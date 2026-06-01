আইপিএলে আগে যা দেখা যায়নি, তাই করে দেখালেন সূর্যবংশী

ফাইনালে খেলেননি, শিরোপাও জেতেননি। তবু আইপিএলের ফাইনালে সবচেয়ে বড় নায়ক ছিলেন বৈভব সূর্যবংশী। ব্যাট হাতে দুর্দান্ত এক মৌসুমের পুরস্কার হিসেবে একে একে জিতে নিয়েছেন অরেঞ্জ ক্যাপ, সর্বোচ্চ ছক্কার স্বীকৃতি, মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার ও ইমার্জিং প্লেয়ার অব দ্য সিজনের পুরস্কার।
রোববার আহমেদাবাদের ফাইনালে গুজরাট টাইটান্সকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। তবে ম্যাচ পরবর্তী পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সবচেয়ে বেশি আলো কেড়ে নেন রাজস্থান রয়্যালসের তরুণ তারকা বৈভব। একের পর এক পুরস্কার নিতে বারবার মঞ্চে উঠতে হয়েছে তাকে।
স্বপ্নের মতো কাটানো মৌসুমে ১৬ ইনিংসে ৪৮.৫০ গড়ে এবং অবিশ্বাস্য ২৩৭.৩০ স্ট্রাইক রেটে ৭৭৬ রান করেছেন বৈভব। সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হিসেবে জিতেছেন অরেঞ্জ ক্যাপ ও ১০ লাখ রুপি পুরস্কার। শুধু রানেই নয়, ছক্কা হাঁকানোর ক্ষেত্রেও ছিলেন সবার ওপরে। এক মৌসুমে সর্বোচ্চ ৭২টি ছক্কার নতুন রেকর্ড গড়ে জিতেছেন ‘মোস্ট সিক্সেস’ পুরস্কার, যার মূল্যও ১০ লাখ রুপি। এছাড়া সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেটের স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন একটি বিলাসবহুল গাড়ি।
পুরস্কারের তালিকা এখানেই থামেনি। পুরো টুর্নামেন্টে ৪৩৬.৫০ পয়েন্ট নিয়ে ‘মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার’ নির্বাচিত হয়েছেন বৈভব। এই স্বীকৃতির জন্য পেয়েছেন ১৫ লাখ রুপি। পাশাপাশি ‘ইমার্জিং প্লেয়ার অব দ্য সিজন’ নির্বাচিত হয়ে আরও ১০ লাখ রুপি পুরস্কার নিজের ঝুলিতে যোগ করেছেন। আইপিএলের ১৯ বছরের ইতিহাসে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে একই মৌসুমে ‘মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার’ ও ‘ইমার্জিং প্লেয়ার অব দ্য সিজন’—দুই পুরস্কারই জেতার বিরল কীর্তি গড়েছেন সূর্যবংশী।
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সূর্যবংশী বলেন, ‘ভালো লাগছে, তবে সাক্ষাৎকার দিতে হচ্ছে বলে কিছুটা চাপও আছে। অবশ্যই গর্বের মুহূর্ত। আগামী মৌসুমেও ভালো করার চেষ্টা করব। আমি সব সময় নিজের খেলায় আস্থা রাখি। বল যদি মারার মতো জায়গায় থাকে, তাহলে পুরো আত্মবিশ্বাস নিয়ে শট খেলি। এভাবেই খেলতে পছন্দ করি।’
মৌসুম থেকে পাওয়া সবচেয়ে বড় শিক্ষার কথা জানাতে গিয়ে সূর্যবংশী বলেন, ‘চাপের মধ্যে কীভাবে খেলতে হয়, ম্যাচভেদে নিজেকে কীভাবে বদলাতে হয়- এগুলোই এই মৌসুমে সবচেয়ে বড় শিক্ষা। প্রতিটি ম্যাচ একই ছন্দে খেলা যায় না। ম্যাচের পরিস্থিতি বুঝে ও দলের চাহিদা অনুযায়ী ব্যাট করতে হয়। ফিটনেস নিয়েও আমি কাজ করছি। দীর্ঘ সময় খেলতে হলে চোটমুক্ত থাকতে হবে। সে জন্য ফিটনেসের ওপর আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।’
বিশ্বকাপের ‘জে’ গ্রুপে পড়েছে আলজেরিয়া। এই গ্রুপের বাকি দলগুলো হলো আর্জেন্টিনা, অস্ট্রিয়া এবং জর্ডান। বিশ্বকাপকে সামনে রেখে এবার ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত দল দিয়েছে লিওনেল মেসিদের গ্রুপে থাকা আলজেরিয়া। যে দলে জায়গা পেয়েছেন ফ্রান্সের কিংবদন্তি এবং বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার জিনেদিন জিদানের ছেলে লুকা জিদান।২৫ মিনিট আগে
বিশ্বকাপের আগে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়া লামিনে ইয়ামালকে নিয়ে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন স্পেন। গুরুতর চোটে হয়তো বিশ্বকাপই মিস করতে হতে পারে, এমন শঙ্কায় তারকা উইঙ্গার নিজেও বয় পেয়েছিলেন। এমনকি বিশ্বকাপ যেন খেলতে পারেন, এ জন্য মনে মনে প্রার্থনায় ডুবেছিলেন বার্সেলোনার এই তারকা ফুটবলার।১ ঘণ্টা আগে
আরশাদ খানের করা লেন্থ বলটিকে একটু পিছিয়ে লং-অনের ওপর দিয়ে উড়িয়ে সীমানা ছাড়া করলেন বিরাট কোহলি। এরপর গ্যালারির দিকে ইশারা করে দুই হাত কাপের মতো করে নেড়ে উদযাপন করেন। সঙ্গে সঙ্গে সতীর্থরা মাঠে ছুটে এসে উল্লাসে মেতে ওঠেন। আইপিএলের ফাইনালে গুজরাট টাইটানসকে ৫ উইকেটে হারানোর পর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গা২ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপের আগে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে পানামাকে ৬-২ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ব্রাজিল। মারাকানায় ৭২ হাজারের বেশি দর্শকের সামনে পাওয়া এই বড় জয়কে দলের জন্য ‘আত্মবিশ্বাসের বিশাল জোগান’ বলে উল্লেখ করেছেন ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি।৩ ঘণ্টা আগে