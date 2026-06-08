ব্যাটিং ব্যর্থতায় ধুঁকছে আফগানিস্তান

ভারতের বিপক্ষে সিরিজের একমাত্র টেস্টে ফলোঅনের শঙ্কায় আফগানিস্তান। স্বাগতিকদের করা ৫৬৪ রানের জবাবে দলীয় ১১৮ রানেই ৬ ব্যাটারকে হারিয়েছে আফগানরা। ভারত-আফগানিস্তান টেস্ট ছাড়াও আজ টিভিতে আছে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
চণ্ডীগড় টেস্ট
ভারত-আফগানিস্তান
তৃতীয় দিন
সকাল ১০টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
প্রস্তুতি ম্যাচ
ওয়েস্ট ইন্ডিজ-ভারত
বেলা ৩টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
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