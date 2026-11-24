৫২ বলে ডাবল সেঞ্চুরিতে রেকর্ড বই ওলটপালট সূর্যবংশীর
মাত্র ৫২ বলেই ডাবল সেঞ্চুরি! বৈভব সূর্যবংশীর ব্যাটিং তাণ্ডবে ভেঙে গেছে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটের একাধিক রেকর্ড। সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ভারত ‘এ’ দলের হয়ে ইতিহাস গড়েছেন ১৫ বছর বয়সী এই ব্যাটার।
মেনস এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারসের ম্যাচে আজ দোহায় অবিশ্বাস্য এক ইনিংস খেলেছেন সূর্যবংশী। ৫২ বলে ২০০ রান পূর্ণ করার পথে একদিনের ক্রিকেটের এই সংস্করণে দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়েছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ৫৩ বলে ২০৪ রান করে সাজঘরে ফেরেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। তাঁর ইনিংসে ছিল ৭টি চার ও ২৮টি ছক্কা।
শুধু ডাবল সেঞ্চুরি নয়, এদিন লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটের দ্রুততম সেঞ্চুরি ও দেড়শ রানের রেকর্ডও নিজের করে নিয়েছেন সূর্যবংশী। মাত্র ২৮ বলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি, যা লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড। এতদিন ২৯ বলে সেঞ্চুরি করে রেকর্ডটি নিজের দখলে রেখেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার জ্যাক ফ্রেজার ম্যাকগার্ক।
সেঞ্চুরির পরও থামেনি সূর্যবংশীর ঝড়। মাত্র ৪০ বলে দেড়শ রান পূর্ণ করে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম ১৫০ রানের রেকর্ডও গড়েছেন তিনি। এক ইনিংসে ২৮টি ছক্কা মেরে এই সংস্করণে এক ইনিংসে সর্বাধিক ছক্কার রেকর্ডও নিজের করে নিয়েছেন তরুণ এই ক্রিকেটার।
এর আগে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরির রেকর্ড ছিল ৮৪ বলে। সূর্যবংশী সেই রেকর্ডকে অনেক পেছনে ফেলে নতুন ইতিহাস লিখেছেন। তাঁর ব্যাটিংয়ের গতি ও ছক্কার বন্যায় এদিন কার্যত অসহায় হয়ে পড়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বোলিং আক্রমণ।
ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ২৪৯ রান সংগ্রহ করে সংযুক্ত আরব আমিরাত। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে সূর্যবংশীর তাণ্ডবে মাত্র ১৪.২ ওভার ব্যাট করেই ৭ উইকেটের বড় জয় তুলে নেয় ভারত ‘এ’ দল।