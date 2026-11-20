টিভিতে আজ কী কী খেলা দেখবেন
রাওয়ালপিন্ডি টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলায় মাঠে নামবে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। ওয়েলিংটন টেস্টের দ্বিতীয় দিনে লড়ছে ভারত-নিউজিল্যান্ড। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে আজকের যত খেলা।
ক্রিকেট
ওয়েলিংটন টেস্ট: ২য় দিন
ভারত-নিউজিল্যান্ড
ভোর ৪টা, সরাসরি
সনি টেন ৩, ৪ ও ৫
রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট: ৪র্থ দিন
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
সকাল ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স
পাকিস্তান-আরব আমিরাত
দুপুর ১২টা, সরাসরি
সনি টেন ২
ফুটবল
লা লিগা
আথলেটিক বিলবাও-এসপানিওল
রাত ২টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস