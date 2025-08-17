বিজয়ের ‘শেষ’ দেখছেন প্রধান নির্বাচক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অস্ট্রেলিয়ার ডারউইনে টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের পর বাংলাদেশ ‘এ’ দল চার দিনের একটি ম্যাচ খেলবে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। ২০২৬ সালে জাতীয় দলের অস্ট্রেলিয়া সফর সামনে রেখে নির্বাচকদের পরিকল্পনা হলো, চার দিনের ম্যাচে কয়েকজন অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে সুযোগ দেওয়া। এতে তরুণদের সঙ্গে সিনিয়র ক্রিকেটাররাও অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাবেন।
দলে তাইজুল ইসলাম, মেহেদী হাসান মিরাজের মতো স্পিনার বা ইবাদত হোসেন, নাহিদ রানাদের মতো পেসাররা ভাবনায় থাকলেও রাখা হবে কি না, এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে ওপেনার এনামুল হক বিজয়ের সামনে দুয়ার প্রায় বন্ধ। বিসিবির প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু বলেছেন, ‘(গত এপ্রিলে) জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ঘরের মাঠে একজন বোলার কম নিয়ে বিজয়কে সুযোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু দুই ইনিংসে তেমন কিছু করতে পারেনি। শ্রীলঙ্কার টেস্টেও রাখলাম, ওপেনিংয়ে প্রয়োজনীয় রান পেলাম না তার কাছ থেকে। অস্ট্রেলিয়ায় চার দিনের ম্যাচে বিজয়ের সুযোগ দেখছি না। বিজয় যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছে। এবার নতুনদের সুযোগ দিতে হবে।’
ঘরোয়া ক্রিকেটে দুর্দান্ত খেলে জাতীয় দলে ফিরেছেন, কিন্তু আস্থার প্রতিদান দিতে পারেননি; গত তিন বছরে অন্তত চারবার এমন ঘটনা ঘটেছে বিজয়ের ক্ষেত্রে। এখন আর ৩২ বছর বয়সী ওপেনারকে তালিকায় রাখতে আগ্রহী নন নির্বাচকেরা। চার দিনের ম্যাচে জায়গা পেতে পারেন মাহমুদুল হাসান জয়, ইফতেখার ইফত, হাসান মুরাদ, শাহাদাত হোসেন দিপু, অমিত হাসান ও পেসার এনামুল।
অস্ট্রেলিয়ার ডারউইনে টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের পর বাংলাদেশ ‘এ’ দল চার দিনের একটি ম্যাচ খেলবে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। ২০২৬ সালে জাতীয় দলের অস্ট্রেলিয়া সফর সামনে রেখে নির্বাচকদের পরিকল্পনা হলো, চার দিনের ম্যাচে কয়েকজন অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে সুযোগ দেওয়া। এতে তরুণদের সঙ্গে সিনিয়র ক্রিকেটাররাও অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাবেন।
দলে তাইজুল ইসলাম, মেহেদী হাসান মিরাজের মতো স্পিনার বা ইবাদত হোসেন, নাহিদ রানাদের মতো পেসাররা ভাবনায় থাকলেও রাখা হবে কি না, এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে ওপেনার এনামুল হক বিজয়ের সামনে দুয়ার প্রায় বন্ধ। বিসিবির প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু বলেছেন, ‘(গত এপ্রিলে) জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ঘরের মাঠে একজন বোলার কম নিয়ে বিজয়কে সুযোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু দুই ইনিংসে তেমন কিছু করতে পারেনি। শ্রীলঙ্কার টেস্টেও রাখলাম, ওপেনিংয়ে প্রয়োজনীয় রান পেলাম না তার কাছ থেকে। অস্ট্রেলিয়ায় চার দিনের ম্যাচে বিজয়ের সুযোগ দেখছি না। বিজয় যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছে। এবার নতুনদের সুযোগ দিতে হবে।’
ঘরোয়া ক্রিকেটে দুর্দান্ত খেলে জাতীয় দলে ফিরেছেন, কিন্তু আস্থার প্রতিদান দিতে পারেননি; গত তিন বছরে অন্তত চারবার এমন ঘটনা ঘটেছে বিজয়ের ক্ষেত্রে। এখন আর ৩২ বছর বয়সী ওপেনারকে তালিকায় রাখতে আগ্রহী নন নির্বাচকেরা। চার দিনের ম্যাচে জায়গা পেতে পারেন মাহমুদুল হাসান জয়, ইফতেখার ইফত, হাসান মুরাদ, শাহাদাত হোসেন দিপু, অমিত হাসান ও পেসার এনামুল।
নেপাল সফর সামনে রেখে চলছে জাতীয় দলের ক্যাম্প। কোচ হাভিয়ের কাবরেরা অনুশীলন করাচ্ছেন বসুন্ধরা কিংসের ফুটবলারদের ছাড়াই। জাতীয় দলের নিয়মিত খেলোয়াড়েরা খেলে থাকেন বসুন্ধরায়।৭ মিনিট আগে
ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) তিন বছর পর ফিরেও কিছু করতে পারছেন না সাকিব আল হাসান। ব্যাটিং, বোলিং সব বিভাগেই তিনি নিয়মিত ব্যর্থ। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার ব্যর্থ হলেও এবার জিতেছে তাঁর দল অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস।৪২ মিনিট আগে
খেলা মাঠে গড়াতে এখনো এক মাস বাকি। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর শুরু হবে জাতীয় লিগের টি-টোয়েন্টি পর্ব আর অক্টোবরের মাঝামাঝি মাঠে গড়াবে চার দিনের আসর। তিন ভেন্যুতে হতে যাওয়া ২০ ওভারের প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি চলছে।১ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড ছিল ১৫৮। ২০০৯ সালে ব্রিসবেনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এবং ২০২২ সালে পার্থে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এই রান তাড়া করে জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। সেই রেকর্ড ভেঙে গতকাল কেয়ার্নসে নতুন রেকর্ড গড়ল অস্ট্রেলিয়া।১৬ ঘণ্টা আগে