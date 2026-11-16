শেষ সেশনে ৩ উইকেট নিয়ে লড়াইয়ে ফিরল বাংলাদেশ

শেষ সেশনে ৩ উইকেট নিয়ে লড়াইয়ে ফিরল বাংলাদেশ
জোহানেসবার্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিন শেষে লড়াইয়ে ফিরেছে বাংলাদেশ। প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের ৪০০ রানের পর ব্যাটিংয়ে এসে শুরুতেই উইকেট হারায় দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে জুবায়ের হামজার ফিফটি এবং মার্কাস অ্যাকারম্যানের দুর্দান্ত সেঞ্চুরি উল্টো দক্ষিণ আফ্রিকা চাপে ফেলে বাংলাদেশকে।
উইকেটশূন্য দ্বিতীয় সেশন পার করার পর অবশ্য শেষ সেশনে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচে ফিরেছে বাংলাদেশ। দিন শেষে ৬২ ওভারে ৪ উইকেটে ২৮৭ রান তুলেছে তারা। বাংলাদেশের প্রথম ইনিংসের চেয়ে এখনো ১১৩ রানে পিছিয়ে স্বাগতিকরা।
আজ দিনের শুরুতে ৮৪ ওভারে ৬ উইকেটে ৩২৭ রান নিয়ে ব্যাট করতে নামে বাংলাদেশ। আগের দিন ৯২ রানে অপরাজিত থাকা লিটন দাস তুলে নেন টেস্ট ক্যারিয়ারের অষ্টম সেঞ্চুরি। শেষ পর্যন্ত ১২০ রান করে আউট হন তিনি। অন্যদিকে আগের দিনই ১৩৭ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন তাওহিদ হৃদয়। তানজিদ হাসানের ৬৭ রানের সঙ্গে এই দুই ব্যাটারের ইনিংসে ভর করে ১০১.২ ওভারে ৪০০ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ।
দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে কাগিসো রাবাদা ৫টি ও ডেন প্যাটারসন ৪টি উইকেট নেন।
জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই এইডেন মার্করামের উইকেট হারায় দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে দ্বিতীয় উইকেটে মার্কাস অ্যাকারম্যান ও জুবায়ের হামজা ২০২ রানের বিশাল জুটি গড়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেন। ১২টি চারে ১২৯ বলে ৮৩ রান করা হামজাকে ফিরিয়ে এই জুটি ভাঙেন মুমিনুল হক। লিটন দাসের হাতে ক্যাচ দিয়ে সাজঘরে ফেরেন তিনি।
হামজা ফেরার পরও ব্যাট হাতে দাপট অব্যাহত রাখেন অ্যাকারম্যান। ২১টি চার ও একটি ছক্কায় ১৬৪ বলে ১৫৭ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত হাসান মাহমুদের বলে তাসকিন আহমেদের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন এই ব্যাটার।
দিনের শেষ দিকে ম্যাথু ব্রিটজকেও ফিরিয়ে দেন হাসান। ১৭ বলে ২ রান করে লিটন দাসের হাতে ক্যাচ দেন তিনি। এতে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট নিয়ে বাংলাদেশের সফলতম বোলার হাসান মাহমুদ। অন্য উইকেটটি নিয়েছেন মুমিনুল।
দিন শেষে ৫৪ বলে ১৯ রান নিয়ে অপরাজিত আছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। তাঁর সঙ্গে ৭ রানে অপরাজিত রায়ান রিকেলটন।