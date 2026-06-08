Ajker Patrika
ক্রিকেট

ব্যাটিং ব্যর্থতায় ধুঁকছে আফগানিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
ব্যাটিং ব্যর্থতায় ধুঁকছে আফগানিস্তান
এই ছবিটাই আফগানদের ব্যাটিংয়ের প্রতিচ্ছবি। ছবি: ক্রিকইনফো

ভারতের বিপক্ষে সিরিজের একমাত্র টেস্টে ফলোঅনের শঙ্কায় আফগানিস্তান। স্বাগতিকদের করা ৫৬৪ রানের জবাবে দলীয় ১১৮ রানেই ৬ ব্যাটারকে হারিয়েছে আফগানরা। ভারত-আফগানিস্তান টেস্ট ছাড়াও আজ টিভিতে আছে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

চণ্ডীগড় টেস্ট

ভারত-আফগানিস্তান

তৃতীয় দিন

সকাল ১০টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

প্রস্তুতি ম্যাচ

ওয়েস্ট ইন্ডিজ-ভারত

বেলা ৩টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটআফগানিস্তান ক্রিকেট
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