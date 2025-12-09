Ajker Patrika
ক্রিকেট

সিলেটের আশায় জল ঢেলে চ্যাম্পিয়ন রংপুর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৭: ২৬
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

নিজেদের কাজটা গতকালই সেরে রেখেছিল রংপুর। কেবল তাদের চোখ ছিল সিলেট-বরিশাল ম্যাচের দিকে। সে ম্যাচের ফলাফল আকবর আলীর দলের পক্ষে এসেছে। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ২৭তম আসরের শিরোপা জিতেছে উত্তরের দলটি।

বিস্তারিত আসছে....

বিষয়:

খেলাক্রিকেটরংপুর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মোহাম্মদপুর ট্র্যাজেডি: নাটোরে পৌঁছাল মা-মেয়ের মরদেহ, দুদিন আগে হারিয়ে গিয়েছিল চাবি

পদোন্নতির ডাক পেলেন শেখ হাসিনার সাজা প্রত্যাখ্যান করা শিক্ষক মাসুদ রানা

যে আমলে রিজিকে সচ্ছলতা আসে

শাজাহানপুরে পিস্তলসহ স্বেচ্ছাসেবক দলের বহিষ্কৃত নেতা আটক

আজকের রাশিফল: বিনিয়োগে মায়ের পরামর্শ মেনে চলুন, অতি রোমান্টিকতা বিপত্তি ডাকবে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সিরাজগঞ্জে ‘মিছিল নিয়ে’ ওয়াজ মাহফিলে জামায়াত নেতা, হামলার অভিযোগ বিএনপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে

‘মিছিল নিয়ে’ ওয়াজ মাহফিলে জামায়াত নেতা, হামলার অভিযোগ

সব দলের জন্য নির্বাচনের ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ তৈরি হয়নি: জি এম কাদের

সব দলের জন্য নির্বাচনের ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ তৈরি হয়নি: জি এম কাদের

‘বঙ্কিমদার’ বন্দে মাতরমকে জাতীয় সংগীত না করায় নেহেরুকে মোদির তোপ

বন্দে মাতরমকে জাতীয় সংগীত না করায় নেহেরুকে মোদির তোপ

তুরস্কের গোয়েন্দা সহায়তায় যেভাবে ‘দামেস্কের আমির’ হলেন আল–শারা

তুরস্কের গোয়েন্দা সহায়তায় সিরিয়া জয় আল–শারার

মোহাম্মদপুর ট্র্যাজেডি: নাটোরে পৌঁছাল মা-মেয়ের মরদেহ, দুদিন আগে হারিয়ে গিয়েছিল চাবি

মোহাম্মদপুর ট্র্যাজেডি: নাটোরে পৌঁছাল মা-মেয়ের মরদেহ, দুদিন আগে হারিয়ে গিয়েছিল চাবি