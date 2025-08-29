পাকিস্তান-আফগানিস্তান ম্যাচে ‘উচ্ছৃঙ্খল’ দর্শকদের বিশেষ বার্তা দিলেন রশিদ

ক্রীড়া ডেস্ক
পাকিস্তান-আফগানিস্তানের মতো এশিয়ার দুই পরাশক্তি মুখোমুখি হলে তাদের ম্যাচ ঘিরে থাকে বাড়তি চাপ ও উত্তেজনা। রশিদ খান-শাহিন শাহ আফ্রিদিদের লড়াই দেখতে উন্মুখ হয়ে থাকেন ভক্ত-সমর্থকেরা। এ ছাড়া গ্যালারিতে দর্শকদের হাঙ্গামার ঘটনাও দেখা যায় পাক-আফগান ম্যাচে।
দর্শকদের হাতাহাতি, টিকিট ছাড়া ঢুকে পড়া—সংযুক্ত আরব আমিরাতে অতীতে পাকিস্তান-আফগানিস্তান ম্যাচে এমন অপ্রীতিকর ঘটনার নজির রয়েছে। এসব নেতিবাচক ঘটনায় দুই দলের মাঠের লড়াই পেছনে পড়ে গেছে। এবারও মরুর দেশে মুখোমুখি হচ্ছে ক্রিকেটের এই দুই পরাশক্তি। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৯টায় পাকিস্তান-আফগানিস্তান ম্যাচ দিয়ে শারজায় শুরু হচ্ছে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ।
অতীতের বাজে ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন এবার পাকিস্তান-আফগানিস্তান ম্যাচে না হয়, সেজন্য বিশেষ বার্তা দিলেন আফগান অধিনায়ক রশিদ খান। ম্যাচের আগে গতকাল আফগান অধিনায়ক বলেন, ‘যারা ম্যাচ দেখতে স্টেডিয়ামে আসবেন, তারা শান্তিপূর্ণভাবে খেলা দেখবেন। কারণ, ক্রিকেট সবাইকে কাছে টানে। সবার জন্যই আমার এই শান্তিপূর্ণ বার্তা। খেলাটা হচ্ছে উপভোগের বিষয়। আমরা এই খেলাটা নিজেরা উপভোগ করি। তেমনি দর্শকদেরও বিনোদন দেই ক্রিকেট খেলে। যার যার দলকে সমর্থন দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ম্যাচের প্রত্যেকটা মুহূর্ত উপভোগ করার আহ্বান জানাচ্ছি।’
২০১২ থেকে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পাকিস্তান-আফগানিস্তান মুখোমুখি হয়েছে ১৫ ম্যাচ। আফগানরা জিতেছে ৪ ম্যাচ। বাকি ১১ ম্যাচে জয় পাকিস্তানের। চেন্নাইয়ে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে ৮ উইকেটে হারিয়ে দিয়েছিল আফগানরা। সেই বছরই শারজায় প্রতিবেশীদের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছিল আফগানরা। অতীত অনুপ্রেরণা তো আফগানিস্তানের থাকছেই। এমনকি আইসিসির বর্তমান টি-টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ে দুই দল একে অপরের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। ২৩১ ও ২২৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে র্যাঙ্কিংয়ের ৮ ও ৯ নম্বরে অবস্থান করছে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান।
অতীত পরিসংখ্যান, আইসিসি র্যাঙ্কিং যা-ই হোক না কেন, রশিদের মতে ১২০ বলের ম্যাচে ফেবারিট বলতে কিছু নেই। আফগান অধিনায়ক বলেন, ‘কোনো দলই ফেবারিট নয়। বিশেষ করে টি-টোয়েন্টিতে তো নয়ই। আপনাকে ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে। এক-দুই জন ক্রিকেটার ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারে। প্রত্যেকে তাদের জায়গা থেকে সেরাটা দিচ্ছে।’
পাকিস্তান-আফগানিস্তান ম্যাচে দর্শকদের বিশৃঙ্খলার কথা বললে সহজেই চলে আসে ২০২১ ও ২০২২-এর দুটি ঘটনা। দুবাইয়ে ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হাজারেরও বেশি দর্শক টিকিট ছাড়া স্টেডিয়ামে ঢুকে পড়েছিলেন। তাদের সামলাতে তখন দুবাই পুলিশ হিমশিম খেয়েছিল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা তখন জানিয়েছিল, ১৬ হাজারের বেশি টিকিট ছাড়ার পরও দর্শকেরা বিনা টিকিটে ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে ২০২২ এশিয়া কাপে। শারজায় টি-টোয়েন্টি সংস্করণে হওয়া ম্যাচে ভক্ত-সমর্থকদের মধ্যে মারামারির ঘটনায় কয়েক জন আফগান দর্শককে আটক করা হয়েছিল। এই দুই ম্যাচেই আফগানিস্তানকে হারাতে পাকিস্তানের ঘাম ছুটে গিয়েছিল।
শারজায় আজ শুরু হতে যাওয়া পাকিস্তান-আফগানিস্তানের সঙ্গে ত্রিদেশীয় সিরিজের অপর দল সংযুক্ত আরব আমিরাত। সালমান আলী আগার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানকে টানা দুই দিনই মাঠে নামতে হবে। শারজায় আগামীকাল মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-আরব আমিরাত। গ্রুপ পর্বের শেষ দুই ম্যাচে পাকিস্তান ফের মুখোমুখি হবে আফগানিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের। ২ ও ৪ সেপ্টেম্বর হবে পাকিস্তান-আফগানিস্তান ও পাকিস্তান-আরব আমিরাত ম্যাচ। সব ম্যাচই শারজায় বাংলাদেশ সময় রাত ৯টায় শুরু হবে।
