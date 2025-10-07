Ajker Patrika
ভারতীয় তারকা ক্রিকেটারের সেঞ্চুরির রেকর্ড ভেঙে চুরমার

আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১২: ১২
ওয়ানডেতে স্মৃতি মান্ধানার সেঞ্চুরির রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন তাজমান ব্রিটজ। ছবি:

সেঞ্চুরি ছাড়া যেন কিছুই বোঝেন না তাজমান ব্রিটস। নিজের সবশেষ পাঁচ ওয়ানডের চারটিতেই তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন তিনি। ছন্দে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকার এই ক্রিকেটার ভেঙে দিয়েছেন স্মৃতি মান্ধানার রেকর্ড, যেখানে মান্ধানা সেঞ্চুরির রেকর্ডটি একবার নয়, করেছিলেন দুবার।

এবারের ওয়ানডে বিশ্বকাপে প্রথম জয়ের পর গতকাল ইন্দোরে মুখোমুখি হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা-নিউজিল্যান্ড। ওয়ানডে ক্যারিয়ারের সপ্তম সেঞ্চুরি ব্রিটজ তুলে নিয়েছেন এই ম্যাচে। ৮৯ বলে ১৫ চার ও ১ ছক্কায় করেছেন ১০১ রান। বিস্ফোরক সেঞ্চুরির চেয়েও বড় ব্যাপার হলো, এ বছর ওয়ানডেতে তাঁর দুর্দান্ত ফর্ম। ওয়ানডের ৭ সেঞ্চুরির ৫টিই তিনি করেছেন এ বছর। তাতে ওয়ানডেতে এক বছরে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির রেকর্ড নিজের করে নিয়েছেন ব্রিটজ। এর আগে এই কীর্তি গড়েছিলেন স্মৃতি। ২০২৪ ও ২০২৫ সালে ওয়ানডেতে চারটি করে সেঞ্চুরি করেছিলেন ভারতীয় এই বাঁহাতি ব্যাটার।

এ বছর ব্রিটস ৫ সেঞ্চুরি করেছেন ১১ ইনিংস খেলে, যার মধ্যে পাকিস্তানের বিপক্ষে ১০১ ও ১৭১ রানের দুটি ইনিংস খেলে অপরাজিত ছিলেন তিনি। অপর তিন সেঞ্চুরি তিনি করেছেন ভারত, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। ব্রিটসের পুরো ওয়ানডে ক্যারিয়ার হিসাব করলে সর্বোচ্চ দুই সেঞ্চুরি করেন পাকিস্তানের বিপক্ষে। একবার করে তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। এদিকে মান্ধানা তাঁর ওয়ানডে ক্যারিয়ারে সেরা ফর্মে আছেন ২০২৪ সাল থেকে। ওয়ানডের ১১ সেঞ্চুরির মধ্যে ৮টিই এসেছে সবশেষ দুই বছরে। ভারতীয় এই বাঁহাতি ব্যাটারের প্রিয় প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। ওয়ানডেতে অজিদের বিপক্ষে ৪ সেঞ্চুরি করেছেন তিনি।

এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে মান্ধানা নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের বিপক্ষে ৮ ও ২৩ রান করেছেন। বিশ্বকাপে ভারতের পরের ম্যাচ পরশু বিশাখাপত্তনমে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। ব্রিটজ-মান্ধানার মধ্যে যে মধুর প্রতিযোগিতা চলছে, তাদের জমজমাট লড়াই দেখার অপেক্ষায় ক্রিকেট বিশ্ব।

মেয়েদের ওয়ানডে ক্রিকেটে এক বছরে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি

দল সেঞ্চুরি সাল

তাজমান ব্রিটস দক্ষিণ আফ্রিকা ৫ ২০২৫

স্মৃতি মান্ধানা ভারত ৪ ২০২৫

স্মৃতি মান্ধানা ভারত ৪ ২০২৪

