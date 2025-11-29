ব্রাজিলকে পাত্তাই দিল না আর্জেন্টিনা

ক্রীড়া ডেস্ক
বিশ্ব ফুটবলের দুই পরিচিত নাম আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিল। তাদের লড়াইয়ে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় গোটা বিশ্বের ফুটবল ভক্তরা। অতীতে বহু রোমাঞ্চকর লড়াই উপহার দিয়েছে ল্যাটিন আমেরিকার দুই দেশ। ফুটবলের পর এখন ক্রিকেট মাঠেও লড়াই করতে দেখা যায় তাদের। তবে বাইশ গজে সবশেষ ম্যাচে আর্জেন্টিনার কাছে পাত্তা পায়নি ব্রাজিল।
৫ ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে আর্জেন্টিনা সফরে গেছে ব্রাজিল। সিরিজের প্রথম ম্যাচে স্বাগতিকদের কোনো পরীক্ষাই নিতে পারেনি তারা। শুক্রবার দিবাগত রাতে সফরকারীদের ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে লা আলবিসেলেস্তেরা। এই জয়ে সিরিজে ১–০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল আর্জেন্টিনা। দ্বিতীয় ম্যাচে আজ সন্ধ্যায় ফের মাঠে নামবে দুই দল।
বুয়েনস আয়ারসের ক্লাব সান আলবানোতে আগে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১০৯ রান তোলে ব্রাজিল। ৫৫ বলে সর্বোচ্চ ৫১ রান করেন লুইস হেনরিক। ১৭ রান আসে মো. রেজাউল করিমের ব্যাট থেকে। বাকিদের কেউই দুই অঙ্ক স্পর্শ করতে পারেননি। বল হাতে ঝলক দেখিয়েছেন রোসি মেন্দিজাবাল। ৮ রানে ৩ উইকেট নেন তিনি। আগুস্তিন রিভেরো নেন ২ উইকেট।
জবাবে পেদ্রো বেরনের ফিফটিতে ৩১ বল হাতে রেখে সহজেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় আর্জেন্টিনা। ৪২ বলে ৫৩ রান এনে দেন অধিনায়ক। ২৩ রান করেন আলেজান্দ্রো ফার্গুসন। এছাড়া অ্যালান কির্সবাউমের ব্যাট থেকে আসে ১৭ রান। হেনরিক ও ফেলিপে মুনিজ স্বাগতিকদের পতন হওয়া উইকেট দুটি ভাগাভাগি করে নেন।
২০১৯ সাল থেকে আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টি খেলা শুরু করেছে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল। জয়ের পাল্লা ভারী আর্জেন্টিনার। ২৯ ম্যাচ খেলে ১৭ টিতে শেষ হাসি হেসেছে তারা। বিপরীতে ১৬ ম্যাচ খেলে মাত্র চারটিতে জিতেছে ব্রাজিল।
বাংলাদেশ ফুটবল বিশ্বকাপ খেলবে, আপাতত এটা নিয়ে স্বপ্ন দেখাও যেন বিলাসিতা। এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাই এবং বিশ্বকাপের প্রাথমিক বাছাইয়েই যেখানে সংগ্রাম করতে হয়ে, সেখানে হাভিয়ের কাবরেরার দলের জন্য বিশ্বমঞ্চে জায়গা করে নেওয়াটা অনেক দূরের পথ সেটা বলতে দ্বিধা নেই।
পারফরম্যান্সে বড় ধরনের উন্নতি নাহলে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের খেলা স্বপ্ন হয়েই থেকে যাবে আরও দীর্ঘদিন। দক্ষিণ এশিয়ার দলটি কবে বিশ্বকাপে জায়গা করে নেবে, কিংবা আদৌ নিতে পারবে কিনা সেটা আলোচনার বিষয়। আপাতত ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তোর কথায় কিছুটা হলেও আশা দেখতে পারে এদেশের ফুটবলপ্রেমীরা। বাংলাদেশকে বিশ্বকাপে দেখার অপেক্ষায় আছেন বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থার প্রধান।
অনূর্ধ্ব ১৭ ফুটবল বিশ্বকাপের সবশেষ আসরের শিরোপা জিতেছে পর্তুগাল। দোহার খলিফা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ফাইনালে অস্ট্রিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়েছে পর্তুগিজ কিশোররা। মাঠে বসেই ফাইনাল উপভোগ করেছেন ইনফান্তিনো। সেখানেই বাংলাদেশকে উৎসাহিত করেছেন এই ফুটবল সংগঠক।
