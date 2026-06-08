বিশ্বকাপ শুরুর আগেই সুখবর পেল স্পেন

বিশ্বকাপ শুরুর আগে দারুণ এক স্বস্তির খবরই পেল স্পেন। চোট কাটিয়ে বিশ্বমঞ্চে স্পেনের প্রথম ম্যাচেই মাঠে নামবেন দুই তরুণ তুর্কি লামিনে ইয়ামাল ও নিকো উইলিয়ামস। রোববার এমনটাই জানিয়েছেন স্পেনের প্রধান কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে।
‘এইচ’ গ্রুপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আগামী ১৫ জুন কেপ ভার্দের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে স্পেন। সেই ম্যাচে ইয়ামাল ও উইলিয়ামসকে পাওয়া যাবে বলে আশা করছেন লা ফুয়েন্তে। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে ক্লাব মৌসুমের শেষভাগে মাঠের বাইরে ছিলেন এই দুই উইঙ্গার। বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক আগে বার্সেলোনা ও আতলেতিকো বিলবাও তারকার সুস্থ হয়ে ওঠা স্পেনের জন্য নিঃসন্দেহে অনকে বড় সুখবর।
এদিকে ওসাসুনার উইঙ্গার ভিক্টর মুনিয়োজও উদ্বোধনী ম্যাচের আগে ফিট হয়ে উঠবেন বলে আশা করা হচ্ছে। যদিও পেরুর বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের দলে ইয়ামাল, উইলিয়ামস, মুনিয়োজরা ছিলেন না। তাঁরা সবাই যুক্তরাষ্ট্রে স্পেনের অনুশীলন ক্যাম্পেই থেকে গেছেন।
এ প্রসঙ্গে দে লা ফুয়েন্তে বলেন, ‘তারা (ইয়ামাল, নিকো ও মুনিয়োজ) এখানে আমাদের সঙ্গে নেই, এটা অবশ্যই দুঃখজনক। তবে মেডিক্যাল ও ফিজিক্যাল কন্ডিশনিং স্টাফ তাদের সেখানেই থাকার পরামর্শ দিয়েছে।’ তাঁদের ফেরার সম্ভাবনা নিয়ে স্পেন কোচ বলেন, ‘পরবর্তী ম্যাচের জন্য তিনজনই প্রস্তুত থাকবে বলে আশা করছি। তারা পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় ভালো অগ্রগতি করছে এবং খুব ভালো অবস্থায় রয়েছে।’
কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপে অন্যতম শিরোপা প্রত্যাশী দল হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে স্পেনকে। অন্যদিকে মাত্র ১৮ বছর বয়সী ইয়ামালকে দেখা হচ্ছে টুর্নামেন্টের সম্ভাব্য সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকাদের একজন হিসেবে। কেপ ভার্দের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচের পর আটলান্টায় সৌদি আরবের মুখোমুখি হবে স্পেন। এরপর গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে গুয়াদালাহারায় উরুগুয়ের বিপক্ষে খেলবে একবারের চ্যাম্পিয়নরা।
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