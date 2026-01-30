‘বিসিবি পরিচালকের ফোনের কথাবার্তা ফিক্সিংয়ের সঙ্গে জড়িত কি না, তা আমাদের ব্যাপার না’

ফিক্সিং ইস্যুতে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) কলঙ্কিত হওয়া তো নতুন কিছু নয়। সদ্য সমাপ্ত ২০২৬ বিপিএলে এ নিয়ে সংবাদের শিরোনাম কম হয়েছে। তবে টুর্নামেন্ট শেষ হতে না হতেই আবার আলোচনায় বিপিএলের ফিক্সিং। বিসিবির আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান মিঠু জানিয়েছেন, অ্যালেক্স মার্শাল এই ব্যাপারে তদন্ত করবেন।
কদিন আগে বিসিবির এক পরিচালকের বিরুদ্ধে হঠাৎই ফিক্সিংয়ের অভিযোগের বিষয়টি সামনে চলে আসে। সংবাদমাধ্যমকর্মীরা গত রাতে যখন ফিক্সিং নিয়ে মিঠুকে জিজ্ঞেস করেন, তখন তিনি জানিয়েছেন আইসিসি ইভেন্টে ফিক্সিং ঠেকাতে যতটা কঠোরভাবে কাজ করা হয়, এবারের বিপিএলেও সেভাবেই কাজ করা হয়েছে। বিসিবির আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান বলেন, ‘ফিক্সিং বা আকুর ব্যাপারে এবার আমরা অনেক কড়াকাড়ি করেছিলাম। আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যতটা সর্বোচ্চ পর্যায়ে কাজ করা হয়, সেভাবেই কাজ করেছি। এখান থেকে বিসিবি পরিচালকের ফোনের আলাপচারিতা বের হয়েছে। এখন এটা ফিক্সিংয়ের সঙ্গে জড়িত নাকি সে (বিসিবি পরিচালক) চেষ্টা করেছে, সেটা আমাদের ব্যাপার না।’
২০২৬ বিপিএল শুরুর আগে বিসিবির দুর্নীতি দমন বিভাগে যোগ দিয়েছেন অ্যালেক্স মার্শাল। আইসিসিতে দীর্ঘদিন কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকায় ফিক্সিংয়ে জড়িতদের কীভাবে ধরতে হয়, সেটা তাঁর ভালোই জানা। মিঠু বলেন, ‘এটা (বিসিবি পরিচালকের ফোনের আলাপচারিতা) আমরা অ্যালেক্স মার্শালের কাছে পাঠিয়েছি। এটা নিয়ে মার্শাল তদন্ত করছেন। আমাদের একটু সময় দিতে হবে। আমাদের যে ২৫ পরিচালক আছেন, দোষী প্রমাণিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তো ধারণাটা এরকমই। এখানে কোনো লুকোচুরি থাকবে না।’
এম নাজমুল ইসলামের পদত্যাগের দাবিতে গত ১৫ জানুয়ারি বিপিএল বয়কট করেছিলেন মোহাম্মদ মিঠুন, নাজমুল হোসেন শান্ত, মেহেদী হাসান মিরাজরা। এরপর ২৩ জানুয়ারি বিপিএল ফাইনালের দিন স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়িয়েছিলেন বিসিবির আরেক পরিচালক মোখলেছুর রহমান শামীম। তিনি নিরীক্ষা বিভাগের চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। ছয় দলের বিপিএলের ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। মিরপুরে চট্টগ্রাম রয়্যালসকে ৬৩ রানে হারিয়েছিল রাজশাহী।
