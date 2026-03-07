বিশ্বকাপ ফাইনালের উইকেট কেমন হবে

শেষের লড়াইয়ের অপেক্ষায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। টানা এক মাসের লড়াই শেষে ভারত-নিউজিল্যান্ড শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ দিয়ে আগামীকাল ছোট সংস্করণের বিশ্বকাপ শেষ হবে। তার আগে ফাইনালের উইকেট নিয়ে কৌতূহল সবার মনে।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালের ভেন্যু আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম। ভারতের ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ক্রিকইনফো জানিয়েছে, ফাইনাল ম্যাচের উইকেট তৈরি করা হবে মিশ্র মাটির উইকেটে; যেখানে থাকবে লাল এবং কালো মাটি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উইকেটে লাল মাটির পরিমাণ বেশি থাকবে। দুই ইনিংসেই বল সহজে ব্যাটে আসবে। অর্থাৎ ফাইনালে তুলনামূলক বেশি সুবিধা থাকছে ব্যাটারদের জন্য।
মিশ্র মাটির উইকেট হওয়ায় পেসাররাও সুবিধা পাবে। উইকেটে থাকবে বাড়তি বাউন্স। তবে স্পিনারদের জন্য খুব বেশি সুবিধা থাকবে না বললেই চলে; টার্ন থাকবে খুবই সামান্য। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ব্যাটারদের জন্য বাড়তি সুবিধা থাকায় ফাইনালে ২০০-র বেশি রান হতে পারে। এর আগে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ভারত এবং ইংল্যান্ড মিলে করেছিল ৪৯৯ রান। ফাইনালেও ভক্তদের জন্য অপেক্ষা করছে চার-ছক্কার উৎসব।
এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের এই উইকেটে এখন পর্যন্ত ম্যাচ হয়েছে মাত্র একটি। সে ম্যাচে কানাডাকে ৫৭ রানে হারিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রোটিয়াদের করা ২১৩ রানের জবাবে ১৫৬ রানে থেমেছিল কানাডা। এবারের বিশ্বকাপে এই ভেন্যুতে এখন পর্যন্ত দুটি ম্যাচ খেলেছে ভারত। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ১৯৩ রান করে ১৭ রানের জয় তুলে নিয়েছিল আয়োজকেরা। অপর ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরেছিল সূর্যকুমার যাদবের দল। এইডেন মার্করামদের করা ১৮৭ রান তাড়া করতে নেমে ১১১ রানে অলআউট হয় ভারত। ৭৬ রানে হারে তারা।
নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে এবারের বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের অভিজ্ঞতাও ভালো নয়। একমাত্র ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৭ উইকেটে হেরে যায় মিচেল সান্টনারের দল। সে হারের দুঃস্মৃতি নিয়েই এবার ফাইনালের মঞ্চে নামতে হবে ব্ল্যাক ক্যাপদের।
দরজায় কড়া নাড়ছে বাংলাদেশ-পাকিস্তান ওয়ানডে সিরিজ। ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে আগামী ৯ মার্চ ঢাকায় পা রাখার কথা রয়েছে শাহিন শাহ আফ্রিদির দলের। বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজকে সামনে রেখে ক্রিকেটারদের আগে কোচিং স্টাফের সদস্যদের ঢাকায় পাঠিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।২ ঘণ্টা আগে
ওয়ানডে কিংবা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নজির নেই। তবে চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে প্রকৃতি বাধা হয়ে দাঁড়ালে তেমন কিছু হতে পারে। আইসিসির প্লেয়িং কন্ডিশন বলছে সে কথাই।৩ ঘণ্টা আগে
সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দুর্দান্ত বোলিং করে প্রশংসায় ভাসছেন যশপ্রীত বুমরা। দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসি তো তাঁকে কাল্পনিক ‘আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপ’ গল্পের জিনের সঙ্গেই তুলনা করেছেন। ধারাভাষ্যকার হার্শা ভোগলে বুমরাকে আখ্যা দিয়েছেন ভারতের ‘ডায়মন্ড’ হিসেবে।৪ ঘণ্টা আগে
লা লিগায় জয়ের ধারায় ফিরেছে রিয়াল মাদ্রিদ। সেল্তা ভিগোর মাঠ থেকে ২-১ গোলের জয় নিয়ে ফিরেছে প্রতিযোগিতার রেকর্ড চ্যাম্পিয়নরা। এই জয়ে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে রিয়ালের প্রধান কোচ আলভারো আরবেলোয়ার। শিরোপার লড়াইয়ে বাকি ম্যাচগুলোকে যুদ্ধের মতো মনে হচ্ছে তাঁর কাছে।৫ ঘণ্টা আগে