সদ্য সমাপ্ত অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেছেন আবজল রহমান নামের এক বাংলাদেশি তরুণ। তাঁর ধারণ করা ভিডিওতে ফিফা সভাপতি বলেন, ‘এগিয়ে যাও বাংলাদেশ। তোমাকে বিশ্বকাপে দেখার অপেক্ষায় আছি।’
বিশ্বকাপে এখনো অনেক দূরের পথ হলেও ফুটবল নিয়ে এদেশের ভক্তদের আগ্রহের কোনো কমতি নেই। বড় কোনো টুর্নামেন্ট এলেই সেটার প্রমাণ পাওয়া যায়। সবশেষ ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে বাংলাদেশি ভক্তদের আবেগ, উন্মাদনা এবং ভালোবাসা দেখেছে গোটা বিশ্ব। বিশ্বকাপ চলাকালে প্রতিটি মোড়ে মোড়ে সাজ সাজ রব দেখে যে কারও মনে হয়েছে যেন বাংলাদেশই বিশ্বকাপ খেলছে। বিশেষ করে আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিলের ম্যাচ ঘিরে ছিল বাড়তি উত্তেজনা।
ক্রীড়া ডেস্ক
একজন খেলোয়াড় চোটাক্রান্ত হন কালেভদ্রে। কিন্তু নেইমারের ক্ষেত্রে হয়ছে তার ঠিক উল্টো। বিষয়টা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেন এই ফরোয়ার্ডের সুস্থ থাকাই এখন অবাক করার মতো। গত কয়েক বছরে অপয়া চোটের কারণে বেশির ভাগ সময় মাঠের বাইরে কাটাতে হয়েছে তাঁকে। এবার সেই চোট নিয়েই দলের জয়ের নায়ক হলেন ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার।
ব্রাজিলিয়ান সিরিএ-তে ২৫ নভেম্বর ইন্টারনাশিওনালের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে সান্তোস। সেই ম্যাচের আগে বাঁ হাঁটুর মেনিসকাস চোটে পড়েন সাবেক আল হিলাল তারকা। এরপর সান্তোস জানিয়েছিল, চলতি বছরের বাকি সময় আর মাঠে নামতে পারবেন না নেইমার। দেশটির বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমও জানিয়েছিলে এমন খবর।
ব্রাজিলের প্রথম সারির সংবাদমাধ্যম গ্লোবো জানিয়েছে, সান্তোস ক্লাব কর্তৃপক্ষ, চিকিৎসক এবং ব্যক্তিগত স্টাফরা নেইমারকে খেলা থেকে দূরে থাকতে বলেছিলেন। কিন্তু কারও কথা তোয়াক্কা না করেই অনুশীলনে নেমে পড়েন তিনি। এবার মাঠেও নেমে পড়লেন।
ব্রাজিলিয়ান সিরিএ-তে রেলিগেশন শঙ্কা এড়াতে স্পোর্টের বিপক্ষে জেতার বিকল্প ছিল না সান্তোসের জন্য। দলের এমন কঠিন সময়ে চোটের দিকে তাকাননি নেইমার। এর ফল পেয়েছে সান্তোস। তাঁর দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে ৩-০ গোলে জয় তুলে নিয়ে আপাতত রেলিগেশন শঙ্কা এড়িয়ে স্বস্তিতে আছে সান্তোস। দলকে পূর্ণ ৩ পয়েন্ট এনে দেওয়ার পথে একটি করে গোল এবং অ্যাসিস্ট করেন নেইমার।
ঘরের মাঠ ভিলা বেলমিরোতে ২৫ মিনিটে নেইমারের গোলে এগিয়ে যায় সান্তোস। গুইলেরমে অগাস্তের বাড়ানো বলে বাঁকানো শটে জালের ঠিকানা খুঁজে নেন নেইমার। ৩৬ মিনিটে আত্মঘাতী গোলের সুবাদে স্বাগতিকদের ব্যবধান বাড়ে। ৬৭ মিনিটে স্পোর্টের জালে শেষ পেরেক ঠুকে দেন হোয়াও শিমিত। নেইমারের কর্নার থেকে হেডে লক্ষ্য ভেদ করেন তিনি।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঘরের মাঠে প্রতিপক্ষ আয়ারল্যান্ড। সহজ প্রত্যাশা ছিল সিরিজ জয়। জয়ের সুযোগ এখনো হাতছাড়া হয়ে যায়নি, কিন্তু প্রথম ম্যাচ বাজেভাবে হেরে যাওয়ায় দ্বিতীয় ম্যাচের আগে সিরিজ বাঁচানোর চাপ দলের ওপর। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি আজ। সিরিজ হার এড়াতে আজ জিততেই হবে লিটনদের।
