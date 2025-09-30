Ajker Patrika
আইচ মোল্লার অলরাউন্ড নৈপুণ্যে জয়ে ফিরল ঢাকা মহানগর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪: ৫৩
জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) টি–টোয়েন্টি আসরে টানা দুই হারের পর অবশেষে জয়ের দেখা পেল গতবারের রানার্সআপ ঢাকা মহানগর। দলে প্রথমবার সুযোগ পেয়েই অলরাউন্ড নৈপুণ্যে আলো ছড়ালেন আইচ মোল্লা। ব্যাট হাতে খেললেন ৩৩ বলে ঝোড়ো ৫৩ রানের ইনিংস, পরে বল হাতে নিলেন একটি উইকেট। তাঁর সেই অবদানই শেষ পর্যন্ত ২৩ রানের জয় এনে দিল মহানগরকে।

ম্যাচের শেষ দিকে সিলেটের হয়ে রেজাউর রহমান রাজা ১১ বলে ১৮ রান করে ছোট্ট ঝড় তোলেন, ১৮ তম ওভারে রনিকে চার ছক্কাও হাঁকান। তবে সেটি শুধু হারের ব্যবধান কমিয়েছে, জয় ছিনিয়ে আনতে পারেনি।

সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে টসে ব্যাট করে ঢাকা মহানগর শুরুটা পায় ভালোই। মাহফিজুল ইসলাম রবিন ও নাইম শেখ মিলে দলকে এগিয়ে নেন। রবিন ১৮ রানে নাবিল সামাদের বলে ফেরার পর ৩৬ রানে আউট হন নাইম। এরপর নামেন আইচ মোল্লা। সাদমান ইসলাম অনিককে সঙ্গে নিয়ে গড়েন ৯৬ রানের জুটি। দুজনের ব্যাটে দল সহজেই পৌঁছে যায় দেড়শোর ঘরে। ইনিংসের শেষ বলে ইবাদত হোসেনকে আপার কাটে ছক্কা মেরে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেই নিজের ফিফটি তুলে নেন আইচ। ৩২ বলে ৪৯ রান করা সাদমান অবশ্য ফিফটির দোরগোড়ায় পৌঁছেও পারেননি, লং–অফে লফটেড শটে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন।

জয়ের জন্য ১৬২ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে সিলেট পড়তে থাকে চাপে। মবিন আহমেদ দিশান ১৬ রান করে শহিদুল ইসলামের বলে ক্যাচ দেন আবু হায়দার রনিকে। সংগ্রাম করছিলেন জাকির হাসানও। ২১ রানে তিনিও শহিদুলের শিকার হয়ে মাহফিজুল রব্বির তালুবন্দি হন। তিন নম্বরে নামা খালিদ হাসান ২৩ বলে ২৪ রান করলেও পরে আসা ব্যাটার অমিত হাসান (২৪) ও আব্দুল্লাহ আল গালিব (২৩) ছোট ছোট ইনিংস খেলে পার্থক্য গড়তে পারেননি।

ওভারপ্রতি রান রেটের চাপ সামলাতে না পেরে সিলেটের ব্যাটিং ছন্দ হারায়। শেষ পর্যন্ত ৯ উইকেটে ১৩৮ রানে থামে তাদের ইনিংস। মহানগরের হয়ে শহিদুল ইসলাম নেন ৩ উইকেট, মারুফ মৃধা ঝুলিতে ভরেন ২ টি।

