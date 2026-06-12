Ajker Patrika
ক্রিকেট

১৭ বছর পর শিরোপা পুনরুদ্ধার করল মোহামেডান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১২ জুন ২০২৬, ১৮: ৫১
১৭ বছর পর শিরোপা পুনরুদ্ধার করল মোহামেডান
বৃষ্টি আইনে আবাহনীকে হারিয়েছে মতিঝিল পাড়ার ক্লাবট। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের (ডিপিএল) শিরোপা জিততে যেন ভুলেই গেছিল মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। অবশেষে দীর্ঘ ১৭ বছরের অপেক্ষার পর দেশের লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্টের শিরোপা ঘরে তুলল মতিঝিল পাড়ার ক্লাবটি।

লম্বা সময় ধরে ডিপিএলকে যেন নিজেদের অলিখিত সম্পত্তি বানিয়ে নিয়েছিল আবাহনী লিমিটেড। এবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বৃষ্টি আইনে ৬৩ রানে হারিয়ে শিরোপা জিতল মোহামেডান। এর আগে সবশেষ ২০০৯ সালে ডিপিএলের শিরোপা জিতেছিল দেশের ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি।

দশম রাউন্ডে ঢাকা লেপার্ডসের কাছে হারায় ডিপিএলের শিরোপার লড়াই জমে উঠেছিল। মোহামেডান ছাড়াও শেষ রাউন্ডে শিরোপা জেতার সুযোগ ছিল আবাহনী ও প্রাইম ব্যাংকের সামনে। ১০ ম্যাচ শেষে তিন দলের সংগ্রহ ছিল সমান ১৬ পয়েন্ট। শিরোপার লড়াইয়ে শেষ রাউন্ড এই তিন দলের জন্য অলিখিক ফাইনালে রূপ নিয়েছিল। যেখানে শেষ হাসি হাসল মোহামেডান। শিরোপার দৌঁড়ে থাকা প্রাইম ব্যাংক বৃষ্টি আইনে লেপার্ডসের কাচে ৯ রানে হেরেছে।

বিকেএসপির তিন নম্বর মাঠে নিজেদের ইনিংস শেষেই জয়ের সুবাস পেতে শুরু করে মোহামেডান। পারভেজ হোসেন ইমন ও এনামুল হক বিজয়ের জোড়া সেঞ্চুরিতে ৪০৬ রানের বিশাল সংগ্রহ পায় মুশফিকুর রহিমের দল। দলীয় ৩৬ রানে নাঈম শেখের (১১) বিদায়ের পর দ্বিতীয় উইকেট ২৪৮ রানের জুটি গড়ে মোহামেডান। ইমন ১৫০ রনান করে ফিরলে এই জুটি ভাঙে। ১০ চার এবং ১২ ছক্কায় সাজানো তিনে নামা এই ব্যাটারের ১১৬ বলের ইনিংস।

তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে ফেরার আগে ১১৫ বলে ১১ চার, ৯ ছক্কায় ১৪১ রান এনে দেন বিজয়। লিস্ট ‘এ’ ক্যারিয়ারে এটা তাঁর ২৫তম সেঞ্চুরি। তামিম ইকবালকে পেছনে ফেলে লিস্ট ‘এ’-তে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির মালিক এখন তিনি। ইমন-বিজয়ের রান উৎসবের দিনে ৩৩ বলে ৬১ রান করেন আফিফ হোসেন। আনিসুল ইসলামের অবদান ১৬ বলে ৩০ রান। মোহামেডান রান পাহাড় গড়ার দিনে সবচেয়ে বড় ঝড়টা বইয়ে গেছে মেহেরব হোসেন ওপর। ১ উইকেট পেলেও ১০ ওভার তাঁর খরচ ৮৮ রান। ৯ ওভারে ৭১ রান দেন রাকিবুল হাসান।

বিষয়:

খেলামোহামেডানডিপিএলক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
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