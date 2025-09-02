অস্ট্রেলিয়ার হয়ে আর টি-টোয়েন্টি খেলবেন না স্টার্ক

ক্রীড়া ডেস্ক
টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নন মিচেল স্টার্ক। এই তো এ বছর আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলেছেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবশেষ খেলেছেন ১৫ মাস আগে ভারতের বিপক্ষে সেন্ট লুসিয়ার গ্রস আইলেটে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষে ১৫ মাস আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে একরকম ব্রাত্যই ছিলেন স্টার্ক। অবশেষে অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁহাতি পেসার আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কেন এই সিদ্ধান্ত, সে প্রসঙ্গে স্টার্ক বলেন, ‘আমার কাছে টেস্ট সব সময়ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে খেলা প্রত্যেক টি-টোয়েন্টিই উপভোগ্য আমার কাছে। বিশেষ করে ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তখন শুধু চ্যাম্পিয়ন হয়েছি বলেই নয়। শিরোপা জিতেছি বরং দারুণ কিছু স্মৃতির জন্য আরও উপভোগ্য ছিল সেই টুর্নামেন্ট।’
২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্ট শেষে ব্যস্ত সময় কাটবে অস্ট্রেলিয়ার। যে টেস্ট ম্যাচ খেলতে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে স্টার্ক বিদায় বলেছেন, সেই সংস্করণে আগামী দুই বছরে অনেক ম্যাচ খেলবে অজিরা। যার মধ্যে রয়েছে এ বছর ঘরের মাঠে অ্যাশেজ, নিজেদের দেশে আগামী বছর অজিরা আতিথেয়তা দেবে বাংলাদেশকে। পরবর্তীতে ২০২৭ সালের জানুয়ারিতে ভারতের মাঠে পাঁচ টেস্ট, মেলবোর্নে একই বছর টেস্ট ক্রিকেটের ১৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বিশেষ টেস্টও খেলবে অজিরা।
অস্ট্রেলিয়ার আগামী দুই বছরের ব্যস্ত সূচি এখানেই শেষ নয়। ২০২৭ সালে অ্যাশেজ এবং সে বছরের শেষের দিকে দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে, নামিবিয়ায় হবে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। ব্যস্ত সূচির কথা মাথায় রেখে স্টার্ক বলেন, ‘২০২৭ সালে ভারতের মাঠে টেস্ট সিরিজ, অ্যাশেজ ও ওয়ানডে বিশ্বকাপ সামনে রেখে নিজেকে ফিট রাখতে চাচ্ছি। এসব টুর্নামেন্টে যেন সেরা ছন্দে থাকতে পারি, সে কারণে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নেওয়া আমার কাছে সেরা সিদ্ধান্ত।’
২০১২ সালে দুবাইয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক স্টার্কের। ১২ বছরের ক্যারিয়ারে অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে টি-টোয়েন্টিতে ৭.৭৪ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৭৯ উইকেট। তবে ২০২৪ সালে সেন্ট লুসিয়ায় ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটা ভুলে যাওয়ার মতোই। ৪ ওভারে ৪৫ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১২ বছরের ক্যারিয়ারসেরা বোলিং করেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। ২০২২ সালে তাদের বিপক্ষে ২০ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে স্টার্কের চেয়ে বেশি উইকেট নিতে পেরেছেন কেবল অ্যাডাম জাম্পা। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে জাম্পার উইকেট ১৩০।
