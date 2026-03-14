বিসিবির কাবলি সেট উপহার পেয়ে দারুণ খুশি তাসকিন-মোস্তাফিজরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
উপহার নিচ্ছেন তাসকিন আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

উপহারটা নিয়েই লাজুক হাসিতে ধন্যবাদ জানালেন মোস্তাফিজুর রহমান। পাশ থেকে মোস্তাফিজের উদ্দেশে দলের ফিজিও বায়েজিদুল ইসলামের রসিকতা, ‘তোমার পাঞ্জাবিটা দেখাও না আগে’। মোস্তাফিজের তা শুনতে বয়েই গেছে! উপহার নিয়েই ঝটপট বিদায় নিলেন বাঁহাতি পেসার।

গতবার থেকে ঈদে ক্রিকেটারদের বিশেষ উপহার দিচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এবারও সেটির ধারাবাহিকতায় উপলক্ষে ক্রিকেটারদের বিশেষ উপহার দিয়েছে বিসিবি। টিম হোটলে সেই উপহার পেয়ে দলের পেসার তাসকিন আহমেদ বিসিবিকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের পেজে প্রকাশিত এক ভিডিওতে বলেছেন, ‘অনেক ধন্যবাদ। খুবই খুশি যে ঈদের উপহার দিচ্ছে খেলোয়াড়দের।’

সুদৃশ্য উপহার বাক্সে খেলোয়াড়দের জন্য কাবলি সেট, তাঁদের স্ত্রীর জন্য কাপড় আর শিশুদের জন্য চকলেট। উপহার নিয়ে তাসকিন বললেন, ‘হোয়াট আ বিউটিফুল গিফট! এগুলো পরিবারের—আমাদের যাদের বাবু আছে তাদের জন্য (চকলেট)। এটা আমার জন্য, খুব সুন্দর একটা কাবলি। এবং আমার স্ত্রীর জন্য (কাপড়)। খুবই খুশি এবং প্রশংসা করছি এ জন্য যে, বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে হয়তো ২৬৫ দিনই দলের সঙ্গে থাকা হয়। এটাও আমার ফ্যামিলি। খুবই স্পেশাল, খুবই খুশি।’

দলের ম্যানেজার নাফিস ইকবাল ক্রিকেটারদের উপহার নিয়ে বলেছেন, ‘ইনশাআল্লাহ সামনে এটাকে আরও বড় করে দেব। আমার কাছে মনে হয় যে এটা একটা বন্ধন, যেটা খেলোয়াড় ও বিসিবির মধ্যে থাকাটা খুবই দরকার। যে উপহার দেওয়া হলো, এটা কিন্তু ওরা সহজেই কিনত পারে। কিন্তু এই যে খুশিটা দেখা যায় উপহার পেলে, এটা দেখলে অনেক শান্তি পাই।’

উপহার নিয়ে খুশিতে ডগমগ তাসকিন ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভক্তদের। আগামীকাল পাকিস্তানের বিপক্ষে তাসকিনরা সিরিজ জিততে পারলে ঈদের আগে বাংলাদেশের দর্শকরাই বরং পাবে বিরাট এক উপহার।

জাল সনদে ১২৮ শিক্ষক, ফেরত দিতে হবে টাকা

মধ্যপ্রাচ্যের পথে ২৫০০ মেরিন সেনা, স্থল অভিযানের ইঙ্গিত পেন্টাগনের

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের প্রভাব: জ্বালানির সংকটে আশার আলো দেখছে বাংলাদেশ

‘হরমুজ প্রণালি মুক্ত করতে’ ইরানের খারগ দ্বীপে রাতভর ভয়াবহ হামলা

ইমাম-পুরোহিতদের হাতে মাসিক সম্মানী তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

৯২ হাজার টন গ্যাস নিয়ে হরমুজ প্রণালি পার হলো দুই ভারতীয় জাহাজ

গাইবান্ধায় পুলিশের জুয়া খেলার ভিডিও ভাইরাল, তদন্ত কমিটি

ঝিনাইদহে নিহত কর্মীর লাশ নিয়ে বিএনপির বিক্ষোভ, জামায়াতের দাবি স্ট্রোকে মৃত্যু

ট্রাম্পের অস্থির আচরণ, নেপথ্যে ইরান হামলার ফলাফল নিয়ে বিভক্ত হোয়াইট হাউস

খারগ দ্বীপে হামলা: ট্রাম্পের কৌশলগত বিজয় নাকি দীর্ঘমেয়াদি ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি

বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচের আগে ধাক্কা খেল পাকিস্তান

রোমাঞ্চ ছড়ানো লড়াইয়ে দোরিয়েলতনের হ্যাটট্রিকে শীর্ষে কিংস

ক্রিকেটারদের জরিমানার খবর উড়িয়ে দিল পাকিস্তান

