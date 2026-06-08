Ajker Patrika
ক্রিকেট

এবার দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়লেন সোহান

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৮ জুন ২০২৬, ১১: ৫০
এবার দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়লেন সোহান
৫৮ বলে ১৩০ রানের ইনিংস খেলেছেন এই ব্যাটার। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে (ডিপিএল) আবারও ঝড় দেখা গেল হাবিবুর রহমান সোহানের ব্যাটে। কয়েক দিন আগেই মাত্র ১৫ বলে ফিফটি করে আলোচনায় এসেছিলেন এই মারকুটে ওপেনার। এবার সেই আলোচনাকে আরও বড় উচ্চতায় নিয়ে গেলেন। বাংলাদেশের লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরির নতুন রেকর্ড গড়েছেন তিনি।

ইউল্যাব ক্রিকেট গ্রাউন্ডে দশম রাউন্ডে সিটি ক্লাবের বিপক্ষে লিজেন্ডস অব রুপগঞ্জের হয়ে খেলতে নেমে শুরু থেকেই বোলারদের ওপর চড়াও হন সোহান। বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে মাত্র ৪৫ বলেই তিন অঙ্কের মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি, যা বাংলাদেশি ব্যাটারদের মধ্যে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটের দ্রুততম সেঞ্চুরি।

আগের রেকর্ডটিও ছিল সোহানের দখলে। ২০২৩ সালে বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগে (বিসিএল) ৪৯ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন। চলতি ডিপিএলে সমান বলে সেঞ্চুরি করে সেই রেকর্ডে ভাগ বসিয়েছিলেন মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত। এবার ৪৫ বলের ঝড়ো সেঞ্চুরিতে ফের দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডটা নিজের করে নিলেন সোহান। সিটি ক্লাবের বোলারদের বেধড়ক পেটাতে থাকা এই ব্যাটারের ইনিংস থামে ১৮তম ওভারে। আব্দুল্লাহ আল মামুনের বলে এনামুল হক আশিকের হাতে ধরা পড়ার আগে ৫৮ বলে ১৩০ রান করেন তিনি। ইনিংসজুড়ে ছিল ৮টি চার এবং ১৩টি বিশাল ছক্কা।

এক ইনিংসে ১৩ ছক্কার এই কীর্তিও বাংলাদেশের লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে অন্যতম সেরা। বাংলাদেশি ব্যাটারদের মধ্যে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ছক্কার তালিকায় এটা দুই নম্বরে। শীর্ষে আছেন সৌম্য সরকার। ২০১৯ সালের প্রিমিয়ার লিগে আবাহনীর হয়ে ২০৮ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলার পথে ১৬ ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন বাঁহাতি ব্যাটার।

বিষয়:

খেলাডিপিএলক্রিকেট
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