একই ভেন্যুতে হওয়া প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বাজেভাবে হেরেছে বাংলাদেশ। ১৮২ রানের লক্ষ্য তাড়ায় শুধু তাওহীদ হৃদয় ছাড়া কেউই ব্যাটিংয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেননি। পাঁচে ব্যাটিংয়ে এসে হৃদয় ৫০ বলে ৮৩ রান করে অপরাজিত থাকলেও সেটা দলের পরাজয় কমিয়ে আনা ছাড়া কোনো কাজে আসেনি। এর আগে ঘরের মাঠেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন টি-টোয়েন্টির সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছে বাংলাদেশ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে দলের ‘শেষ’ আন্তর্জাতিক সিরিজে যখন পারফরম্যান্স গ্রাফটা ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার কথা, তখনই তা নিম্নমুখী! অথচ এই দলই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের আগে শ্রীলঙ্কার মাটিতে শ্রীলঙ্কা, ঘরের মাঠে পাকিস্তান ও নেদারল্যান্ডস এবং আরব আমিরাতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে টানা চারটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের আগে ঘরের মাঠে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার কথা জানিয়েছিলেন অধিনায়ক লিটন দাস। বিশ্বকাপে এমন পরিস্থিতিতে পড়লে যাতে উতরানোটা সহজ হয়, তা মাথায় রেখেই সেটি বলেছিলেন তিনি। কিন্তু ক্যারিবীয়দের কাছে ধবলধোলাই হওয়ার পর আয়ারল্যান্ড সিরিজে ঘুরে দাঁড়াতে না পারলে উল্টো না সেটি দলের আত্মবিশ্বাস নাড়িয়ে দেয়!
এমনই কঠিন পরিস্থিতিতে আজ ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই লিটন-জাকের-হৃদয়দের। ঘুরে দাঁড়াতে পারবে বাংলাদেশ? ঘুরে দাঁড়ানোর কথাই বললেন তাওহীদ হৃদয়। প্রথম ম্যাচ শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। বললেন, ‘টি-টোয়েন্টি ছন্দ ধরে রাখার খেলা। পরের ম্যাচ থেকেই আমরা কামব্যাক করব ইনশা আল্লাহ।’
তো প্রথম টি-টোয়েন্টিতে পরাজয়ের কারণ কী? ১৮২ রানের লক্ষ্য তাড়ায় পাওয়ার প্লেতেই ৪ উইকেট হারিয়ে দিগভ্রষ্ট হয়েছে বাংলাদেশ। আর সেটার জন্য বাজে শট সিলেকশন কতটা দায়ী? হৃদয় বললেন, ‘লক্ষ্য যখন ১৮০+ রান, তখন শটস আপনাকে খেলতেই হবে।’ তবে হৃদয় মেনে নিচ্ছেন, ‘এদিন পরিকল্পনামতো আমরা খেলতে পারিনি। পারলে, ভালো কিছু হতে পারত।’ তবে এটা খেলারই অংশ জানিয়ে বাঁচা-মরার দ্বিতীয় ম্যাচের আগে হৃদয়ের প্রতিশ্রুতি, ‘আশা করি সামনের ম্যাচেই ঘুরে দাঁড়াতে পারব আমরা।’
বড় লক্ষ্য তাড়ায় যদি কারও বড় ইনিংস নাও হয়, তাহলে জয়ের কক্ষপথে থাকার জন্য ছোট কিংবা মাঝারি জুটিও দরকার হয়। কিন্তু এদিন প্রথম চারটি জুটিতে রান হয়েছে—২,২, ১ ও ১৩! ১৮ রানে পাঁচ উইকেট খুইয়ে ফেলার পর জাকের আলীকে নিয়ে হৃদয় ৪৮ রানের জুটি গড়ে তুলেছিলেন। ম্যাচে থাকার জন্য সেই জুটি আরও বড় হওয়া দরকার ছিল বলে মনে করেন হৃদয়, ‘যদি বড় জুটি হতো, তাহলে ম্যাচটা অন্যরকম হতে পারত। কারণ খেলাটা আসলে আমরা খুব বেশি রানের ব্যবধানে হারিনি। আমি আর জাকের আলী যখন ব্যাট করছিলাম, তখন ৭০-৮০ রানের জুটি হলে ম্যাচে ভিন্ন কিছু হতে পারত।’
না হওয়ার বড় কারণটা কিন্তু আইরিশদের ভালো খেলা। হৃদয়ের অকপট স্বীকারোক্তি, ‘ওরা ভালো খেলেছে, আমরা ভালো খেলতে পারিনি।’
আজ সিরিজ বাঁচানোর লড়াইয়ে যখন ‘ভালো খেলাটা’ জরুরি, তখনই কি খোলসবন্দী হয়ে থাকবেন লিটনরা!
