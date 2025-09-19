জিতেই বাবা হারানোর খবর পেলেন লঙ্কান স্পিনার

ক্রীড়া ডেস্ক
অম্ল-মধুর এক ম্যাচই কাটালেন দুনিথ ভেল্লালাগে। আফগানিস্তানকে হারিয়ে এশিয়া কাপের সুপার ফোর নিশ্চিত করেছে তাঁর দল শ্রীলঙ্কা। এই ম্যাচেই আফগান ব্যাটার মোহাম্মদ নবির কাছে তাঁকে হজম করতে হয় টানা ৫ ছক্কা। সবমিলিয়ে শেষ ওভারে ৩২ রান খরচ করেন তিনি। পরে সেই দুঃসহ অভিজ্ঞতা ভুলিয়ে দেয় শ্রীলঙ্কার ৬ উইকেটের জয়। কিন্ত এমন জয়ের দিনেও বাবা হারানোর দুঃসংবাদ পেলেন ভেল্লালাগে।
লঙ্কান সংবাদমাধ্যম নিউজওয়্যার জানায়, কলম্বোয় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ভেল্লালাগের বাবা সুরাঙ্গা ভেল্লালাগে। সুরাঙ্গারও নিজেরও ছিল ক্রিকেটের প্রতি নেশা। প্রিন্স অব ওয়েলস দলের হয়ে উইকেরক্ষক-ব্যাটার হিসেবে কয়েকটি ম্যাচ খেলেন তিনি। যদিও পরে পরিবর্তন করেন পেশা।
ভেল্লালাগের বাবার মৃত্যুতে শোক জানিয়ে বাংলাদেশ পেসার তাসকিন আহমেদ ফেসবুকে লিখেন, ‘ভেল্লালাগের পরিবারের প্রতি রইল আমার গভীর সমবেদনা। যার বাবা হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে দুঃখজনকভাবে মারা গেছেন। আফগানিস্তানের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কার ম্যাচ শেষ হওয়ার পরপরই মর্মান্তিক সংবাদটি পেয়েছে সে।’
জয়ের পরপরই ভেল্লালাগেকে তাঁর বাবার মৃত্যুর সংবাদটি জানান শ্রীলঙ্কান টিম ম্যানেজার। আফগানিস্তানের বিপক্ষে গতকাল ৪ ওভারে ৪৯ রান দেন ভেল্লালাগে। শিকার করেন ইব্রাহিম জাদরানের উইকেট। ২২ বছর বয়সী বাঁহাতি এই স্পিনার শ্রীলঙ্কার হয়ে ইতিমধ্যে খেলেছেন ১ টেস্ট, ৩১ ওয়ানডে ও ৫ টি-টোয়েন্টি।
