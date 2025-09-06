বুলবুল-তামিমদের নির্বাচনের প্রধান কমিশনারের দায়িত্বে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে হবে বিসিবির পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন। এই নির্বাচনের দিন তারিখ এখনো ঠিক না হলেও নির্বাচন কমিশনারদের নাম ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। যাঁদের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের এক সিনিয়র আইনজীবী প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করবেন।
বিসিবি এক মিডিয়া বিজ্ঞপ্তিতে আজ বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা কমিশনারদের নাম ঘোষণা করেছে। এখানে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্বে আছেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ হোসেন। তিনি সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট হিসেবে কাজ করছেন। তাঁর সঙ্গে থাকছেন আরও দুই নির্বাচন কমিশনার। তাঁরা হলেন মোহাম্মদ সিবগাত উল্লাহ। তিনি অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক ও সিআইডির প্রধান হিসেবে আছেন। আরেক নির্বাচন কমিশনার কাজী নজরুল ইসলাম জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের (এনএসসি) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।
সিলেটে গত ৩০ আগস্ট থেকে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছিল বাংলাদেশ। তখন সিলেটে গিয়েছিলেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। ২ সেপ্টেম্বর সিলেট জেলা স্টেডিয়াম ঘুরে গণমাধ্যমকে বুলবুল বলেছিলেন, ‘আমাদের ফাহিম ভাই এরই মধ্যে ঘোষণা করেছেন অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন হবে। ঠিকভাবেই নির্বাচন করব। এখানে সভাপতি নির্বাচন হয় না, পরিচালক নির্বাচন হয়। সেটা প্রথম লক্ষ্য এবং সেখানে থাকার চেষ্টা করব। পরবর্তীতে যদি সুযোগ হয়, দেশের ক্রিকেটের উন্নয়নে চেষ্টা করব।’
পরিচালক পদে নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়ার পর সরে দাঁড়াতে বুলবুলকে হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। বিসিবি সভাপতির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গানম্যান চেয়ে এরই মধ্যে চিঠি দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বুলবুলের প্রোটোকলে অবসরপ্রাপ্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দুই সদস্য নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকলেও তাঁরা নিরস্ত্র। আগে তাঁরা লাইসেন্সকৃত অস্ত্র ব্যবহার করতে পারলেও এখন সেই সুযোগ নেই। এদিকে বিসিবি সভাপতি হওয়ার দৌড়ে আছেন তামিম ইকবালও। তামিম এরই মধ্যে বিসিবির নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে তামিম-বুলবুলের লড়াই দেখা যেতে পারে বিসিবি সভাপতি হওয়ার লড়াইয়ে।
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের (এনএসসি) মাধ্যমে পরিচালক পদ পাওয়া ফারুক আহমেদের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে ২৯ মে। গত বছরের আগস্টে ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর এনএসসি মনোনীত পরিচালক হিসেবে বিসিবির সভাপতি হয়েছিলেন তিনি। যে উপায়ে সভাপতি হয়েছিলেন, ১০ মাস পর একই সূত্রে তিনি সভাপতির পদও হারালেন। ফারুকের পরিবর্তে নতুন সভাপতি হলেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল। ৩০ মে এনএসসি মনোনীত পরিচালক হয়ে বুলবুল বিসিবি সভাপতি হয়েছেন।
