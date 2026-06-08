এবার দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়লেন সোহান

ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে (ডিপিএল) আবারও ঝড় দেখা গেল হাবিবুর রহমান সোহানের ব্যাটে। কয়েক দিন আগেই মাত্র ১৫ বলে ফিফটি করে আলোচনায় এসেছিলেন এই মারকুটে ওপেনার। এবার সেই আলোচনাকে আরও বড় উচ্চতায় নিয়ে গেলেন। বাংলাদেশের লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরির নতুন রেকর্ড গড়েছেন তিনি।
ইউল্যাব ক্রিকেট গ্রাউন্ডে দশম রাউন্ডে সিটি ক্লাবের বিপক্ষে লিজেন্ডস অব রুপগঞ্জের হয়ে খেলতে নেমে শুরু থেকেই বোলারদের ওপর চড়াও হন সোহান। বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে মাত্র ৪৫ বলেই তিন অঙ্কের মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি, যা বাংলাদেশি ব্যাটারদের মধ্যে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটের দ্রুততম সেঞ্চুরি।
আগের রেকর্ডটিও ছিল সোহানের দখলে। ২০২৩ সালে বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগে (বিসিএল) ৪৯ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন। চলতি ডিপিএলে সমান বলে সেঞ্চুরি করে সেই রেকর্ডে ভাগ বসিয়েছিলেন মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত। এবার ৪৫ বলের ঝড়ো সেঞ্চুরিতে ফের দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডটা নিজের করে নিলেন সোহান। সিটি ক্লাবের বোলারদের বেধড়ক পেটাতে থাকা এই ব্যাটারের ইনিংস থামে ১৮তম ওভারে। আব্দুল্লাহ আল মামুনের বলে এনামুল হক আশিকের হাতে ধরা পড়ার আগে ৫৮ বলে ১৩০ রান করেন তিনি। ইনিংসজুড়ে ছিল ৮টি চার এবং ১৩টি বিশাল ছক্কা।
এক ইনিংসে ১৩ ছক্কার এই কীর্তিও বাংলাদেশের লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে অন্যতম সেরা। বাংলাদেশি ব্যাটারদের মধ্যে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ছক্কার তালিকায় এটা দুই নম্বরে। শীর্ষে আছেন সৌম্য সরকার। ২০১৯ সালের প্রিমিয়ার লিগে আবাহনীর হয়ে ২০৮ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলার পথে ১৬ ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন বাঁহাতি ব্যাটার।
বিশ্বকাপের আগে চোট-শঙ্কায় থাকা আর্জেন্টিনা শিবিরে ফিরেছে স্বস্তি। টেক্সাসের এলিস ফিল্ডে রোববারের অনুশীলনে প্রথমবারের মতো যোগ দিয়েছেন নিকো পাস। পাশাপাশি দুই রাইট ব্যাক নাউয়েল মলিনা ও গনসালো মন্তিয়েল দলের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন।১ ঘণ্টা আগে
লাল মাঠের উত্তেজনা রূপ নিল চরম নাটকীয়তায়। কখনো পেনাল্টি নিয়ে বিতর্ক, কখনো মাঠের ভেতরেই দুই দলের ফুটবলারদের হাতাহাতি—সব মিলিয়ে মালের জাতীয় স্টেডিয়ামে রোববারের রাতটি উপহার দিল এক শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচ। কিন্তু এত লড়াইয়ের পরও শেষ হাসিটা হাসতে পারল না মারুফুল হকের শিষ্যরা। মালদ্বীপের গোল্ডেন জুবিলি ফুটবল টু১ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপ শুরুর আগে দারুণ এক স্বস্তির খবরই পেল স্পেন। চোট কাটিয়ে বিশ্বমঞ্চে স্পেনের প্রথম ম্যাচেই মাঠে নামবেন দুই তরুণ তুর্কি লামিনে ইয়ামাল ও নিকো উইলিয়ামস। রোববার এমনটাই জানিয়েছেন স্পেনের প্রধান কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ শুরুর আগেই দল নিয়ে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াকে। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ সামনে রেখে ঘোষিত দলে শেষ মুহূর্তে তিনটি পরিবর্তন এনেছেন সফরকারীরা।৩ ঘণ্টা আগে