‘ভারতের বিপক্ষে যে ভুল করেছি, সেটা ১২ বছরের বাচ্চাও করবে না’

ক্রীড়া ডেস্ক    
ভারতের বিপক্ষে আকবর আলী ওভার থ্রো করায় বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ গড়ায় সুপার ওভারে। ছবি: এসিসি
ভারতের বিপক্ষে আকবর আলী ওভার থ্রো করায় বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ গড়ায় সুপার ওভারে। ছবি: এসিসি

কাতার পর্ব শেষ করে দেশে ফিরল আকবর আলীর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ‘এ’ দল। মাঝরাতে আকবর আলী, হাবিবুর রহমান সোহান, আবু হায়দার রনি, রিপন মন্ডলরা হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমেছেন। যদিও তাঁদের মুখে হাসি ছিল না। হাতের নাগালে থাকা রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ টুর্নামেন্টের ট্রফিটা হাত থেকে ফস্কে যাওয়ার হতাশা তো রয়েছেই।

মাঝরাতে দেশে ফেরার পর অধিনায়ক আকবরকে ঘিরে ধরে সাংবাদিকদের ক্যামেরা ও বুম। পুরো রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে দলের যাত্রা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে উঠে এসেছে ভারতের বিপক্ষে তাঁর সেই থ্রোয়ের প্রসঙ্গও। ২১ নভেম্বর সেমিফাইনালে বাংলাদেশকে হারাতে ভারতের দরকার ছিল ৪ রান। শেষ বলে ভারতীয় বাঁহাতি ব্যাটার হার্শ দুবে যখন দ্বিতীয় রান নিচ্ছিলেন, তখন আকবর স্ট্রাইকিং প্রান্তের স্টাম্প ভাঙতে গিয়ে ওভার থ্রো করেছিলেন। সেদিনের সেই ঘটনা নিয়ে দেশে ফিরে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের আকবর বলেন, ‘সেই মুহূর্তে কী হয়েছে, আমি নিজেও জানি না। কেন করেছি, কোনো ব্যাখ্যাও নেই আমার কাছে। সেটা শুধু হয়েই গেছে। অবশ্যই যেই ভুলটা আমি করেছি ১২ বছরের বাচ্চাদেরও ভুল না।’

ভারত-পাকিস্তান দুই দলের বিপক্ষে বাংলাদেশ ‘এ’ দল খেলেছে সুপার ওভারে। দুই ম্যাচেই সুপার ওভারে বাংলাদেশের ব্যাটারদের ব্যাট থেকে আসে ১ রান। ফাইনালে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৬ রানের ৫ রান বাংলাদেশ পেয়েছে ওয়াইড থেকে। সুপার ওভারের তৃতীয় বলে পাকিস্তানি পেসার আহমেদ দানিয়ালকে পুল করতে গিয়ে জিসান আলম বোল্ড হলে বাংলাদেশের ইনিংস থেমে যায় সেখানেই। সুপার ওভারে টানা দুই ম্যাচে বাংলাদেশের ব্যাটিং নিয়ে প্রশ্ন এলে আকবর বলেন,‘আমার মনে হয় না সুপার ওভারে কোনো দলই এরকম অভ্যস্ত। সুপার ওভার হয়ই কালেভদ্রে। তবে এটা খুবই বিরল ঘটনা যে আমরা টানা দুইটা সুপার ওভার খেলেছি। প্রথম ম্যাচে তো এক রানই লক্ষ্য ছিল। ভারত-পাকিস্তান-আমরা, যাদের কথাই বলুন, সুপার ওভারে যখন আপনি যাবেন, শট খেলতেই হবে। সেখানে আপনাকে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ শটই খেলতে হয়। অনেক সময় কাজ করে। আবার কাজ করে না। আমি সেভাবেই দেখছি ব্যাপারটা।

সেমিতে ভারত বাধা টপকালেও ফাইনালে আর সেটা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের দেওয়া ৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে পাকিস্তান ২ বল হাতে রেখেই সেই রান তাড়া করে জিতে যায়। শিরোপার কাছাকাছি গিয়ে হাতছাড়া করায় স্বাভাবিকভাবেই হতাশা কাজ করছে আকবরদের। মাঝরাতে দেশে ফিরে সাংবাদিকদের বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন,‘ফাইনালে জেতার মতো অবস্থায় ছিলাম। তবে সব মিলিয়ে আমার মনে হয় যে বেশির ভাগ সময় আমরা ভালো ক্রিকেট খেলেছি। অবশ্যই ফাইনালটা যদি জিততে পারতাম আর কোনো কোনো ম্যাচে ভুল কম করতাম, তাহলে বলতে পারতাম যে পারফেক্ট টুর্নামেন্ট খেলে ফেলেছি। কিন্তু সেটা বলছি না।’

‘বাংলাদেশের সঙ্গেই কেন বারবার এমনটা হয়’‘বাংলাদেশের সঙ্গেই কেন বারবার এমনটা হয়’

২০১২ এশিয়া কাপে পাকিস্তানের কাছে ২ রানে হেরেছিল বাংলাদেশ। মিরপুরে ১৩ বছর আগে তীরে এসে তরি ডোবার পর সাকিব আল হাসান-নাসির হোসেনদের কান্নার ছবি এখনো ক্রিকেটপ্রেমীদের স্মৃতিতে তরতাজা। ২০১৬ ও ২০১৮ সালে বাংলাদেশকে কাঁদিয়েছিল ভারত। যার মধ্যে ২০১৮ সালে ভারতের বিপক্ষে শেষ বল পর্যন্ত লড়েছিল বাংলাদেশ।

ভারতের বিপক্ষে চাপের মুহূর্তে মাথা কাজ করছিল না আকবরেরভারতের বিপক্ষে চাপের মুহূর্তে মাথা কাজ করছিল না আকবরের

পাকিস্তান শাহিনস গতকাল সুপার ওভারে জিতে ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপে সর্বোচ্চ তিনবার শিরোপা জয়ের কীর্তি গড়ে। যার মধ্যে দুইবার তারা জিতেছে বাংলাদেশের বিপক্ষে। ২০১৯ সালে মিরপুরে বাংলাদেশকে কাঁদিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পাকিস্তান। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দুইবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শ্রীলঙ্কা ‘এ’। একবার করে ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছে ভারত ‘এ’ ও আফগানিস্তান ‘এ’।

