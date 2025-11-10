Ajker Patrika
ক্রিকেট

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচে জিতে গেল বৃষ্টি

ক্রীড়া ডেস্ক    
বৃষ্টির কারণে খেলা বন্ধ হওয়ার আগে মাঠে গড়িয়েছে ৬.৩ ওভার। ছবি: এক্স
বৃষ্টির কারণে খেলা বন্ধ হওয়ার আগে মাঠে গড়িয়েছে ৬.৩ ওভার। ছবি: এক্স

দুই দলের জন্যই ম্যাচটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু নিউজিল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে জিতল না কেউ। নেলসনের সাক্সটন ওভালে বৃষ্টির কারণে ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়েছে।

বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল আগে থেকেই। শেষ পর্যন্ত হয়েছেও তাই। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে তাই শুরুর পর ম্যাচ পরিত্যক্ত করেছেন অফিসিয়ালরা। প্রথম ৩ টি-টোয়েন্টি শেষে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল নিউজিল্যান্ড। চতুর্থ ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় একটা বিষয় এখন নিশ্চিত–সিরিজ হারছে না নিউজিল্যান্ড। চ্যালেঞ্জ থেকেই গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজের। সিরিজ বাঁচাতে চাইলে শেষ ম্যাচে জিততেই হবে সফরকারী দলকে। ১৩ নভেম্বর শেষ টি-টোয়েন্টিতে মাঠে নামবে দুই দল।

বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও এদিন যথাসময়েই টস হয়। ম্যাচও শুরু হয় নির্ধারিত সময়ে। পঞ্চম ওভারে প্রথমবার ম্যাচে বৃষ্টি হানা দেয়। এজন্য কিছুক্ষণ খেলা বন্ধ ছিল। বৃষ্টি থামার পর ফের মাঠে বল গড়ায়। কিন্তু বেশিক্ষণ খেলা হয়নি। ৯ বল পর ফের বৃষ্টি নামলে দ্বিতীয়বারের মতো খেলা বন্ধ হয়। এই দফায় আর বৃষ্টি থামেনি।

বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হওয়ার আগে ৬.৩ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ৩৮ রান করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। পরিসংখ্যানই বলছে–কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছে অতিথি ব্যাটারদের। কাইল জেমিসন, জ্যাকব ডাফি, জেমস নিশামদের বোলিংয়ের সামনে হাতখুলে খেলতে পারেননি আমির জাঙ্গু, আলিক আথানেজরা। নিশামের করা ষষ্ঠ ওভারে ড্যারেল মিচেলের হাতে ধরা পড়েন আথানেজ। ১৮ বলে ২১ রান করেন এই ওপেনার। ১২ রান করতেই ১৮ বল খেলেন আরেক ওপেনার জাঙ্গু।

এর আগে প্রথম ৩ টি-টোয়েন্টিতে দারুণ লড়াই করেছে নিউজিল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তিনটি ম্যাচই ফয়সালা হয় শেষ ওভারে। তাই আরও একটি জমজমাট লড়াই দেখার অপেক্ষায় ছিল ভক্তরা। সেটা হতে দিল না প্রকৃতি।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটনিউজিল্যান্ড ক্রিকেটওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট
ফুটবল

আসিফ ক্ষমা না চাইলে অ্যাকশনে যাওয়ার হুমকি ফুটবলারদের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফুটবল নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন আসিফ। ছবি: সংগৃহীত
ফুটবল নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন আসিফ। ছবি: সংগৃহীত

দেশের ৬৪ জেলার ক্রিকেট কোচ, সংগঠক ও ক্রীড়া কর্মকর্তাদের নিয়ে গতকাল শুরু হয়েছে বিসিবির ক্রিকেট কনফারেন্স। সেখানে ফুটবল নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন বিসিবি পরিচালক ও গায়ক আসিফ আকবর। ফুটবলের জন্য ক্রিকেট খেলা যাচ্ছে না বলে দাবি তাঁর। সেই কথার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে ফুটবল অঙ্গনে। আসিফ ক্ষমা না চাইলে বড় অ্যাকশনে যাবেন সাবেক ও বর্তমান ফুটবলাররা।

