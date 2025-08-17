Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

বিজয়ের ‘শেষ’ দেখছেন প্রধান নির্বাচক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এনামুল হক বিজয়ের জাতীয় দলে সম্ভাবনা অনেক কম দেখছেন বিসিবি প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু। ছবি: ফাইল ছবি
এনামুল হক বিজয়ের জাতীয় দলে সম্ভাবনা অনেক কম দেখছেন বিসিবি প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু। ছবি: ফাইল ছবি

অস্ট্রেলিয়ার ডারউইনে টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের পর বাংলাদেশ ‘এ’ দল চার দিনের একটি ম্যাচ খেলবে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। ২০২৬ সালে জাতীয় দলের অস্ট্রেলিয়া সফর সামনে রেখে নির্বাচকদের পরিকল্পনা হলো, চার দিনের ম্যাচে কয়েকজন অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে সুযোগ দেওয়া। এতে তরুণদের সঙ্গে সিনিয়র ক্রিকেটাররাও অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাবেন।

দলে তাইজুল ইসলাম, মেহেদী হাসান মিরাজের মতো স্পিনার বা ইবাদত হোসেন, নাহিদ রানাদের মতো পেসাররা ভাবনায় থাকলেও রাখা হবে কি না, এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে ওপেনার এনামুল হক বিজয়ের সামনে দুয়ার প্রায় বন্ধ। বিসিবির প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু বলেছেন, ‘(গত এপ্রিলে) জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ঘরের মাঠে একজন বোলার কম নিয়ে বিজয়কে সুযোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু দুই ইনিংসে তেমন কিছু করতে পারেনি। শ্রীলঙ্কার টেস্টেও রাখলাম, ওপেনিংয়ে প্রয়োজনীয় রান পেলাম না তার কাছ থেকে। অস্ট্রেলিয়ায় চার দিনের ম্যাচে বিজয়ের সুযোগ দেখছি না। বিজয় যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছে। এবার নতুনদের সুযোগ দিতে হবে।’

ঘরোয়া ক্রিকেটে দুর্দান্ত খেলে জাতীয় দলে ফিরেছেন, কিন্তু আস্থার প্রতিদান দিতে পারেননি; গত তিন বছরে অন্তত চারবার এমন ঘটনা ঘটেছে বিজয়ের ক্ষেত্রে। এখন আর ৩২ বছর বয়সী ওপেনারকে তালিকায় রাখতে আগ্রহী নন নির্বাচকেরা। চার দিনের ম্যাচে জায়গা পেতে পারেন মাহমুদুল হাসান জয়, ইফতেখার ইফত, হাসান মুরাদ, শাহাদাত হোসেন দিপু, অমিত হাসান ও পেসার এনামুল।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটএনামুল হক বিজয়টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হোলি আর্টিজানের ঘটনায় ‘জঙ্গি সন্দেহে’ আটক ছিলেন অনিন্দ্য, রাজশাহীর সাবেক মেয়র লিটনের চাচাতো ভাই তিনি

রাবির অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নিয়ম ভঙ্গের জন্য ট্রান্স নারী শিক্ষার্থীকে আজীবন বহিষ্কার, জানতে চান ১৬২ নাগরিক

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচি পেছাল, পাবে ৫ কোটি শিশু-কিশোর

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নিয়ম ভঙ্গের জন্য ট্রান্স নারী শিক্ষার্থীকে আজীবন বহিষ্কার, জানতে চান ১৬২ নাগরিক

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নিয়ম ভঙ্গের জন্য ট্রান্স নারী শিক্ষার্থীকে আজীবন বহিষ্কার, জানতে চান ১৬২ নাগরিক

রাবির অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ

রাবির অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ

আপনারা কি ওষুধ কোম্পানির দালাল—চিকিৎসকদের উদ্দেশে আসিফ নজরুল

আপনারা কি ওষুধ কোম্পানির দালাল—চিকিৎসকদের উদ্দেশে আসিফ নজরুল

হোলি আর্টিজানের ঘটনায় ‘জঙ্গি সন্দেহে’ আটক ছিলেন অনিন্দ্য, রাজশাহীর সাবেক মেয়র লিটনের চাচাতো ভাই তিনি

হোলি আর্টিজানের ঘটনায় ‘জঙ্গি সন্দেহে’ আটক ছিলেন লিটনের চাচাতো ভাই অনিন্দ্য

টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচি পেছাল, পাবে ৫ কোটি শিশু-কিশোর

টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচি পেছাল, পাবে ৫ কোটি শিশু-কিশোর

সম্পর্কিত

বসুন্ধরা কিংসের ফুটবলারদের নিয়ে সিদ্ধান্ত আজ

বসুন্ধরা কিংসের ফুটবলারদের নিয়ে সিদ্ধান্ত আজ

ফের ব্যর্থ সাকিব, এবার জিতল অ্যান্টিগা

ফের ব্যর্থ সাকিব, এবার জিতল অ্যান্টিগা

দল নির্বাচনে বাইরের চাপে অস্বস্তিতে কোচরা

দল নির্বাচনে বাইরের চাপে অস্বস্তিতে কোচরা

বিজয়ের ‘শেষ’ দেখছেন প্রধান নির্বাচক

বিজয়ের ‘শেষ’ দেখছেন প্রধান নির্বাচক