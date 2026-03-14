বিসিবির কাবলি সেট উপহার পেয়ে দারুণ খুশি তাসকিন-মোস্তাফিজরা

উপহারটা নিয়েই লাজুক হাসিতে ধন্যবাদ জানালেন মোস্তাফিজুর রহমান। পাশ থেকে মোস্তাফিজের উদ্দেশে দলের ফিজিও বায়েজিদুল ইসলামের রসিকতা, ‘তোমার পাঞ্জাবিটা দেখাও না আগে’। মোস্তাফিজের তা শুনতে বয়েই গেছে! উপহার নিয়েই ঝটপট বিদায় নিলেন বাঁহাতি পেসার।
গতবার থেকে ঈদে ক্রিকেটারদের বিশেষ উপহার দিচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এবারও সেটির ধারাবাহিকতায় উপলক্ষে ক্রিকেটারদের বিশেষ উপহার দিয়েছে বিসিবি। টিম হোটলে সেই উপহার পেয়ে দলের পেসার তাসকিন আহমেদ বিসিবিকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের পেজে প্রকাশিত এক ভিডিওতে বলেছেন, ‘অনেক ধন্যবাদ। খুবই খুশি যে ঈদের উপহার দিচ্ছে খেলোয়াড়দের।’
সুদৃশ্য উপহার বাক্সে খেলোয়াড়দের জন্য কাবলি সেট, তাঁদের স্ত্রীর জন্য কাপড় আর শিশুদের জন্য চকলেট। উপহার নিয়ে তাসকিন বললেন, ‘হোয়াট আ বিউটিফুল গিফট! এগুলো পরিবারের—আমাদের যাদের বাবু আছে তাদের জন্য (চকলেট)। এটা আমার জন্য, খুব সুন্দর একটা কাবলি। এবং আমার স্ত্রীর জন্য (কাপড়)। খুবই খুশি এবং প্রশংসা করছি এ জন্য যে, বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে হয়তো ২৬৫ দিনই দলের সঙ্গে থাকা হয়। এটাও আমার ফ্যামিলি। খুবই স্পেশাল, খুবই খুশি।’
দলের ম্যানেজার নাফিস ইকবাল ক্রিকেটারদের উপহার নিয়ে বলেছেন, ‘ইনশাআল্লাহ সামনে এটাকে আরও বড় করে দেব। আমার কাছে মনে হয় যে এটা একটা বন্ধন, যেটা খেলোয়াড় ও বিসিবির মধ্যে থাকাটা খুবই দরকার। যে উপহার দেওয়া হলো, এটা কিন্তু ওরা সহজেই কিনত পারে। কিন্তু এই যে খুশিটা দেখা যায় উপহার পেলে, এটা দেখলে অনেক শান্তি পাই।’
উপহার নিয়ে খুশিতে ডগমগ তাসকিন ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভক্তদের। আগামীকাল পাকিস্তানের বিপক্ষে তাসকিনরা সিরিজ জিততে পারলে ঈদের আগে বাংলাদেশের দর্শকরাই বরং পাবে বিরাট এক উপহার।