আজকের পত্রিকাকে জাতীয় দলের সাবেক স্ট্রাইকার জাহিদ হাসান এমিলি বলেন, ‘তিনি যদি ক্ষমা না চান, তাঁর বিরুদ্ধে বিশাল অ্যাকশনে যাব। বিসিবিতে আমরা চিঠি দেব তাঁকে বিতাড়িত করার। তাঁর এ কথা শুনে দেখলাম বুলবুল ভাইয়েরা তালি দিচ্ছে। এটার বিরুদ্ধে চরম অ্যাকশন হবে। মানহানির মামলা দেওয়া হবে।’

কোন ফুটবলার আসিফের সঙ্গে বাজে ব্যবহার করেছেন, তা জানতে চান জাতীয় দলের ডিফেন্ডার শাকিল আহাদ তপু। ফেসবুকে এক পোস্টে তিনি লেখেন, ‘একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে ফুটবল ও ফুটবলারদের নিয়ে এমন বক্তব্যকে ধিক্কার ও তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। ক্রিকেট, ফুটবল, হকিসহ সব খেলাই আমাদের। কোনো খেলাকে ছোট করে দেখার নেই। তবে আসিফ আকবরের এমন বক্তব্য মেনে নেওয়া যায় না। অবশ্যই এর জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। উনার কাছে আমি জানতে চাওয়া, কোন ফুটবল খেলোয়াড় উনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন?’

আসিফের বক্তব্যে বৈষম্যের ছায়া দেখতে পাচ্ছেন আরেক ডিফেন্ডার জাহিদ হাসান শান্ত, ‘কোনো সময় ক্রিকেটকে ছোট করে দেখিনি। পদ পেয়ে আপনার মাথা নষ্ট হয়ে গেছে। ইউরোপের দেশগুলো যদি ক্রিকেট খেলত, তাহলে বাংলাদেশের ক্রিকেট কোথায় থাকত? বিশ্বে কয়টা দেশ ক্রিকেট খেলে, আর কয়টা দেশে ফুটবল খেলে? এভাবে ফুটবলকে ছোট করে আপনার কথা বলা ঠিক হয়নি। আপনি ফুটবল আর ক্রিকেটের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করলেন। আশা করি, লাইভে এসে বিষয়টা সমাধান করবেন। শেষে মারামারির কথাটা বলে বোঝালেন আপনি একটা অযোগ্য এবং সেবনকারী।’

জাতীয় দলের স্ট্রাইকার আল আমিন তাঁর ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‘ফুটবল পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। জনাব আসিফ আকবর সাহেব, যে অভিব্যক্তিতে কথা বলেছেন—সেটি স্পোর্টসের ভাষা নয়। তিনি ডিসিপ্লিন ইস্যুতে কথা বলেছেন। ফুটবল অনেক শারীরিক খেলা হলেও ধৈর্য ধারণ করতে হয়, প্রতিপক্ষকে সম্মান জানিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়। অসদাচরণ কিংবা ফাউলের জন্য রেফারির ইনস্ট্যান্ট সিদ্ধান্ত মেনে মাঠও ছাড়তে হয়। তা ছাড়া ন্যাশনাল ক্যাম্পে খাবার থেকে শুরু করে টাইম ম্যানেজমেন্ট সব চলে নিয়মমাফিক। নিয়মের হেরফের হলেই গুনতে হয় শাস্তি। তাই ফুটবলারদের দয়া করে ডিসিপ্লিন শেখাতে আসবেন না। আপনাকে অবশ্যই এর জন্য অনুতপ্ত হওয়া উচিত!’

এর আগে গতকাল ঢাকার একটি পাঁচতারকা হোটেলে ক্রিকেট কনফারেন্সে আসিফ বলেন, ‘ফুটবলারদের জন্য (ক্রিকেট) খেলা যাচ্ছে না সারা দেশে। তারা উইকেট ভেঙে ফেলল, উইকেট নষ্ট করে ফেলেছে। আবার ২৪ তারিখ আবাহনী-মোহামেডান ফুটবল খেলা কুমিল্লা স্টেডিয়ামে। এই সমস্যাটা শুধু কুমিল্লার না। প্রতিটা জেলার স্টেডিয়াম দখল করে রেখেছে ফুটবল, প্রতিটা জেলার যেখানে ফুটবলের কাজ নেই, সেখানেও ফুটবল দখল করে রেখেছে এবং ফুটবলারদের ব্যবহার খুব খারাপ।’

বিষয়:

খেলাআসিফ আকবরফুটবলক্রিকেট
ক্রিকেট

আরেক হেমন্তে বুলবুল-সুমনদের অন্য বাস্তবতা

অয়ন রায়, ঢাকা  
আজ বাংলাদেশের টেস্ট অভিষেকের ২৫ বছর। ছবি: সংগৃহীত
আজ বাংলাদেশের টেস্ট অভিষেকের ২৫ বছর। ছবি: সংগৃহীত

২০০০ সালের ১০ নভেম্বর। হেমন্তের এক সুন্দর সকালে বাংলাদেশ ক্রিকেট পা দিয়েছিল নতুন যুগে। একই বছরের ২৬ জুন টেস্ট মর্যাদা পাওয়ার পর বাংলাদেশ প্রথমবার খেলতে নামে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে। বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট অধিনায়ক নাইমুর রহমান দুর্জয় টস করেছেন আরেক বাঙালি অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীর সঙ্গে। টেস্ট ইতিহাসে বাংলাদেশের প্রথম সেঞ্চুরিটা এসেছিল আমিনুল ইসলাম বুলবুলের ব্যাট থেকে। ৯ উইকেটে হারলেও সেই টেস্টের স্মৃতি আজও অনেকের কাছে অমলিন।

আজ টেস্ট অভিষেকের ২৫ বছর পূর্ণ হলো বাংলাদেশের। রজতজয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) দুদিনব্যাপী ক্রিকেট কনফারেন্সের আয়োজন করেছে। কাল সন্ধ্যায় সোনারগাঁও হোটেলে সম্মেলনের প্রথম দিন শেষে বিসিবি সভাপতি সাংবাদিকদের সঙ্গে আড্ডায় ফিরে যাচ্ছিলেন ২৫ বছর আগের স্মৃতিতে। একটা তর্ক বেশ জমে উঠল। এক সাংবাদিক বুলবুলের কাছে জানতে চাইলেন, অভিষেক টেস্টে তিনি সেঞ্চুরি পূর্ণ করেছিলেন কার বলে—মুরালি কার্তিক নাকি সুনীল জোশির? দুজনই তখন তরুণ বাঁহাতি স্পিনার, বোলিং অ্যাকশনও প্রায় কাছাকাছি। বুলবুল কোনো সময়ক্ষেপণ না করে বললেন, মুরালি কার্তিক। স্কোরিং শটের স্মৃতিও সতেজ বুলবুলের, ‘মোহামেডানের সমর্থকেরা বলতেন ঝাড়ু শট। কিন্তু আমি খেলেছিলাম প্যাডল সুইপ। শতভাগ নিশ্চিত, ওটা ছিল মুরালি কার্তিক। ওর সঙ্গে যখনই দেখা হয়, শততম টেস্টের স্মৃতিচারণা হয়। এখন তো সে ধারাভাষ্য দেয়।’

বুলবুল সৌভাগ্যবান, বিসিবির সভাপতি হিসেবে তিনি উদ্যাপন করছেন অভিষেক টেস্টের রজতজয়ন্তী। বুলবুল সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলেন, আজ বিকেলে কেক কাটা হবে, সবাই থাকবেন। অভিষেক টেস্টের সেঞ্চুরির রজতজয়ন্তী উপলক্ষেও কি কেক কাটা হবে না? বুলবুল বলেন, ‘না, আর আমি প্রথম দিনে সেঞ্চুরি করিনি। প্রথম দিন অপরাজিত ছিলাম ৬৪ রানে, সুমনও ফিফটি করেছিল। আমি সেঞ্চুরি করেছিলাম দ্বিতীয় দিনে।’

বুলবুলের সংবাদ সম্মেলন শেষে দেখা হয়ে গেল হাবিবুল বাশার সুমনের সঙ্গে। বিসিবি যে দুদিনব্যাপী ক্রিকেট কনফারেন্সের আয়োজন করেছে, সেটির সমন্বয়ক সুমনই। অভিষেক টেস্টের দুই পারফরমারসহ আরও অনেকে এখনো ক্রিকেটে সক্রিয়। তবে এ মুহূর্তে অভিষেক টেস্টের অধিনায়ক নাঈমুর রহমান দুর্জয়ের ঠিকানা কারাগার। আওয়ামী লীগের সাবেক এই সংসদ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয় গত মে মাসে।

ঐতিহাসিক দিন উদ্যাপনেই সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না বুলবুলের নেতৃত্বাধীন বর্তমান ক্রিকেট বোর্ড। তারা দেশের ক্রিকেট এগিয়ে নিতে চায় বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে। গতকাল শুরু হওয়া কনফারেন্সের প্রথম দিনে দেশের ক্রিকেটের অবকাঠামোগত উন্নতির কথাই আলোচনা হয়েছে বেশি। কনফারেন্স শেষে বুলবুল সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, আগামী জাতীয় লিগের দল গঠন করবে জেলা-বিভাগীয় পর্যায়ের কোচ। বড় বড় স্টেডিয়াম নয়, তাঁদের চাওয়া ভালো খেলার মাঠ আর পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা। বুলবুলরা স্বীকার করেন, টেস্ট আঙিনায় পা দেওয়ার পর গত ২৫ বছরে দেশের ক্রিকেট যত দূর পৌঁছানোর কথা, ততটা এগোনো হয়নি।

২৫ বছরে এখন পর্যন্ত বছরে গড়ে একটি টেস্টও জিততে পারেনি বাংলাদেশ। ১৫৪ ম্যাচ খেলে জিতেছে ২৩ টেস্ট, হেরেছে ১১২ ও ১৯ ম্যাচ ড্র হয়েছে। টেস্টে ১১২ হারের মধ্যে ৪৭ বারই বাংলাদেশ হেরেছে ইনিংস ব্যবধানে। শুধু তা-ই নয়, সদ্য টেস্ট মর্যাদা পাওয়া আফগানিস্তানের কাছেও বাংলাদেশ হেরেছে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে। টেস্টে প্রথম জয় বাংলাদেশ পেয়েছে ৩৫ তম ম্যাচে এসে। ২০০৫ সালে চট্টগ্রামের এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে জিম্বাবুয়েকে ২২৬ রানে হারিয়ে টেস্টে বাংলাদেশ প্রথম জেতে। সেই জয়টা পরে এসেছে কালেভদ্রে।

টেস্টে ২৫ বছরে অধিনায়কত্ব নিয়েও তো কম ঘটনা ঘটেনি। অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিয়ে আবার অধিনায়ক হওয়া, চোটে পড়ায় নিয়মিত অধিনায়ক না থাকায় অন্য কারও কাঁধে নেতৃত্বভার তুলে দেওয়ার ঘটনা দেখে গেছে। ২৫ বছরে এখন পর্যন্ত ১৪ অধিনায়কের অধীনে টেস্ট খেলেছে বাংলাদেশ। সবচেয়ে বেশি ৩৪ টেস্টে নেতৃত্ব দিয়েছেন মুশফিক। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ ৯৮ ম্যাচ, সর্বোচ্চ ৬,৩২৮ রান, সবচেয়ে বেশি ৩ ডাবল সেঞ্চুরি—সব রেকর্ড মুশফিকেরই। সেই মুশফিকই ১৯ নভেম্বর দেশের ক্রিকেট ইতিহাসের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলতে যাচ্ছেন।

হতাশার মধ্যে আছে কিছু গৌরবগাথা। গত বছর পাকিস্তানকে তাদের মাঠে ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছে বাংলাদেশ। ২০২২ সালে মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়েছিলেন তাসকিন আহমেদ-মুশফিকুর রহিমরা। ২০০৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তাদের মাঠে ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছিল বাংলাদেশ। ২০১৭ সালে কলম্বোয় বাংলাদেশ জিতেছিল তাদের শততম টেস্ট।

টেস্টে বাজে পারফরম্যান্সের কারণ হিসেবে দেশের ঘরোয়া ‘পিকনিক ক্রিকেট’ নামে পরিচিত ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে তাইজুল ইসলাম-মুমিনুল হকরা কথা বলেছেন অনেকবার। আর অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডকে মিরপুরের ঘূর্ণি উইকেটে হারালেও এমন ফর্মুলায় বাংলাদেশ হেরেছে বেশ কয়েকবার। গতকাল ক্রিকেট কনফারেন্সের প্রথম দিন শেষে সংবাদ সম্মেলনে বুলবুল বলেন, ‘আমাদের দরকার খোলা মাঠ। ভালো উইকেট। উইকেটের বাউন্স ভালো থাকবে। ভালো আউটফিল্ডও থাকবে, যাতে একটা বাচ্চা ছেলে বা মেয়ে সহজে ফিল্ডিং করতে পারবে।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটেস্ট ক্রিকেট
ক্রিকেট

বিসিবির তদন্ত কমিটির নিরপেক্ষতা নিয়ে সংশয়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিসিবি। ছবি: বিসিবি
তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিসিবি। ছবি: বিসিবি

আমিনুল ইসলাম বুলবুল গতকাল বারবার বলছিলেন, ‘মনটা খুব খারাপ’। বিসিবি যখন টেস্ট অভিষেকের রজতজয়ন্তী উদ্যাপনে ব্যস্ত, তখন দেশের ক্রিকেট তোলপাড় নারী ক্রিকেটারদের নিপীড়নের অভিযোগে। বাংলাদেশ নারী দলের সাবেক নির্বাচক ও ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জুর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলেছেন ক্রিকেটার জাহানারা আলম। বিসিবির নারী বিভাগের সাবেক ইনচার্জ প্রয়াত তৌহিদ মাহমুদসহ অনেকের বিরুদ্ধেও গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন জাহানারাসহ একাধিক নারী ক্রিকেটার।

গত কয়েক দিনে নারী ক্রিকেটের নানা অভিযোগ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার পর গতকালই প্রথম সংবাদমাধ্যমের সামনে এলেন বিসিবি সভাপতি। তার আগে চার দিন তিনি আইসিসির সভায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন দুবাইয়ে। গতকাল সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে বুলবুল বারবার তুলে ধরতে চাইলেন ক্রিকেট কনফারেন্সে আলোচিত বিষয়। কিন্তু সংবাদমাধ্যম শুনতে চাইছিল আলোচিত জাহানারার বিষয়ে বিসিবির উদ্যোগ ও করণীয় নিয়ে। বুলবুল বলেন, ‘জাহানারার অভিযোগ যেটা এসেছিল, লিখিত এসেছিল ২০২১ সালে। ২০২১ সালে সম্ভবত সেটা শেষ হয়ে গেছে। নতুন করে যেটা এসেছে, সেটা এখনো আসেনি বোর্ডের কাছে। যেকোনো ধরনের হেনস্তার বিরুদ্ধে বিসিবির শূন্য সহনশীল (জিরো টলারেন্স) অবস্থান।’

বুলবুল আরও যোগ করেন, ‘বোর্ডে আমরা খবরগুলো পাচ্ছি বিচ্ছিন্ন জায়গা থেকে। ক্রিকেট বোর্ডে লিখিত বা মৌখিক কোনো অভিযোগ আসেনি। অনেক কিছুই তো দেখেছি। যদি কেউ অভিযোগ করেন, সেটা লিখিত বা মৌখিকভাবে আসতে পারে। বোর্ড ব্যাপারটা সিরিয়াসলি দেখবে। নিউজ তো অনেক কিছুই হয়। আমরা বলছি না সত্য বা অসত্য।’