টেম্বা বাভুমার অধীনে টেস্টে দারুণ সময় পার করছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ১২ টেস্টে অপরাজিত তারা। ১১ জয়ের বিপরীতে বাকি ম্যাচটি ড্র করেছে। এমন রেকর্ডগড়া পরিসংখ্যান দেখে বাভুমার প্রশংসা না করে থাকতে পারলেন না এবি ডি ভিলিয়ার্স। সাবেক ক্রিকেটার মনে করেন, বাহ্যিক চেহারা দেখে কাউকে বিচার করা উচিত নয়।
টেস্ট অধিনায়কত্বের প্রথম ১২ ম্যাচে বাভুমার মতো বেশি জয় নেই আর কারও। তাঁর হাত ধরে গত জুনে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল জেতে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই সঙ্গে দীর্ঘ ২৭ বছরের শিরোপা খরা কাটায় দলটি। সেখানেই থেমে না থেকে বাভুমার নেতৃত্বে দারুণ সব জয় উপহার দিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা।
শুরুর দিকে বাভুমার প্রতি আস্থা রাখতে পারছিলেন না ভিলিয়ার্স। কিন্তু তাঁর ধারণা বদলে দিতেও বেশি সময় নেননি বাভুমা। দলকে একের পর এক সাফল্য এনে দিয়ে এই ব্যাটার প্রমাণ করছেন তাঁর হাতে কতটা নিরাপদ দক্ষিণ আফ্রিকা। সবশেষ ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ভারতকে ধবলধোলাই করে বুঝালেন–দল নিয়ে আরও অনেক দূর যাওয়া বাকি তাঁর।
ভারতের সাবেক ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ইউটিউব চ্যানেলে ভিলিয়ার্স বলেন, ‘অসাধারণ নেতৃত্ব দিয়ে বাভুমা সবাইকে অবাক করেছে। সে অধিনায়ক হওয়ায় প্রথম কয়েক বছর আমি নিজেও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম। ওর উপর বিশ্বাস রাখব কি না বুঝতে পারছিলাম না। আসলে বাহ্যিক চেহারা দেখে কাউকে বিচার করা উচিত নয়। এখন বাভুমাকে নিয়ে বলতেই হচ্ছে। সে হয়তো গ্রায়েম স্মিথের মতো ভীতিকর নয়। দারুণ স্পোকেন কিংবা উচ্চ স্বরে কথা বলেন না। বাভুমা প্রমাণ করল ভিন্ন ধরনের অধিনায়কত্ব করেও সফল হওয়া সম্ভব।’
দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ধবলধোলাই হওয়ায় তোপের মুখে ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীর। তাঁর কোচিংয়ের ধরন নিয়ে ভিলিয়ার্সও প্রশ্ন তুললেন, ‘কোচ হিসেবে গম্ভীর কেমন সেটা আমি বলতে পারব না। আমি যতটুকু জানি ক্রিকেটার হিসেবে সে আবেগী ছিল। ড্রেসিংরুমেও এমন আচরণ করলে সেটা দলের জন্য সমস্যার কারণ। দলে আবেগপ্রবণ কোচ থাকলে সেটা ভালো কিছু বয়ে আনে না। তবে আমি নিশ্চিত নই কোচ হিসেবেও গম্ভীর ওইরকম কিনা।’
