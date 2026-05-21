পল্লবীর শিশু ধর্ষণের ঘটনার বিচার দাবি তামিম-শান্তদের

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চোখ পড়তেই দেখা যাচ্ছে ধর্ষণের খবর। নেটিজেনরা পল্লবীতে আট বছরের শিশু ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ধিক্কার জানাচ্ছেন। অনেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাইছেন। বাদ যাননি দেশের ক্রিকেটাররাও।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অ্যাডহক কমিটির সভাপতি তামিম ইকবাল, টেস্ট অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর পাশাপাশি লিটন দাস, মুশফিকুর রহিমরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পল্লবীর ধর্ষণের ঘটনায় বিচার চেয়েছেন। তামিম নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের শিকার শিশুর ছবি পোস্ট করে বিচার চেয়েছেন। শান্ত ফেসবুকে লিখেছেন, ‘আমরা এমন এক সমাজ চাই, যেখানে প্রতিটি শিশু নিরাপদে হাসতে পারবে, ভয় নয়, স্বপ্ন নিয়ে বড় হবে। আর কোনো রামিসার জীবন যেন এভাবে থেমে না যায়। আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন, আর দোষীদের এমন শাস্তি হোক যা সমাজের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।’
মুশফিক ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের শিকার শিশুর ছবি পোস্ট করে বিচার চেয়েছেন। বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলা এই ব্যাটার লিখেছেন, ‘আজ সকালে খবরটা শুনে আমি পুরোপুরি হতবাক। নিরাপত্তা, ভালোবাসা এবং সুরক্ষা পাওয়ার যোগ্য ছিল। এমন ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা নয়। আমি এই নিষ্পাপ শিশুটির জন্য দ্রুত এবং যথাযথ বিচার দাবি করছি, কোনো পরিবারকেই যেন এই ধরনের যন্ত্রণা সহ্য করতে না হয়। শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধের কঠোরতম শাস্তি হওয়া উচিত।’
কন্যা সন্তানের বাবা হওয়ায় লিটনের চাওয়া পল্লবীর মতো ঘটনা যেন আর না ঘটে। বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক লিখেছেন, ‘কন্যা সন্তানের বাবা হিসেবে খবরটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আমাদের সন্তানদের নিরাপদ পৃথিবী প্রাপ্য, যেখানে তারা কোনো ভয় ছাড়াই বড় হতে পারবে। দ্রুত বিচার হওয়া উচিত। আসুন উচ্চকণ্ঠে বলি—এ ধরনের অপরাধে কঠোরতম শাস্তিই প্রাপ্য। আর কখনোই এমন ট্র্যাজেডির পুনরাবৃত্ত চাই না।’
পল্লবীতে শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন। তাঁকে এরই মধ্যে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। গতকাল থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শিশু ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের বিচারের ঘটনায় যাঁরা পোস্ট দিয়েছেন, তাঁদের পোস্টে বেশির ভাগ প্রতিক্রিয়াই স্যাড। অনেকে প্রতিবাদের ভাষাও হারিয়ে ফেলেছেন।
সিলেট টেস্ট শেষ হওয়ার পর ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। পাকিস্তানকে ৭৮ রানে হারিয়ে বাংলাদেশ রেকর্ড বই তছনছ করে দিয়েছে। তবে সব ছাপিয়ে আলোচনায় লিটন দাস-মোহাম্মদ রিজওয়ানের ঘটনা। দুজনের তর্কযুদ্ধের ঘটনা সামাজিক মাধ্যমে এতটাই ভাইরাল হয়েছে যে ম্যাচ শেষেও স্পিন বোলিং কোচ মুশতাক আহমেদকে এই ঘটনা নিয়ে কথা ব৯ মিনিট আগে
ব্রিটিশ নাগরিকত্ব অর্জনের পর ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) খেলার যোগ্য হয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক পেসার মোহাম্মদ আমির। প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে দেশটির সংবাদমাধ্যম জিও সুপার। ইনস্টাগ্রামে নাগরিকত্ব পরিবর্তন সংক্রান্ত আমিরের একটি পোস্ট পুনরায় শেয়ার করার পর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
বিশ্ব ফুটবলে হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছেন হামজা আবদেলকারিম। এখনো জাতীয় দলে অভিষেকই হয়নি। এরপরও এবারের বিশ্বকাপের জন্য মিসরের ২৭ সদস্যের দলে ডাক পেয়েছেন বার্সেলোনার এই তরুণ ফরোয়ার্ড।২ ঘণ্টা আগে
এক সময় এমিরেটস স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে নেমে আসত অদ্ভুত এক নীরবতা। ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই খালি হতে শুরু করত আসন। ক্লাবের ঐতিহ্য, ইতিহাস, গৌরব—সব যেন ধীরে ধীরে মলিন হয়ে যাচ্ছিল। ২০০৪ সালের পর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা যেন আর্সেনালের জন্য এক দূর স্বপ্ন। সেই ক্লাবকেই কয়েক বছরের ব্যবধানে নতুন প্রাণ, নতুন দ৩ ঘণ্টা আগে