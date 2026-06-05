Ajker Patrika
ক্রিকেট

৫৪ বলে সেঞ্চুরি করে ১২ হাজারি ক্লাবে মুশফিক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ জুন ২০২৬, ২০: ৩৫
৫৪ বলে সেঞ্চুরি করে ১২ হাজারি ক্লাবে মুশফিক
১০০ রানের ইনিংস খেলেছেন এই অভিজ্ঞ ব্যাটার। ছবি: বিসিবি

পারিশ্রমিক না পেয়ে অগ্রণী ব্যাংকের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করেন ব্রাদার্স ইউনিয়নের ক্রিকেটাররা। আজ ডিপিএলের বাকি পাঁচটা ম্যাচ মাঠে গড়ালেও বৃষ্টি এবং ভেজা আউটফিল্ডের কারণে একটাতেও ফল হয়নি। পারিশ্রমিক বিতর্ক এবং বিরূপ প্রকৃতির দিনে সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন মুশফিকুর রহিম, তাওহীদ হৃদয় ও ইরফান শুক্কুর।

পিকেএসপিতে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের বিপক্ষে ৫৪ বলে সেঞ্চুরি তুলে নেন মুশফিক। সেঞ্চুরি করে পরের বলে আউট হলেও এদিন লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে বাংলাদেশের প্রথম ব্যাটার হিসেবে ১২ হাজারি ক্লাবে পৌঁছে গেছেন তিনি। ১১৯৩১ রান নিয়ে গাজী গ্রুপের বিপক্ষে ব্যাট করতে নেমেছিলেন। মুশফিক এবং হৃদয়ের (৬৬ বলে ১০১) সেঞ্চুরিতে ভর করে ৩৩৩ রান করে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। জবাবে গাজী গ্রুপ ২ উইকেটে ৪১ রান করলে খেলা বন্ধ হয়ে যায়।

বিকেএসপির তিন নম্বর মাঠে শুক্কুরের সেঞ্চুরিতে (১১৯) ২৭৫ রানের পুঁজি পায় লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জ। রান তাড়ায় খেলা বন্ধ হওয়ার আগে ১ উইকেট হারিয়ে আবাহনী লিমিটেডের সংগ্রহ ছিল ৫১ রান।

ইউল্যাব ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ঢাকা লেপার্ডসের বিপক্ষে ২৭.৫ ওভারে ২ উইকেটে ১০৬ রান করেছে বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স। সাইফ হাসান ৫৪ এবং নুরুল হাসান সোহান ৪০ রানে অপরাজিত আছেন। বসুন্ধরা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে সিটি ক্লাবের বিপক্ষে ২০১ রানে অলআউট হয়েছে গুলশান ক্রিকেট ক্লাব। ৯০ রানের ইনিংস খেলেন শাহাদাত হোসেন সবুজ। জবাব দিতে নেমে সিটি ক্লাবও ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়েছে। ৪২ রান করতেই ৭ ব্যাটারকে হারিয়েছে দলটি।

এদিন সবচেয়ে কম ওভার মাঠে গড়িয়েছে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব এবং রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের মধ্যকার ম্যাচে। ১৭ ওভার ব্যাট করে ১ উইকেট হারিয়ে ৭৫ রান করেছে প্রাইম ব্যাংক। পাঁচটি ম্যাচের বাকি অংশ আগামীকাল মাঠে গড়াবে।

বিষয়:

খেলাডিপিএলক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত