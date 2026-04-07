ক্যারিয়ার নষ্টের জন্য আইপিএলকে দুষছেন পিটারসেন

আপডেট : ০৭ এপ্রিল ২০২৬, ১৫: ১৮
ক্যারিয়ার নষ্টের জন্য আইপিএলকে দুষছেন পিটারসেন
পাঁচটি ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে আইপিএল খেলেছেন সাবেক ইংলিশ অধিনায়ক। ছবি: সংগৃহীত

নিজের অবসরের বিষয়টা সামনে আনলেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক কেভিন পিটারসেন। ক্যারিয়ার শেষের পেছনে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগকে (আইপিএল) দায়ী করেছেন তিনি। জানালেন, ভারতীয় ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে খেলার কারণে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) রোষানলে পড়তে হয়েছিল তাঁকে।

২০১৪ সালে ৩৩ বছর বয়সে হঠাৎ করেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিদায় নেন পিটারসেন। ইউটিউবার রণবীর আল্লাহ বাদিয়াকে তিনি বলেন, ‘আমি ত্যাগ স্বীকার করেছিলাম; আমার ক্যারিয়ার শেষ হয়েছে। সে সময়কার প্রশাসনের (ইসিবির কর্তারা) সবাই আমার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার শেষ হওয়ার সময় আমার বয়স হয়েছিল ৩৩ বছর। খেলেছি ১০৪টি টেস্ট। অথচ আমার ১৫০-১৬০টি টেস্ট খেলা উচিত ছিল। নামের পাশে ১২-১৩ হাজার রান থাকা উচিত ছিল। আমার মনে হয়, এটা আমার এটা প্রাপ্য ছিল।’

আইপিএলে এখন ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের অভাব নেই। চোটে না পড়লে জস বাটলার, জফরা আর্চার, স্যাম কারানদের নিয়মিতই এই লিগে দেখা যায়। পিটারসেনের দাবি—ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের এই পথ তৈরি করে দেওয়ার পেছনের কারিগর তিনি, ‘জস বাটলারের একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিল কিছু দিন আগে। সে আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছে। আমি যে ত্যাগ স্বীকার করেছি, তারা সেসবের ফল পাচ্ছে এখন।’

আইপিএলে পাঁচটি মৌসুম খেলেছেন পিটারসেন। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু দিয়ে ২০০৯ সালের মৌসুমে অভিষেক হয় তাঁর। সব মিলিয়ে পাঁচটি ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে আইপিএল খেলেছেন তিনি। ৩৬ ইনিংসে ব্যাট হাতে করেছেন ১০০১ রান। স্ট্রাইকরেট ১৩৪.৭২, ব্যাটিং গড় ৩৭.০৭। আইপিএলে এক সেঞ্চুরির পাশাপাশি চারটি ফিফটি আছে সাবেক তারকা ব্যাটারের নামের পাশে।

সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, যুদ্ধ বন্ধে ইরানের পাল্টা ১০ দফা

খাবারের জন্য রক্ত বিক্রি করা এই বিলিয়নিয়ারের জীবনের ৬ শিক্ষা

রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিলেন কোয়েল মল্লিক

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে বিচারকেরা ঐক্যবদ্ধ: বিবৃতি

সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

খাবারের জন্য রক্ত বিক্রি করা এই বিলিয়নিয়ারের জীবনের ৬ শিক্ষা

খাবারের জন্য রক্ত বিক্রি করা এই বিলিয়নিয়ারের জীবনের ৬ শিক্ষা

ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, যুদ্ধ বন্ধে ইরানের পাল্টা ১০ দফা

ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, যুদ্ধ বন্ধে ইরানের পাল্টা ১০ দফা

পুলিশি হেফাজতে বাবা-ছেলের মৃত্যু, ভারতে ৯ পুলিশ সদস্যের মৃত্যুদণ্ড

পুলিশি হেফাজতে বাবা-ছেলের মৃত্যু, ভারতে ৯ পুলিশ সদস্যের মৃত্যুদণ্ড

মালয়েশিয়া পাচারকালে বিমানবন্দরে ১২০ কেজি ওষুধ আটক

মালয়েশিয়া পাচারকালে বিমানবন্দরে ১২০ কেজি ওষুধ আটক

বিশ্বকাপে জায়গা করে নিতে নেইমারের অস্ত্রোপচার

বিশ্বকাপে জায়গা করে নিতে নেইমারের অস্ত্রোপচার

ক্যারিয়ার নষ্টের জন্য আইপিএলকে দুষছেন পিটারসেন

ক্যারিয়ার নষ্টের জন্য আইপিএলকে দুষছেন পিটারসেন

প্রথমবার ইউরোপে খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ

প্রথমবার ইউরোপে খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ

‘এখন খেললে মৌসুমে হাজার গোল করতেন ম্যারাডোনা’

‘এখন খেললে মৌসুমে হাজার গোল করতেন ম্যারাডোনা’