্থ উইকেটে ১৯৩ বলে ১৫৪ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন তাঁরা। তবে ৪৫ ওভারের পরই বৃষ্টির বাগড়ায় খেলা থেমে যায়। একই সঙ্গে দেখা দেয় আলোকস্বল্পতাও। ২ ঘণ্টা ৬ মিনিট অপেক্ষার পর স্থানীয় সময় বিকেল ৫টা ১ মিনিটে দিনের খেলা শেষ ঘোষণা করা হয়েছে। রুট ও ব্রুক ৭২ ও ৭৮ রানে অপরাজিত আছেন।
