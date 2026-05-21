অভিষেকের আগেই বিশ্বকাপ দলে এই তরুণ

বিশ্ব ফুটবলে হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছেন হামজা আবদেলকারিম। এখনো জাতীয় দলে অভিষেকই হয়নি। এরপরও এবারের বিশ্বকাপের জন্য মিসরের ২৭ সদস্যের দলে ডাক পেয়েছেন বার্সেলোনার এই তরুণ ফরোয়ার্ড।
জানুয়ারিতে মিসরের ক্লাব আল আহলি থেকে ধার চুক্তিতে বার্সায় যোগ দেন হামজা। চুক্তিতে ভবিষ্যতে স্থায়ীভাবে তাঁকে দলে নেওয়ার সুযোগও রাখা হয়। মিসরের ফুটবলে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এই ফরোয়ার্ডকে ভবিষ্যতের বিনিয়োগ হিসেবে দেখছে কাতালান ক্লাবটি। এখনো মূল দলের পরিকল্পনায় নিয়মিত জায়গা না পেলেও কাতালানদের অনূর্ধ্ব ১৯ দলে নিজের সামর্থ্যের ঝলক দেখিয়েছেন। ধারাবাহিক পারফরম্যান্সই তাঁকে এনে দিয়েছে জাতীয় দলের কোচিং স্টাফের আস্থা।
মিসরের অনূর্ধ্ব ১৭ দলের হয়ে ১৭ ম্যাচে ১২ গোল করেছেন হামজা। অফফর্মের কারণে বাদ পড়েছেন অভিজ্ঞ ফরোয়ার্ড মোস্তফা মোহামেদ। মিসরের হয়ে ৬১ ম্যাচে ১৪ গোল করেছেন তিনি। উত্তর আমেরিকায় অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপে মিসরের নেতৃত্ব দেবেন লিভারপুলের তারকা ফরোয়ার্ড মোহাম্মদ সালাহ।
বিশ্বকাপের বিমানে চড়ার আগে আগামী ২৮ মে কায়রোতে রাশিয়ার বিপক্ষে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে মিসর। সে ম্যাচের পর দল থেকে একজনকে বাদ দেবেন প্রধান কোচ হোসাম হাসান।
বিশ্বকাপে ‘জি; গ্রুপে পড়েছে মিসর। ১৫ জুন সিয়াটলে বেলজিয়ামের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করবে আফ্রিকার প্রতিনিধিরা। জি’ গ্রুপে মিসরের বাকি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নিউজিল্যান্ড ও ইরান।
মিসরের ২৭ সদস্যের প্রাথমিক দল
গোলকিপার: মোহামেদ এল শেনাওয়ি, মোস্তফা শোবেইব, এল মাহদি সোলেমান, মোহামেদ আলা।
রক্ষণভাগ: মোহামেদ হ্যানি, তারেক আলা, হামদি ফাথি, রামি রাবিয়া, ইয়াসের ইব্রাহিম, হোসাম আবদেলমাগুইদ, মোহামেদ আবদেলমোনেম, আহমেদ ফাতুহ, কারিম হাফেজ।
মাঝমাঠ: মারওয়ান আত্তিয়া, মোহানাদ লাশিন, নাবিল ইমাদ দোনগা, মাহমুদ সাবের, আহমেদ সায়েদ জিজো, ইমাম আশুর, মোস্তফা আবদেল রউফ জিকো, মাহমুদ ত্রেজেগে, ইব্রাহিম আদেল, হাইসেম হাসান।
আক্রমণভাগ: মোহাম্মদ সালাহ, ওমর মারমুশ, আকতাই আবদুল্লাহ, হামজা আবদেলকারিম।
এক সময় এমিরেটস স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে নেমে আসত অদ্ভুত এক নীরবতা। ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই খালি হতে শুরু করত আসন। ক্লাবের ঐতিহ্য, ইতিহাস, গৌরব—সব যেন ধীরে ধীরে মলিন হয়ে যাচ্ছিল। ২০০৪ সালের পর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা যেন আর্সেনালের জন্য এক দূর স্বপ্ন। সেই ক্লাবকেই কয়েক বছরের ব্যবধানে নতুন প্রাণ, নতুন দ১ ঘণ্টা আগে
ইউরোপা লিগের ফাইনালের মতো বড় মঞ্চে খেলোয়াড়েরা সাধারণত চোট নিয়ে খেলার কথাই চিন্তাই করেন না। তবে অ্যাস্টন ভিলার গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজ খেলেছেন ভাঙা আঙুল নিয়েই। ম্যাচের আগে ওয়ার্ম-আপে চোট পেলেও শেষ পর্যন্ত দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে দলকে এনে দিয়েছেন ৩০ বছরের মধ্যে প্রথম বড় শিরোপা।২ ঘণ্টা আগে
ইবোলা প্রাদুর্ভাবের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়লেও এবারের বিশ্বকাপে অংশ নিতে পারবে কঙ্গো—এমনটাই আশা করছে মার্কিন প্রশাসন। বিশেষ ভ্রমণ ছাড়ের আওতায় দলটিকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্র।৩ ঘণ্টা আগে
র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান একসময় টানা চার বছর নিজেদের দখলে রাখলেও, মাঠের বড় কোনো ট্রফি ছাড়াই শেষ হয়েছে বেলজিয়ামের ‘সোনালি প্রজন্ম’। এডেন হ্যাজার্ডদের বিদায়ের পর দলটির সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ পুরোনো গৌরব ফিরিয়ে এনে নতুন দল গড়ে তোলা।৩ ঘণ্টা আগে