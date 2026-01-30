বিশ্বকাপ কাভার করতে সরকারি অনুমতি পাবেন না বাংলাদেশের সাংবাদিকেরা

অন্তিম মুহূর্তে এসে বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। শুধু তা-ই নয়, প্রথমে বাংলাদেশি সাংবাদিকদের অ্যাক্রেডিটেশন আবেদনও প্রত্যাখ্যান করেছিল। পরবর্তীতে এ নিয়ে সমালোচনা শুরু হলে আইসিসি আবার বাংলাদেশের বিশ্বকাপ কাভারের অনুমতি দিতে থাকে। তবে আইসিসির এই ইভেন্ট কাভার করতে সরকারি অনুমতি তাঁরা পাবেন না।
এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এক শর কাছাকাছি বাংলাদেশি সাংবাদিক আবেদন করেছিলেন টুর্নামেন্ট কাভার করতে। তবে ভারতে বিশ্বকাপ না খেলার ইস্যুতে বাংলাদেশি সাংবাদিকদের অ্যাক্রেডিটেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান গত ২৬ জানুয়ারি প্রত্যাখ্যান করেছিল আইসিসি। পরবর্তীতে আইসিসি সাংবাদিকদের অ্যাক্রেডিটেশন দেওয়া শুরু করেছে। এ ব্যাপারে গতকাল যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুব উল আলম বলেন, ‘যদি এটা (মিডিয়া অ্যাক্রেডিটেশন) আইসিসি দিয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত আপনাদেরই নিতে হবে। কোনো প্রকার জিও (সরকারি অনুমতি) ইস্যু করব না। নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকলে আপনারা যেতে পারবেন।’
বিশ্বকাপ কাভার করতে গেলে সাংবাদিকেরা কি সেখানে (ভারত) নিরাপদ—মাহবুব উল আলমের কাছে গতকাল সংবাদমাধ্যমকর্মীরা এমন প্রশ্ন করেছেন। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব এখানে মোস্তাফিজুর রহমানের নাম উল্লেখ করেছেন। মাহবুব বলেন, ‘ক্রিকেটের ক্ষেত্রে হুমকিটা যেহেতু মোস্তাফিজ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, সে ক্ষেত্রে বিষয়টা সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করেছি। আর বাকি বিষয়টা প্রত্যেককে তো আলাদাভাবে দেবে না। আমাদের পক্ষ থেকে যদি কোনো অনুমতি নিতে হয়, তাহলে আমরা ব্যাপারটাকে সেটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখব। আমরা বিষয়টাকে ক্রিকেটের সঙ্গেই সম্পৃক্ত রাখব। অন্য বিষয়গুলোর সঙ্গে এটাকে মেলাব না।’
কদিন আগে এমকেএসের এক অনুষ্ঠানে ইমরুল কায়েস জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশ না থাকায় ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। আর যাঁরা ভারতে টি-টোয়েন্টি
বিশ্বকাপ কাভার করতে যাচ্ছেন, তাঁদের সাবধানে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন ইমরুল। নিরাপত্তাইস্যুতে ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে রাজি না হওয়ায় বাংলাদেশের পরিবর্তে স্কটল্যান্ডকে নিয়ে ২৪ জানুয়ারি আইসিসি বিশ্বকাপের নতুন সূচি ঘোষণা করেছে।
থাইল্যান্ডে প্রথমবার আয়োজিত নারী সাফ ফুটসালেই বাজিমাত বাংলাদেশের। চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ দলকে গতকাল দেখতে হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরে সাংবাদিক ও ভক্ত-সমর্থকেরা অপেক্ষায় ছিলেন। বিমানবন্দর থেকে ছাদখোলা বাসে ওঠার পরই ট্রফি নিয়ে উদযাপন করেছেন সাবিনা খাতুন, কৃষ্ণা রানী সরকাররা।১ ঘণ্টা আগে
বিকেলের ম্লান আলোয় গতকাল একাকী মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের মাঝ উইকেটের পাশে পায়চারি করতে দেখা গেল বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে। দ্রুতই ‘নিঃসঙ্গ বিসিবি সভাপতি’ ক্যাপশনে অসংখ্য ফটো কার্ড ছড়িয়ে পড়ল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।১ ঘণ্টা আগে
৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। অথচ এই বিশ্বকাপে নেই বাংলাদেশ। কারণ, নিরাপত্তাজনিত কারণে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে বিশ্বকাপে খেলার অনুমতি দেয়নি সরকার। একই সময়ে বাংলাদেশ শুটিং ফেডারেশন সরকারের কাছ থেকে ভারত সফরের অনুমতি পেয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ছুঁতে ছুঁতেও ছোঁয়া হলো না দক্ষিণ আফ্রিকার। বার্বাডোজে দুই বছর আগে সবশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে এইডেন মার্করাম, কুইন্টন ডি কক, ডেভিড মিলারদের ক্রন্দনরত চেহারা এখনো ক্রিকেটপ্রেমীদের চোখে ভাসে। সেই ক্ষতে প্রলেপ লাগাতে প্রোটিয়ারা এবার নেমেছে আটঘাট বেঁধেই।২ ঘণ্টা আগে