বুলবুলের পাশে বসা বিসিবির মিডিয়া বিভাগের প্রধান আমজাদ হোসেন বলেন, ‘৭২ ঘণ্টা আগে একটা ভিডিও সাক্ষাৎকার দেখেছি। সেটা আমাদের সকলকেই আলোড়িত করে। মনে অনুকম্পন সৃষ্টি করে। তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছি। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি পুরোপুরি স্বাধীনভাবে কাজ করবে। ১৫ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেবেন। সেটার একটি কপি বিসিবিতে এবং আরেকটি কপি এনএসসিতে জমা দেওয়া হবে।’

বিসিবির তিন সদস্যের কমিটির আহ্বায়ক সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তারিক উল হাকিম। কমিটির অন্য দুই সদস্য বিসিবির একমাত্র নারী পরিচালক রুবাবা দৌলা ও সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লা। এই তদন্ত কমিটির নিরপেক্ষতা নিয়ে সংশয় আছে জনমনে। নিরপেক্ষতা আনতেই ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) গতকাল এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করতে কমিটিতে যৌন হয়রানি তদন্তে দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অন্তত দুজন স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞকে যুক্ত করতে হবে। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ‘অভিযোগ তদন্তে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠনকে আমরা ইতিবাচক হিসেবে দেখতে চাই। তবে এ কমিটির কার্যক্রমে পূর্ণ পেশাদারি, নিরপেক্ষতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিতের স্বার্থে যৌন হয়রানির মতো বিশেষ ক্ষেত্রে অভিযোগ তদন্তের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাসম্পন্ন অন্তত দুজন স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞকে তদন্ত কমিটিতে যুক্ত করতে হবে। এর আগেও উত্থাপিত যৌন নিপীড়নের অভিযোগের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বিসিবি, বরং অভিযোগ ধামাচাপা দিয়ে নিপীড়কের বিচারহীনতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে।’

যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে, সেটির প্রতিবেদনে উল্লিখিত শাস্তি কিংবা সুপারিশ কি প্রকাশ্যে আনবে বিসিবি? বোর্ড সভাপতি বুলবুল বলেন, ‘একটা তদন্ত চলছে, এটা নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাই না। আমরা যেকোনো নিপীড়নের ব্যাপারে জিরো টলারেন্স।’

সংবাদ সম্মেলনের একপর্যায়ে বুলবুল বললেন, এসব আলোচনা অস্বস্তিকর, বিব্রতকর। এমন পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতেও যেন পড়তে না হয়, সেটি নির্ভর করছে বিসিবির পদক্ষেপের ওপর।

বিষয়:

খেলাবিসিবিক্রিকেট
খেলা

উইন্ডিজের টিকে থাকার লড়াই, দেখবেন কীভাবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
সিরিজে ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে আছে সফরকারী দল। ঠবি: এক্স
সিরিজে ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে আছে সফরকারী দল। ঠবি: এক্স

৫ ম্যাচ সিরিজের চতুর্থ টি–টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ম্যাচটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্যারিবীয়দের জন্য। সিরিজে টিতে থাকতে চাইলে আজ জিততেই হবে সফরকারীদের। অন্যদিকে তারা হারলে সিরিজ জিতে নেবে ব্ল্যাক ক্যাপসরা। হেরে সিরিজ শুরুর পর টানা দুই ম্যাচ জেতায় এগিয়ে আছে নিউজিল্যান্ড। ওয়েস্ট ইন্ডিজ–নিউজিল্যান্ডের টি–টোয়েন্টি ছাড়া আজ টিভিতে বড় কোনো ম্যাচ নেই। ক্রীড়াঙ্গনে দিনটা তাই ম্যাড়ম্যাড়ে যাবে।

আজকের খেলা

ক্রিকেট

চতুর্থ টি-টোয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সকাল ৬টা ১৫ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
