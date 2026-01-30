Ajker Patrika
ক্রিকেট

বিশ্বকাপ কাভার করতে সরকারি অনুমতি পাবেন না বাংলাদেশের সাংবাদিকেরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাংলাদেশের সাংবাদিকদের মিডিয়া অ্যাক্রেডিটেশন শুরুতে বাতিল করলেও পরবর্তীতে দিতে শুরু করেছে আইসিসি। ছবি: ফাইল ছবি

অন্তিম মুহূর্তে এসে বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। শুধু তা-ই নয়, প্রথমে বাংলাদেশি সাংবাদিকদের অ্যাক্রেডিটেশন আবেদনও প্রত্যাখ্যান করেছিল। পরবর্তীতে এ নিয়ে সমালোচনা শুরু হলে আইসিসি আবার বাংলাদেশের বিশ্বকাপ কাভারের অনুমতি দিতে থাকে। তবে আইসিসির এই ইভেন্ট কাভার করতে সরকারি অনুমতি তাঁরা পাবেন না।

এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এক শর কাছাকাছি বাংলাদেশি সাংবাদিক আবেদন করেছিলেন টুর্নামেন্ট কাভার করতে। তবে ভারতে বিশ্বকাপ না খেলার ইস্যুতে বাংলাদেশি সাংবাদিকদের অ্যাক্রেডিটেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান গত ২৬ জানুয়ারি প্রত্যাখ্যান করেছিল আইসিসি। পরবর্তীতে আইসিসি সাংবাদিকদের অ্যাক্রেডিটেশন দেওয়া শুরু করেছে। এ ব্যাপারে গতকাল যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুব উল আলম বলেন, ‘যদি এটা (মিডিয়া অ্যাক্রেডিটেশন) আইসিসি দিয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত আপনাদেরই নিতে হবে। কোনো প্রকার জিও (সরকারি অনুমতি) ইস্যু করব না। নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকলে আপনারা যেতে পারবেন।’

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের আবেদন কেন প্রত্যাখ্যান করল আইসিসি, ব্যাখ্যা চেয়েছে বিসিবিবাংলাদেশের সাংবাদিকদের আবেদন কেন প্রত্যাখ্যান করল আইসিসি, ব্যাখ্যা চেয়েছে বিসিবি

বিশ্বকাপ কাভার করতে গেলে সাংবাদিকেরা কি সেখানে (ভারত) নিরাপদ—মাহবুব উল আলমের কাছে গতকাল সংবাদমাধ্যমকর্মীরা এমন প্রশ্ন করেছেন। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব এখানে মোস্তাফিজুর রহমানের নাম উল্লেখ করেছেন। মাহবুব বলেন, ‘ক্রিকেটের ক্ষেত্রে হুমকিটা যেহেতু মোস্তাফিজ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, সে ক্ষেত্রে বিষয়টা সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করেছি। আর বাকি বিষয়টা প্রত্যেককে তো আলাদাভাবে দেবে না। আমাদের পক্ষ থেকে যদি কোনো অনুমতি নিতে হয়, তাহলে আমরা ব্যাপারটাকে সেটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখব। আমরা বিষয়টাকে ক্রিকেটের সঙ্গেই সম্পৃক্ত রাখব। অন্য বিষয়গুলোর সঙ্গে এটাকে মেলাব না।’

কদিন আগে এমকেএসের এক অনুষ্ঠানে ইমরুল কায়েস জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশ না থাকায় ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। আর যাঁরা ভারতে টি-টোয়েন্টি
বিশ্বকাপ কাভার করতে যাচ্ছেন, তাঁদের সাবধানে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন ইমরুল। নিরাপত্তাইস্যুতে ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে রাজি না হওয়ায় বাংলাদেশের পরিবর্তে স্কটল্যান্ডকে নিয়ে ২৪ জানুয়ারি আইসিসি বিশ্বকাপের নতুন সূচি ঘোষণা করেছে।

