সাকিবদের হটিয়ে এখন সবার ওপরে সিপিএলের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১১: ০৩
টিম সাইফার্টের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে সেন্ট লুসিয়া কিংস জিতেছে ৭ উইকেটে। দলটি এখন পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে। ছবি: ক্রিকইনফো
সাকিব আল হাসানের দল অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনসের এবারের ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) যাত্রাটা উত্থান-পতনের মতো। এই ভালো তো এই খারাপ—এভাবেই চলছে তাদের পথচলা। অম্লমধুর অবস্থায় থাকা অ্যান্টিগা অবশেষে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থান খুইয়েছে।

ত্রিনিদাদের ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে গতকাল সকালে অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনসকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স। এই ম্যাচ হারের পরও পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ছিল অ্যান্টিগা। সেন্ট লুসিয়ার গ্রস আইলেটে আজ বাংলাদেশ সময় সকালে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস প্যাট্রিয়টস জিতলে শীর্ষেই থাকত অ্যান্টিগা। কিন্তু সেন্ট কিটসকে ৭ উইকেটে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠল সেন্ট লুসিয়া কিংস।

৬ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে ২০২৫ সিপিএলের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে এখন সেন্ট লুসিয়া কিংস। দলটি জিতেছে তিন ম্যাচ। হেরেছে এক ম্যাচ। বাকি দুই ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে। দুইয়ে থাকা অ্যান্টিগার পয়েন্ট ৭। সাকিবের দল ৭ ম্যাচ খেলে তিনটি করে ম্যাচ জিতেছে ও হেরেছে। তাদের একটি ম্যাচ হয়েছে পরিত্যক্ত। তিনে থাকা ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের পয়েন্ট ৬। চার ও পাঁচে থাকা গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স, সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস প্যাট্রিয়টস—দুই দলেরই ৪ পয়েন্ট করে। পয়েন্ট তালিকার তলানিতে থাকা (৬ নম্বরে) বার্বাডোজ রয়্যালসের তিন ম্যাচে ৩ পয়েন্ট।

১৭৮ রানের লক্ষ্যে নেমে বিস্ফোরক শুরু করে সেন্ট লুসিয়া কিংস। ৪১ বলে ৮৫ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েন টিম সাইফার্ট ও জনসন চার্লস। সপ্তম ওভারের পঞ্চম বলে চার্লসকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস প্যাট্রিয়টসের চায়নাম্যান বোলার ওয়াকার সালামখেইল। ১৭ বলে ৫ চার ও ৪ ছক্কায় ৪৭ রান করেন চার্লস। সেন্ট লুসিয়ার জয় মূলত তাদের টপ অর্ডার ব্যাটাররাই অনেকটা নিশ্চিত করেছেন। ৩ নম্বরে নামা আকিম আগুস্তে ২০ বলে করেন ২৯ রান। দ্বিতীয় উইকেটে আগুস্তে ও সাইফার্ট গড়েন ৩৬ বলে ৬০ রানের জুটি।

আগুস্তে-সাইফার্টের দ্রুত বিদায়ে সেন্ট লুসিয়া কিংসের স্কোর হয়ে যায় ১৪.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১৫৫ রান। সাইফার্ট ৪৫ বলে ৬ চার ও ৪ ছক্কায় করেন ৬৮ রান। সেন্ট লুসিয়ার ইনিংস সর্বোচ্চ রান এটাই। দ্রুত ২ উইকেট হারালেও তাদের জিততে কোনো সমস্যা হয়নি। ১৭ ওভারে ৩ উইকেটে ১৮০ রান তুলে ফেলে সেন্ট লুসিয়া। সেন্ট কিটস এন্ড নেভিসের নাসিম শাহ নিয়েছেন ২ উইকেট।

এর আগে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন সেন্ট লুসিয়া কিংস অধিনায়ক ডেভিড ভিজে। প্রথমে ব্যাটিং পাওয়া সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস নির্ধারিত ২০ ওভারে ৩ উইকেটে করেছে ১৭৭ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৬০ রান করে অপরাজিত থাকেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। ৪১ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৪ ছক্কা ও ৩ চার। সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিসের তাবরেইজ শামসি ৪ ওভারে ১৭ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। তিনিই পেয়েছেন ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার। রস্টন চেজ নিয়েছেন ১ উইকেট।

বিষয়:

খেলাসাকিব আল হাসানক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
