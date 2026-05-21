Ajker Patrika
ফুটবল

অভিষেকের আগেই বিশ্বকাপ দলে এই তরুণ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২১ মে ২০২৬, ১৩: ৪৮
হামজা আবদেলকারিম। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্ব ফুটবলে হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছেন হামজা আবদেলকারিম। এখনো জাতীয় দলে অভিষেকই হয়নি। এরপরও এবারের বিশ্বকাপের জন্য মিসরের ২৭ সদস্যের দলে ডাক পেয়েছেন বার্সেলোনার এই তরুণ ফরোয়ার্ড।

জানুয়ারিতে মিসরের ক্লাব আল আহলি থেকে ধার চুক্তিতে বার্সায় যোগ দেন হামজা। চুক্তিতে ভবিষ্যতে স্থায়ীভাবে তাঁকে দলে নেওয়ার সুযোগও রাখা হয়। মিসরের ফুটবলে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এই ফরোয়ার্ডকে ভবিষ্যতের বিনিয়োগ হিসেবে দেখছে কাতালান ক্লাবটি। এখনো মূল দলের পরিকল্পনায় নিয়মিত জায়গা না পেলেও কাতালানদের অনূর্ধ্ব ১৯ দলে নিজের সামর্থ্যের ঝলক দেখিয়েছেন। ধারাবাহিক পারফরম্যান্সই তাঁকে এনে দিয়েছে জাতীয় দলের কোচিং স্টাফের আস্থা।

মিসরের অনূর্ধ্ব ১৭ দলের হয়ে ১৭ ম্যাচে ১২ গোল করেছেন হামজা। অফফর্মের কারণে বাদ পড়েছেন অভিজ্ঞ ফরোয়ার্ড মোস্তফা মোহামেদ। মিসরের হয়ে ৬১ ম্যাচে ১৪ গোল করেছেন তিনি। উত্তর আমেরিকায় অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপে মিসরের নেতৃত্ব দেবেন লিভারপুলের তারকা ফরোয়ার্ড মোহাম্মদ সালাহ।

বিশ্বকাপের বিমানে চড়ার আগে আগামী ২৮ মে কায়রোতে রাশিয়ার বিপক্ষে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে মিসর। সে ম্যাচের পর দল থেকে একজনকে বাদ দেবেন প্রধান কোচ হোসাম হাসান।

বিশ্বকাপে ‘জি; গ্রুপে পড়েছে মিসর। ১৫ জুন সিয়াটলে বেলজিয়ামের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করবে আফ্রিকার প্রতিনিধিরা। জি’ গ্রুপে মিসরের বাকি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নিউজিল্যান্ড ও ইরান।

মিসরের ২৭ সদস্যের প্রাথমিক দল

গোলকিপার: মোহামেদ এল শেনাওয়ি, মোস্তফা শোবেইব, এল মাহদি সোলেমান, মোহামেদ আলা।

রক্ষণভাগ: মোহামেদ হ্যানি, তারেক আলা, হামদি ফাথি, রামি রাবিয়া, ইয়াসের ইব্রাহিম, হোসাম আবদেলমাগুইদ, মোহামেদ আবদেলমোনেম, আহমেদ ফাতুহ, কারিম হাফেজ।

মাঝমাঠ: মারওয়ান আত্তিয়া, মোহানাদ লাশিন, নাবিল ইমাদ দোনগা, মাহমুদ সাবের, আহমেদ সায়েদ জিজো, ইমাম আশুর, মোস্তফা আবদেল রউফ জিকো, মাহমুদ ত্রেজেগে, ইব্রাহিম আদেল, হাইসেম হাসান।

আক্রমণভাগ: মোহাম্মদ সালাহ, ওমর মারমুশ, আকতাই আবদুল্লাহ, হামজা আবদেলকারিম।

