বিশ্বকাপে জয়ের খোঁজে নামছেন পাকিস্তানের যুবারা

ক্রীড়া ডেস্ক    
বিশ্বকাপে জয়ের খোঁজে নামছেন পাকিস্তানের যুবারা
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে আজ প্রথম জয়ের খোঁজে নামছে পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো

২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের জয়ের সম্ভাবনা থাকলেও জিততে পারেনি। ১৬ জানুয়ারি হারারে স্পোর্টস ক্লাবে ইংল্যান্ডের দেওয়া ২১১ রানের লক্ষ্যে নেমে ১৭৩ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল পাকিস্তান। সেদিন ৩৭ রানে হেরে যাওয়া পাকিস্তান আজ টুর্নামেন্টে প্রথম জয়ের খোঁজে নামবে। হারারেতে বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হবে পাকিস্তান-স্কটল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ম্যাচ। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ

পাকিস্তান-স্কটল্যান্ড

বেলা ১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

এসএ টোয়েন্টি

পার্ল-জোহানেসবার্গ

রাত ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

নারী প্রিমিয়ার লিগ

গুজরাট জায়ান্টস-রয়্যালস চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

রাত ৮টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল খেলা সরাসরি

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ব্রাইটন-বোর্নমাউথ

রাত ২টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

