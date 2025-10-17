জাকেরকে নিয়ে বর্ণবিদ্বেষী কথাবার্তায় খেপেছেন সিমন্স

ক্রীড়া ডেস্ক
টি-টোয়েন্টি সিরিজে দারুণ খেললেও আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশ ন্যক্কারজনক পারফরম্যান্স করেছে। আফগানদের কাছে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ব্যাটিং লাইনআপ ধসে পড়েছে তাসের ঘরের মতো। সেই সিরিজের পর পরশু রাতে দেশে ফিরে ভক্ত-সমর্থকদের রোষানলে পড়েছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। নাঈম শেখ-তাসকিন আহমেদদের গাড়িতে পর্যন্ত আক্রমণ করা হয়েছে।
সমর্থকদের আক্রমণের শিকারের পর সামাজিক মাধ্যমে দীর্ঘ এক পোস্ট দিয়েছেন নাঈম শেখ। তাঁর মতে আবেগের বশে ক্রিকেটারদের ওপর যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়া হয়েছে, সেটা মোটেও কাম্য নয়। বাংলাদেশের বাঁহাতি ব্যাটার এই পোস্টের পর নেটিজেনদের ট্রলের শিকার হয়েছেন। তবে এ ধরনের ঘটনা একেবারেই প্রথম নয়। কোনো কিছু ঘটলে সামাজিক মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা প্রায়ই প্রতিক্রিয়া দেখান।
আফগান সিরিজ শেষে আগামীকাল মিরপুরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে নামবে বাংলাদেশ। প্রথম ওয়ানডের আগে সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যখন প্রধান কোচ ফিল সিমন্স এসেছেন, তখন এসেছে ক্রিকেটারদের সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া পোস্টের প্রসঙ্গ। সিমন্স এ ব্যাপারে বলেন, ‘আমি খুশি যে প্রসঙ্গটি তুলেছেন। প্রথমত বলতে চাই, সামাজিক মাধ্যমে কী হচ্ছে, এসব নিয়ে ক্রিকেটারদের কিছু করার প্রয়োজন আছে বলে একদমই সেটা মনে করি না। সামাজিক মাধ্যমে যেকোনো কিছু বলার অধিকার ব্যক্তি হিসেবে সবারই আছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার হিসেবে আমাদের ক্রিকেটারদের অবশ্যই এসবের জবাব দেওয়া উচিত নয়।’
‘যা কিছু বলা’ মানে যে ক্রিকেটারদের ওপর ব্যক্তিগত আক্রমণ হবে, এমনটা মোটেও বরদাশত করবেন না সিমন্স। সমালোচনা করতেই পারেন নেটিজেনরা। কিন্তু তাই বলে অপমানমূলক কথাবার্তার পক্ষে নন বাংলাদেশের প্রধান কোচ। প্রসঙ্গক্রমে জাকের আলী অনিকের কথা উল্লেখ করেছেন সিমন্স। বাংলাদেশের প্রধান কোচ বলেন, ‘একটা কথা বলতে চাই। ক্রিকেটারদের প্রতি কোনো ধরনের বর্ণবিদ্বেষী কথা মোটেও কাম্য নয়। আপনি যে ব্যক্তিই হয়ে থাকুন না কেন, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তবে জাকের আলীর সঙ্গে যা হয়েছে, তাতে ভীষণ হতাশ আমি। এগুলো মোটেও ভালো কিছু না।’
জুলাইয়ে পাকিস্তানকে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। সেবার মিরপুরের ‘ধানখেতের উইকেট’-এর কড়া সমালোচনা করেছিলেন পাকিস্তানের সাদা বলের প্রধান কোচ মাইক হেসন ও টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক সালমান আলী আঘা। আগামীকাল মিরপুরে যখন শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজ, তখন ফের এসেছে উইকেটের প্রসঙ্গ। সিমন্স উত্তরে আজ বলেছেন, ‘আমার চেয়ে তো আপনারাই ভালো বলতে পারবেন। স্বাভাবিক মিরপুরের উইকেটের মতোই হবে মনে হচ্ছে।’
মিরপুরে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের প্রথম ওয়ানডে। একই মাঠে ২১ ও ২৩ অক্টোবর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে খেলবে দুই দল। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ধবলধোলাই করলেই বাংলাদেশ ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ের ৯ নম্বরে উঠবে। ওয়ানডে সিরিজ শেষে সমান সংখ্যক টি-টোয়েন্টি চট্টগ্রামে খেলবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২৭, ২৯ ও ৩১ অক্টোবর হবে তিনটি টি-টোয়েন্টি।
