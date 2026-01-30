Ajker Patrika
ক্রিকেট

‘বিসিবি পরিচালকের ফোনের কথাবার্তা ফিক্সিংয়ের সঙ্গে জড়িত কি না, তা আমাদের ব্যাপার না’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
‘বিসিবি পরিচালকের ফোনের কথাবার্তা ফিক্সিংয়ের সঙ্গে জড়িত কি না, তা আমাদের ব্যাপার না’
ফিক্সিংয়ের বিষয়ে সুষ্ঠু তদন্ত করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন বিসিবি পরিচালক ইফতেখার রহমান মিঠু। ছবি: বিসিবি

ফিক্সিং ইস্যুতে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) কলঙ্কিত হওয়া তো নতুন কিছু নয়। সদ্য সমাপ্ত ২০২৬ বিপিএলে এ নিয়ে সংবাদের শিরোনাম কম হয়েছে। তবে টুর্নামেন্ট শেষ হতে না হতেই আবার আলোচনায় বিপিএলের ফিক্সিং। বিসিবির আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান মিঠু জানিয়েছেন, অ্যালেক্স মার্শাল এই ব্যাপারে তদন্ত করবেন।

কদিন আগে বিসিবির এক পরিচালকের বিরুদ্ধে হঠাৎই ফিক্সিংয়ের অভিযোগের বিষয়টি সামনে চলে আসে। সংবাদমাধ্যমকর্মীরা গত রাতে যখন ফিক্সিং নিয়ে মিঠুকে জিজ্ঞেস করেন, তখন তিনি জানিয়েছেন আইসিসি ইভেন্টে ফিক্সিং ঠেকাতে যতটা কঠোরভাবে কাজ করা হয়, এবারের বিপিএলেও সেভাবেই কাজ করা হয়েছে। বিসিবির আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান বলেন, ‘ফিক্সিং বা আকুর ব্যাপারে এবার আমরা অনেক কড়াকাড়ি করেছিলাম। আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যতটা সর্বোচ্চ পর্যায়ে কাজ করা হয়, সেভাবেই কাজ করেছি। এখান থেকে বিসিবি পরিচালকের ফোনের আলাপচারিতা বের হয়েছে। এখন এটা ফিক্সিংয়ের সঙ্গে জড়িত নাকি সে (বিসিবি পরিচালক) চেষ্টা করেছে, সেটা আমাদের ব্যাপার না।’

২০২৬ বিপিএল শুরুর আগে বিসিবির দুর্নীতি দমন বিভাগে যোগ দিয়েছেন অ্যালেক্স মার্শাল। আইসিসিতে দীর্ঘদিন কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকায় ফিক্সিংয়ে জড়িতদের কীভাবে ধরতে হয়, সেটা তাঁর ভালোই জানা। মিঠু বলেন, ‘এটা (বিসিবি পরিচালকের ফোনের আলাপচারিতা) আমরা অ্যালেক্স মার্শালের কাছে পাঠিয়েছি। এটা নিয়ে মার্শাল তদন্ত করছেন। আমাদের একটু সময় দিতে হবে। আমাদের যে ২৫ পরিচালক আছেন, দোষী প্রমাণিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তো ধারণাটা এরকমই। এখানে কোনো লুকোচুরি থাকবে না।’

এম নাজমুল ইসলামের পদত্যাগের দাবিতে গত ১৫ জানুয়ারি বিপিএল বয়কট করেছিলেন মোহাম্মদ মিঠুন, নাজমুল হোসেন শান্ত, মেহেদী হাসান মিরাজরা। এরপর ২৩ জানুয়ারি বিপিএল ফাইনালের দিন স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়িয়েছিলেন বিসিবির আরেক পরিচালক মোখলেছুর রহমান শামীম। তিনি নিরীক্ষা বিভাগের চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। ছয় দলের বিপিএলের ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। মিরপুরে চট্টগ্রাম রয়্যালসকে ৬৩ রানে হারিয়েছিল রাজশাহী।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

স্কুলছাত্রকে হত্যা: ফেনীতে ছাত্রদল কর্মীসহ ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

প্রয়োজনে ইরান থেকে নিজেদের বিজ্ঞানীদের সরিয়ে নিতে প্রস্তুত রাশিয়া

গণভোটে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ ভোট চাওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ: ইসি

সাত আসনে দাঁড়িপাল্লা বনাম জোটের প্রার্থী, বেকায়দায় জামায়াত

নান্দাইলে ট্রাকের ধাক্কায় কলেজছাত্র নিহত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইমরান খান কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন

ইমরান খান কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন

ইরানে মার্কিন হামলার ৭ সম্ভাব্য পরিণতি

ইরানে মার্কিন হামলার ৭ সম্ভাব্য পরিণতি

তৃতীয় দফায় বাড়ল আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়

তৃতীয় দফায় বাড়ল আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

সম্পর্কিত

কমলগঞ্জে কোয়াব কাপে চ্যাম্পিয়ন রাহাত ফাইটার্স

কমলগঞ্জে কোয়াব কাপে চ্যাম্পিয়ন রাহাত ফাইটার্স

‘বিসিবি পরিচালকের ফোনের কথাবার্তা ফিক্সিংয়ের সঙ্গে জড়িত কি না, তা আমাদের ব্যাপার না’

‘বিসিবি পরিচালকের ফোনের কথাবার্তা ফিক্সিংয়ের সঙ্গে জড়িত কি না, তা আমাদের ব্যাপার না’

‘বিশ্বকাপ কাভার করতে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো জিও ইস্যু করব না’

‘বিশ্বকাপ কাভার করতে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো জিও ইস্যু করব না’

দেশের জন্যই শিরোপা উৎসর্গ সাবিনাদের

দেশের জন্যই শিরোপা উৎসর্গ সাবিনাদের